EM i håndbold for herrer 2022: Sådan kan du se alle Danmarks kampe

Danmarks herrelandshold i håndbold vandt VM i 2019 og igen i 2021. Men derimellem så vi holdets ringeste optræden ved et EM i holdets historie (med undtagelse af kvalifikationssvipseren i 1998), da holdet røg ud allerede efter den indledende runde i 2020-turneringen.

Dette var dog undtagelsen, for siden da har herrelandsholdet vundet VM-guld og OL-sølv. Så tag ikke fejl: Det danske landshold ankommer til EM 2022 som en af favoritterne til at tage titlen, og landstræner Nikolaj Jacobsens trup vil med garanti gøre alt for at levere.

Vi gennemgår kampprogrammet, den danske trup og alt hvad du behøver at vide om dette EM i håndbold - samt hvordan vi kan se kampene, uanset hvor du befinder dig i verden.

EM i håndbold for herrer 2022 (EHF EURO 2022) Datoer: torsdag den 13. januar - søndag den 30. januar 2022 Sted: Ungarn og Slovakiet Sådan ser du Danmarks håndboldkampe på tv: TV2 Sådan ser du EM-kampene på nettet: TV2 Play og EHF TV Se hvor som helst i verden: Prøv ExpressVPN 100 % riskfrit

Danmark er regerende dobbelte verdensmestre (2019 og 2021) og OL-sølvvindere fra 2020(2021), og holdet går naturligvis efter at vinde EM-guld.

Danmark er havnet i gruppe A ved dette EM, hvor holdet i den indledende runde skal møde Montenegro, Slovenien og Nordmakedonien i den nævnte rækkefølge.

I lyset af herrelandsholdets seneste resultater bør det være en smal sag at gå videre fra gruppen, men i disse corona-tider skal man aldrig tro sig for sikker.

Læs videre for at se kampprogrammet, den danske trup og alt hvad du behøver at vide om håndbold under dette EM - samt hvordan vi kan se kampene ved dette EM, uanset hvor du befinder dig i verden.

Så ser du de danske EM-kampe

I Danmark er det TV2, som har rettighederne til at vise EHF EURO 2020 - eller: EM i håndbold (for herrer).

EM vises på TV2’s tv-kanaler (TV2, TV2 Sport, TV 2 Sport X) og kan streames på TV2 Play.

For at kunne se Danmarks kampe ved EM skal du derfor som minium have adgang til TV2 via antenne eller kabel-tv. Hvis du kun er interesseret i Danmarks kampe (som vises på TV2) koster TV2 Play-abonnementet 49 kr. om måneden. Et abonnement på TV2 Play, som giver dig adgang til alle EM-kampene (med danske kommentatorer) koster 169,- kr. om måenden.

Det er også muligt at EM-kampene direkte hos EHF. Det er gratis, men vær opmærksom på, at adgangen til kampene kan være geoblokeret, og at kampene vises uden kommentatorer.

Sådan ser du EM i håndbold, selvom du befinder dig i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle herrelandsholdets EM-kampe med danske kommentatorer på TV2 Play, har du muligvis brug for en VPN. Det afhænger af, hvilket land du konkret befinder dig i, når du forsøger at anvende TV2 Play.

Du kan kun se indhold på TV2 Play i de lande, hvor TV2 har rettighederne til at vise indholdet. Det er derfor ikke alle lande, du kan se TV" Play i. Det skyldes, at TV2 tjekker din IP-adresse, inden du får adgang til at streame tjenestens indhold. Hvis din IP-adresse fx er fra England, så får du ikke adgang. I stedet får du vist en fejlmeddelelse på skærmen.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra TV2 Play igen.

Hvis du forsøger at se EM-håndbold via EHFs websted kan det også være nyttigt med en VPN, da du så kan prøve dig frem for at omgå eventuelle geoblokeringer af kampe.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

Husk, at der er masser af fordele ved at bruge en VPN ud over blot at få adgang til streamingtjenester og indhold i Danmark fra udlandet (og indhold i udlandet fra Danmark). En af de største er sikkerhed: Ved hjælp af krypterede tunneler giver VPN dig en robust sikkerhed mod cyberkriminelle og andre, der måtte snage. Dette gør hverdagsopgaver som online shopping og bank meget sikrere, og mange vælger at bruge en VPN af den grund alene.

