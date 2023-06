Anmeldelse: Logitech Brio 505

Logitech Brio 505 er et smart webkamera, der henvender sig til virksomheder. Det er relativt billigt, men har "kun" 1080p-opløsning. Men så længe videokonferenceplatforme ikke går op til 4K, er det ikke et problem, og takket være god ydeevne og masser af tilpasningsfunktioner er dette et kamera, der er nemt at anbefale.

Logitech har allerede et fremragende udvalg af webkameraer. De har tilføjet Logitech Brio 505 - et smart og relativt billigt webkamera, der er rettet mod erhvervsbrugere (almindelige forbrugere kan i stedet købet det Brio 500).

I modsætning til sin storebror, Logitech Ultra HD Pro (som tilbyder 4K-opløsning), tilbyder Brio 505 kun 1080p. Men da der er langt mellem de videokonferenceløsninger, der tilbyder 4K (på grænsen til ikke-eksisterende), er det ikke noget stort problem set fra et forretningsperspektiv.

Gode forhold i svagt lys, muligheden for at indstille kameraet til tre forskellige betragtningsvinkler (65, 78 eller hele 90 grader) sammen med masser af gode opsætningsfunktioner gør alt sammen dette til et smart køb for virksomheden.

Pris og tilgængelighed

Logitech Brio 505 er til salg nu og har en vejledende pris på 999 kr.

Specifikationer Opløsning: 1080p/30 fps (1920 x 1080p), 720p/60 fps (1280 x 720p)

USB: Plug-and-play USB-C

Objektiv: Autofokus, 90, 78 og 65 graders FOV (synsfeldt)

Zoom: Digital zoom

Lysjustering: RightLight 3 med HDR

Mic: Stereomikrofon

Montering: Klemme

Garanti: 3 års begrænset garanti

Design

Brio 505 adskiller sig lidt i udseende fra tidligere Logitech-webkameraer - til det bedre. Det er stadig lille og aflangt, men i stedet for det rudeagtige format, vi kender fra flere andre modeller, er Brio 505 helt cylindrisk.

Cylinderen er 110 mm lang og 31,5 mm i omkreds. Linsen er indsat i cylinderen og er dækket af et beskyttelsesdæksel, der kan åbnes og lukkes manuelt ved at dreje knappen på den ene side af cylinderen.

I bunden af kameraet sidder en justerbar klemme til montering på computerskærmen. Når kameraet er monteret, stikker det 51,5 mm ud fra skærmen og har brug for en dybde på 45 mm (inklusive monteringsclipsen).

Logitech Brio 505 fås i tre farver: grafitgrå, hvid og pink. Vi har testet den grafitgrå version, som er sober og diskret og passer ind i ethvert kontormiljø. Hvis du vil skille dig lidt mere ud på kontoret, skal du vælge den lyserøde version.

Klemmen er solid og virkelig smart bygget (i modsætning til klemmen på Logitech Ultra HD Pro). Den bruger en magnetisk base, så du kan dreje selve kameracylinderen for at få den helt rigtige vinkel, eller endda vippe webkameraet nedad for at filme, hvad der f.eks. sker på dit skrivebord. Du kan også montere kameraet på et almindeligt stativ, hvis du foretrækker det.

Den smarte klemme gør det også muligt at montere kameraet på din bærbare computer, hvis den ikke har sit eget indbyggede kamera. Det faktum, at kameraet kan vinkles, betyder, at du også kan placere kameraet i hjørnet af skærmen, hvis du ønsker det.

Nem opsætning med Logi Tune appen

Det er ekstremt nemt at installere Logitech Brio 505. Du monterer clipsen, fastgør kameraet til skærmen og tilslutter kablet til din computer. Derefter vil din videokonferencesoftware (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet osv.) automatisk genkende kameraet.

Men for at få mest muligt ud af kameraet skal du bruge Logi Tune-appen, som giver dig mulighed for at foretage en masse indstillinger for kameraet. Hvis du har andre Logitech-produkter, der bruger Logi Tune-appen (f.eks. det fremragende Zone Vibe Wireless-headset eller Zone True Wireless in-ear-løsningen), finder du alle indstillingerne på ét sted, hvilket er praktisk og selvfølgelig en måde for Logitech at opmuntre brugerne til at bruge flere Logitech-produkter.

Logi Tune-appen er nem at bruge og et must for at få mest muligt ud af Brio 505.

Logi Tune-appen giver dig mulighed for at zoome på kameraet, ændre billedets perspektiv og indstille synsvinklen til 65, 78 eller 90 grader. Som en Beta-funktion er der også mulighed for at få kameraet til at følge dig under opkaldet. Logitech kalder funktionen RightSight, og den fungerede rigtig godt for os, da vi testede den.

Hvis du vil vise billeder eller tegninger med kameraet, kan du bruge ShowMode, som justerer kontrasten og billedet for at gøre det ekstra godt til netop det.

