De bedste fuldformatkameraer 2021: Her er vores testfavoritter til professionelle og seriøse entusiaster

Fuldformatkameraer henvender sig til de fotografer, der vil have den bedst mulige billedkvalitet, der kan købes for penge, og lige nu findes der flere gode modeller at vælge imellem end nogensinde før. Læs videre og find det perfekte fuldformatkamera til dit behov.

De fleste systemkameraer fra billig til mellemniveau, når det gælder pris, har en sensor i størrelsesordenen APS-C, hvor chipens fysiske dimensioner er 23,6 x 15,7 mm (22,2 x 14,8 på Canon-kameraer).

En full-frame eller fuldformat-sensor er større og måler dimensioner 36 x 24 mm, samme størrelse som rammen på en 35 millimeter film, deraf udtrykket "full-frame". Her får du et overfladeareal, der er 2,5 gange større end på en APS-C-sensor.

Det giver plads til større pixels på sensoren, hvilket igen giver en bedre mulighed for at fange lys, hvilket igen betyder bedre billedkvalitet, især når du bruger højere ISO-værdier.

De bedste fuldformatkameraer:

DSLR-kameraer i fuldformat var tidligere forbeholdt professionelle fotografer, men da omkostningerne er faldet og der er kommet billigere modeller til, kan mange seriøse amatører og entusiaster nu også nyde fordelene ved fotografering i fuldformat.

Og det er ikke længere kun DSLR-kameraer, der har sensorer i fuldformat. Sony er kommet ind på fuldformatmarkedet med sin Alpha A7-serie af spejlløse fuldformatkameraer. Dette har fået både Canon og Nikon til at lancere konkurrerende spejlløse fuldformat kameraer, og Panasonic er også kommet med i kapløbet med spejlløse fuldformatkameraer med S1R og S1.

For at få en idé om, hvilken type DSLR-kamera eller spejlløst kamera, du kan du her se vores udvalg af de bedste full-frame kameraer, både DSLR og spejlløse, som i øjeblikket er på markedet.

Selvom Canon EOS R6 fra 2020 er vores favorit i øjeblikket, kan der være andre blandt modellerne herunder, der bedre opfylder dine behov, såsom Nikon Z5. Nogle af modellerne fra det foregående år sælges nu til lavere priser, såsom Canon EOS RP og Sony A7 III. Læs videre for at finde det fuldformatkamera, der bedst passer til dine ønsker og ikke mindst dit budget.

1. Canon EOS R6 Den rimeligere søsteren til R5 byr på fantastiske stillbilder Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 20,1 MP Autofokus: 6072-punkters AF Skærm: 3" berøringsskærm som kan vinkles, 1620 K punkter Maks. antal billeder per sekund: 20 fps Video: 4K ved 60p Brugerniveau: Hobby Grunde til at købe + Bedste autofokus i klassen + Fremragende IBIS (billedstabilisering) i fuldformat Grunde til at lade være - Dyrt at være et hobbykamera - Skuffende dynamisk område i JPEG

Canon EOS R6 er en billigere version af power kameraet EOS R5 og kan godt blive Canons mest populære kamera. Og med god grund. Med sit ergonomiske design er R6 behageligt at bruge hele dagen. Parret med Canons første forsøg på integreret billedstabilisering (IBIS) giver dette et kamera, der er en stor fornøjelse at bruge.

Videospecifikationerne er ikke på niveau med R5's 8K-kapacitet, men det er et fremragende kamera, som lader dig optage over hele sensorens bredde i 4K / 60p. Og Canon har været tydelig på, at EOS R6 først og fremmest er et kamera til stillbilleder. Og her gør det virkelig et godt stykke arbejde. Optagelse af billedserier med en mekanisk lukker finder sted med 12 billeder i sekundet, men dette stiger til 20, når den elektroniske lukker sættes ind. Det faktum, at Dual Pixel CMOS føjes til 20,1 MP-sensoren giver langt bedre sporing og autofokus.

Sensorens opløsning er ikke den bedste i verden, og det dynamiske område i JPEG mangler detaljer i højdepunkter og skygger. Men den overordnede billedkvalitet er stadig rigtig god. Der er ingen tvivl om, at EOS R6 repræsenterer en stor opgradering fra EOS 6D Mark II - og også fra EOS R og EOS RP - men du kommer også til at betale for den gode kvalitet.