Kampprogrammet for EM i håndbold for herrer

Indledende runde

Torsdag 13. januar

12:00

EM GRUPPE A: Slovenien - Nordmakedonien

EM GRUPPE C: Serbien- Ukraine

EM GRUPPE E: Spanien - Tjekkiet

EM GRUPPE F: Rusland - Litauen

14:30

EM GRUPPE B: Ungarn - Holland

EM GRUPPE A: Danmark -Montenegro

EM GRUPPE C: Kroatien - Frankrig

EM GRUPPE E: Sverige - Bosnien-Hercegovina

EM GRUPPE F: Norge - Slovakiet

FREDAG 14. JANUAR

12:00

EM GRUPPE D: Tyskland - Hviderusland

14:30

EM GRUPPE B: Portugal - Island

EM GRUPPE D: Østrig- Polen

LØRDAG 15. JANUAR

12:00

EM GRUPPE C: Frankrig- Ukraine

EM GRUPPE A: Nordmakedonien- Montenegro

EM GRUPPE E: Tjekkiet - Bosnien-Hercegovina

EM GRUPPE F: Slovakiet - Litauen

14:30

EM GRUPPE A: Slovenien - Danmark

EM GRUPPE C: Kroatien - Serbien

EM GRUPPE E: Spanien - Sverige

EM GRUPPE F: Norge - Rusland

SØNDAG 16. JANUAR

12:00

EM GRUPPE B: Portugal - Ungarn

EM GRUPPE D: Tyskland - Østrig

14:30

EM GRUPPE B: Island - Holland

EM GRUPPE D: Hviderusland - Polen

MANDAG 17. JANUAR

12:00

EM GRUPPE A: Montenegro - Slovenien

EM GRUPPE C: Ukraine - Kroatien

EM GRUPPE E: Bosnien-Hercegovina -Spanien

EM GRUPPE F: Slovakiet - Rusland

14:30

EM GRUPPE A: Nordmakedonien - Danmark

EM GRUPPE E: Tjekkiet - Sverige

EM GRUPPE C: Frankrig - Serbien

EM GRUPPE F: Litauen - Norge

TIRSDAG 18. JANUAR

12:00

EM GRUPPE D: Polen - Tyskland

EM GRUPPE B: Island - Ungarn

14:30

EM GRUPPE D: Hviderusland - Østrig

EM GRUPPE B: Holland - Portugal

Grupperne i herrenes håndboldturnering

De 24 nationer, der deltager ved EM, er opdelt i seks grupper, hvor de tre bedste fra hver gruppe går videre til to grupper i mellemspillet.

GRUPPE A

Danmark

Montenegro

Nordmakedonien

Slovenien

GRUPPE B

Ungarn

Island

Holland

Portugal

GRUPPE C

Kroatien

Frankrig

Serbien

Ukraine

GRUPPE D

Østrig

Hviderusland

Tyskland

Polen

GRUPPE E

Bosnien-Herzegovina

Tjekkiet

Spanien

Sverige

GRUPPE F

Litauen

Norge

Rusland

Slovakiet

Den danske EM-trup til håndbold for herrer

Målvogtere

Niklas Landin, THW Kiel

Kevin Møller, SG Flensburg-Handewitt

Jannick Green, SC Magdeburg



Fløjspillere

Magnus Landin, THW Kiel

Emil Jakobsen, SG Flensburg-Handewitt

Lasse Svan, SG Flensburg-Handewitt

Johan Hansen, TSV Hannover-Burgdorf



Stregspillere

Magnus Saugstrup, SC Magdeburg

Simon Hald, SG Flensburg-Handewitt

Henrik Toft Hansen, Paris Saint-Germain Handball

René Antonsen, Aalborg Håndbold

Bagspillere

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

Mikkel Hansen, Paris Saint-Germain Handball

Rasmus Lauge, Veszprém KC

Mads Mensah, SG Flensburg-Handewitt

Jacob Holm, Füchse Berlin

Lasse Andersson, Füchse Berlin

Aaron Mensing, SG Flensburg-Handewitt

Mathias Gidsel, GOG

Niclas Kirkeløkke, Rhein-Neckar Löwen