Der er også en række billedindstillinger, man kan foretage, med automatiske funktioner til fokus, eksponering og hvidbalance. Og i vores test var billedet virkelig godt med disse indstillinger, selv i rum med virkelig svag belysning.

Appen har også en HDR-slider og seks indbyggede filtre, hvis du vil have et mere filmlignende eller sort/hvidt billede under dit webmøde.

Nogle gange vil LogiTune ikke rigtig genkende, at vi har kameraet tilsluttet, hvilket kan skyldes, at vi ikke har tilsluttet kameraet direkte til computeren, men via en hub. Det burde selvfølgelig stadig fungere fint, og forhåbentlig bliver det rettet i fremtidige softwareopdateringer. Indtil da er det lidt irriterende, men hvis du allerede har foretaget alle de indstillinger, du ønsker, er det noget, du kan leve med.

Billede

Som tidligere nævnt tilbyder Brio 505 en maksimal opløsning på 1080p. Det er ikke noget stort problem. For det første er der ikke mange videokonferenceapplikationer, der går højere, og for det andet er markedet fuld af virkelig gode kameraer, der heller ikke går højere end 1080p, for eksempel det fantastiske Elgato Facecam.

Når det er sagt, er det billede, du får med Brio 505, ikke kun acceptabelt, men vi vil sige, at det er rigtig godt. Når vi sammenligner Brio 505 og Elgato Facecam side om side, er forskellen bestemt mærkbar - Elgato Facecam er skarpere og det bedre (og dyrere) kamera generelt, men ved at foretage manuelle indstillinger i LogiTune-appen (i stedet for at bruge de automatiske funktioner) kan du maksimere billedet.

Og billedet er godt, mærkbart blødere end Elgato Facecam, men på niveau med vores indbyggede FaceTime-kamera, som også har 1080p.

Auto-indstillingen for eksponerings er dog meget mere imponerende på Brio 505 end på både Elgato Facecam og vores indbyggede FaceTime, især i svagt lys. Med autoexposure slået til er billedet af alle tre kameraer meget blødere i svagt lys, men hvor Elgato Facecam og vores indbyggede FaceTime-kamera skaber lidt for meget kompenserende lys, nøjes Brio 505 med det, der er nødvendigt, hvilket resulterer i et meget mere naturligt billede.

Lyd

Brio 505 har to indbyggede mikrofoner med beamforming noise cancelling-teknologi. I modsætning til mange andre indbyggede mikrofoner i webkameraer er disse rigtig gode. De opfanger lyd fra 1,22 meter ifølge specifikationerne, men vi blev også hørt fint selv lidt længere væk.

Vores stemme lød heller ikke helt så hul og lys, som den har tendens til at gøre med indbyggede webcam-mikrofoner. Selvfølgelig får du ikke en fantastisk lydkvalitet, men den er næsten sammenlignelig med enklere headsets, hvilket ikke er dårligt i denne sammenhæng.

Konklusion

Logitech Brio 505 er et ret imponerende webkamera. Ud over den smarte klemme, der gør det muligt at placere kameraet på flere forskellige måder, flere forskellige synsvinkler og mange indstillingsmuligheder, udmærker det sig især med overraskende god lyd fra mikrofonerne og virkelig godt billede under dårlige lysforhold.

Kameraet er også virkelig flot, langt det flotteste i Logitechs sortiment og betydeligt flottere end mange af konkurrenterne.

Brio 505 koster 999 kr., hvilket er relativt billigt, men i denne prisklasse (og derunder) er der flere andre billige webkameraer, man kan kigge nærmere på. Men hvis du ligesom os kan lide kombinationen af et flot webkamera med masser af funktioner og et generelt godt billede (og i svagt lys et rigtig godt billede), er Logitech Brio 505 et godt køb.

Skal du købe Logitech Brio 505?

Køb det, hvis ...

Du vil have et pænt webbkamera

Logitech Brio 505 er et lille cylinderformet webkamera, der ikke fylder meget og ser godt ud. Vælg mellem grafitgrå eller hvid, eller mere fremtrædende pink.

Du vil have et webkamera med mange funktioner

Logitech Brio 505 har mange indstillinger, betragtningsvinkler og indbyggede filtre at vælge imellem. Hvis du kan lide mulighederne og også enkelheden ved at kunne justere alt i en brugervenlig app, er det et godt valg.

Du vil have et kamera med en god mikrofon

I modsætning til mange af konkurrenterne lyder mikrofonerne på Logitech Brio 505 faktisk rigtig godt. Ikke som en studiemikrofon, selvfølgelig, men sammenligneligt med et almindeligt headset.

Køb det ikke, hvis...

Du vil have 4K

Logitech Brio 505 tilbyder kun 1080p, hvilket ikke burde være et problem for erhvervsbrugere. Men hvis du har brug for 4K, må du finde et andet kamera.