2. Nikon Z6 II En velpolert allrounder med solid ydelse Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 24,5 MP Autofokus: 273-punkters AF Skærmtype: 3 tommers vendbar berøringsskærm, 2100 K punkter Maks. antal billeder per sekund: 14 Video: 4K ved 60p Brugerniveau: Entusiast/ekspert Grunde til at købe + Glimrende billedkvalitet + Eksemplarisk håndtering og konstruktion Grunde til at lade være - Berøringsskærmen kan kun vippes - autofokus kunne være mere avanceret

Forgængeren Nikon Z6 kunne prale af en solid blanding af ydeevne, nem håndtering og overkommelige pris. Z6 II bygger på dette gode fundament og har udjævnet nogle ujævnheder her og der, så du får en endnu mere velpoleret fotooplevelse.

CMOS-sensoren på 24,5 MP er uændret. Det fanger stadig masser af detaljer og giver et solidt dynamisk område. Den vigtigste tilføjelse er en separat billedprocessor kaldet EXPEED 6, som øger hastigheden af seriefotos til 14 pr. sekund og giver også bedre autofokus. Videokapaciteten er også forbedret med en firmwareopdatering i februar 2021, der leverede 4K-optagelse ved 60p, ud over 10-bit HLG HDR.

Huset på Z6 II består af dele i magnesiumlegering, der er modstandsdygtig mod vejr og vind og har et behageligt greb. Dette betyder, at dette kamera opfattes som mere holdbart end konkurrencen. Samtidig løser en ny UHS-2 SD-slot en af sine forgængers vigtigste svagheder. Selvom opgraderingerne kan virke ret små, har de gjort Z6 II til en endnu mere kompetent allround kamera. Dette er et af de mest fuldførte fuldformatskameraer, du kan købe.

3. Canon EOS R5 Canons bedste kamera nogen sinde – skyder pragtfulde billeder Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 45 MP Autofokus: 5940-punkts Dual Pixel AF Skærm: 3,15" artikulerende berøringsskjerm, 2100 K punkter Maksimal fotos i sekundet: 20 fps Video: 8K ved 30p Brugerniveau: Entusiast Grunde til at købe + Meget alsidigt still-kamera + Utrolig autofokus Grunde til at lade være - En dyr investering - Begrænsninger på videofronten

Canon EOS R5 er et utroligt stærkt kamera, og det fremgår også af specifikationerne. Det er faktisk Canons hidtil bedste spejlløse kamera. Dets 45 MP full-frame sensor er enestående, hvilket skaber fantastiske billeder i svagt lys, og kameraet er fantastisk til at håndtere støj, selv over 4000 ISO.

Den seneste generation af Dual Pixel autofokus, understøttet af Canons Digic X-processor, er lige så imponerende med fremragende sporing og registrering af dyr, der vil forbløffe naturfotografer. Den elektroniske lukker giver 20 billeder i serier pr. sekund, som prikken over i'et i et kamera, der fungerer lige så godt på gaden som i studiet.

Hybridegenskaberne er imidlertid ikke så faste. 8K-optagelse op til 30p og 4K op til 120 fps er slet ikke dårligt, men R5's alsidighed er hæmmet af at det bliver varmt og har brug for lange afkølingsperioder.

EOS R5 koster også en lille formue, især hvis du inkluderer udgifterne til de hurtige CFexpress-kort, du skal bruge for at få mest muligt ud af kameraet. Men hvis penge ikke er et problem, er dette utvivlsomt den bedste full-frame løsning til still-fotografer.

4. Sony Alpha A7 III Fortsat blandt de bedste fuldformatkameraer i sin prisklasse Specifikationer Sensorstørrelse: Fuldformat CMOS Opløsning: 24,2 MP Autofokus: 693-punkts AF Skærmtype: 3-tommers vendbar berøringsskærm, 921.000 punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 10 fps Video: 4K Brugerniveau: entusiast/ekspert Grunde til at købe + 693-punkters AF-system + 10 fps billedserier Grunde til at lade være - Begrænset kontrol via berøringsskærm - Batterikapaciteten kunne være bedre

Alpha A7 III er godt nok en entry level model i Sonys spejlløse fuldformatserie af kameraer, men det er nu slet ikke dårlig. Dette er et strålende kamera for både entusiaster og professionelle, takket være en glimrende 24,4 MP fuldformatsensor, avanceret 693-punkters AF (lånt fra flagskibet Alpha A9) og 10 fps fotooptagelser, så med dette kamera bør du ikke aldrig gå glip af de gode billeder. Det kan også filme 4K video, og har en virkelig god 5-aksers billedestabilisering og en højopløst elektronisk søger. Du får svært ved at finde et andet kamera, der leverer så meget til kvalitet til den pris.

5. Nikon Z7 II Et godt og alsidigt spejlløst fuldformatkamera Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 45,7 MP Autofokus: 493-punkters AF Skærm: 3,2" vipbar berøringsskærm, 2100 K punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 10 fps Video: 4K ved 60p Brugerniveau: Hobby Grunde til at købe + Stabil og hurtig all-round ydelse + Fremragende i brug Grunde til at lade være - Beskeden opgradering fra Z7 - Konkurrenter har bedre AF til action-fotografering

Z7 II ligner en beskeden opgradering i forhold til Z7, men denne anden generation af Nikons spejlfri model har lige præcis fået opgraderinger nok til at gøre det til et fristende alternativ.

Fysisk er det meget velkendt. Her fortsættes det genkendelige design og ergonomi fra Z7. Det har også fuldformatsensoren på 45,7 MP, som vi har rost ved tidligere lejligheder, og den giver stadig knivskarpe detaljer fra kant til kant, og det dynamiske område er blandt de bedste i sin klasse. En vigtig opgradering er processorkraften. To Expeed 6-chips giver konstant hurtig ydeevne med forbedret autofokus og hurtig og pålidelig registrering af øjne.

Forbedrede buffere betyder, at kameraet kan fortsætte med kontinuerlige optagelse med 10 billeder i sekundet i længere tid, og ekstra plads SD / CFexpress hukommelseskort bidrager til endnu større alsidighed. Videofunktionerne er blevet forbedret, hvilket giver dig naturlige 4K 60 fps og Full HD 120 fps. Det er måske ikke vildt innovativt, men den gode pris og det voksende udvalg af Z-linser og tilbehør gør dette til et fristende alternativ, hvis du overvejer at skifte fra et Nikon DSLR, så er det her bestemt et godt bud.

6. Panasonic Lumix S5 Fullformatytelse fra et kamerahus i Micro 4/3 Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 24,2 MP Autofokus: 225-punkters AF Skjerm: 3,0" berøringsskærm som kan vendes, 1840 K punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 7 fps Video: 4K ved 60p Brugerniveau: Hobby DAGENS BEDSTE TILBUD 15.990 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Fremragende videospecifikationer + Lille, men ergonomisk hus Grunde til at lade være - Lav hastighed på serieoptagelser - Autofokus er ikke den bedste i sin klasse

Ved at kombinere en fuldformatsensor og et lille kamerahus viser Panasonic med Lumix S5, at de har lært en lektion fra deres tidlige spejlfri fuldformatmodeller.

Hjertet i kameraet er den samme 24,2 MP-sensor, der findes i S1, som vi allerede ved kan skabe fantastiske billeder. Derudover er autofokus forbedret, du har en fuldt artikuleret berøringsskærm, og du kan lave uafbrudte videooptagelser i 4K ved 30p. Lumix er et fremragende rejsekamera, både til vloggere og still fotografer.

Naturligvis er der indgået nogle kompromiser med hensyn til at reducere husets størrelse. Den elektroniske søgers opløsning på 2,36 millioner punkter giver mindre end halvdelen af S5s ældre søskendes opløsning, mens den maksimale hastighed for billedserier er på meget uimponerende 7 billeder i sekundet. Nogle af de større L-monterede linser vil også øge den samlede størrelse ganske dramatisk.

Under alle omstændigheder er Lumix S5 en ekstremt funktionel hybrid i fuldformat. Kameraet er behageligt at bruge og giver gode resultater under forskellige lysforhold. Det fylder også mindre plads end GH5.

7. Sony Alpha A7R IV Et monster med høy oppløsning som gir deg strålende detaljer og solid autofokus Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 61 MP Autofokus: 567-punkters AF Skærm: 3.0-tommers vendbar berøringsskærm, 1 440 000 punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 10 fps Video: 4K Brugerniveau: Ekspert DAGENS BEDSTE TILBUD 26.194 kr. Læs mere hos Computersalg DK Grunde til at købe + Glimrende detaljer – fuldformatsensor med meget høj opløsning + Lettere at betjene end A7R III Grunde til at lade være - Lidt rullende lukker i video - Berøringsskærm kunne være bedre

A7R IV fortjener virkelig en plads på denne liste. 61 MP full-frame sensoren er overlegen og giver dig strålende detaljer i billederne. Derudover hæver Pixel Shift Multi Shooting-funktionen baren yderligere, hvilket giver dig filer, der kan samles til utrolige 240 MP gennem softwarestyring.

Betjeningen er generelt god, og autofokus ligger langt foran det, vi ser hos de fleste konkurrenter. Videokvaliteten er også fremragende. En mærkbar rullende lukker og højere følsomhed overfor støj kunne forbedres, og dermed er kameraet ikke så overlegen som det kunne have været. Men Sony giver dig gode muligheder, hvis du kan lide at optage fotos og videoer i svagt lys.

8. Sony A7S III Den nye konge af 4K-video og optagelser i svagt belysning Specifikationer Sensor: 12 MP fuldformat CMOS Skærm: 3" berøringsskærm med variabel vinkel, 1,44 m punkter Søger: 9,44 m punkts EVF Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 10 fps Video: 4K (opp til 120p) Brugerniveau: Ekspert Grunde til at købe + Fremragende ved svag belysning + Nyt Touch UI Grunde til at lade være - Lidt lav opløsning for stillbilleder - Dyrere end forgængeren ved lanceringen

Ventetiden har været lang, men Sony A7S III var værd at vente på for videoentusiaster. Det videofokuserede full-frame kamera er en komplet fornyelse af sin forgænger med en ny vendbar berøringsskærm, berøringsbaseret brugerflade, HDMI-udgang i fuld størrelse og forbedret integreret billedstabilisering. Og måske det vigtigste: En kombinationen af en ny, baggrundsbelyst 12,1 MP fuldformatsensor og en Bionz XR-processor, der leverer imponerende billedkvalitet, især ved høje ISO-værdier, samt et kraftfuldt autofokussystem, der giver dig en langt mere fintfølende kontrol end før. Den faktiske opløsning på 12,1 MP er lidt i det lavere ende til stillbilleder, men A7S III er stadig et fremragende hybridkamera, især hvis du oftest skyder til sociale medier og lignende brug.

9. Nikon Z5 Et super spejlløst kamera i fuldformat Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 24,3 MP Autofokus: 273-punkters hybrid AF Skærm: 3,2" vendbar berøringsskærm, 1040 K punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 4,5 fps Video: 4K ved 30p Brugerniveau: Nybegynder Grunde til at købe + Nem at holde og bruge + Fantastisk autofokus Grunde til at lade være - Lav hastighed ved serieoptagelser - Videospecifikationer på mellemniveau

Nikon Z5 er næsten en kopi af Nikon Z6 (ovenfor) og Nikons nyeste og bedste entry-level model i fuldformat på markedet. Som nybegynderkamera er det meget velegnet til forskellig brug. Det vejr forseglede hus har et stort og behageligt greb, og det er nemt at betjene med den 3-tommers tilt-skærm, der gør navigation i menuen til en leg.

24,2 MP fuldformatsensoren leverer smukke billeder under forskellige forhold, mens den store elektroniske søger giver dig mulighed for nemt at forfine dine motiver. Autofokus er heller ikke så dårlig med et 273-punkts hybridsystem, der fungerer fremragende for både stationære objekter og objekter i bevægelse.

Der er nogle ulemper. Kontinuerlig optagelse med 4,5 billeder i sekundet er svag, mens en 1,7x afgrøde i 4K-optagelse er skuffende. Og hvis du ofte skyder eller skyder i svagt lys, fungerer den baggrundsbelyste sensor i Z6 langt bedre ved højere ISO-værdier. Z5 har stadig meget at byde på for dig, der leder efter dit første full-frame kamera, hvis du har et budget, der kan holde til prisen. Det er dyrere end mange af konkurrenterne, og da prisen på den ældre, men bedre Z6 fortsætter med at falde, vil kan det være en udfordring, hvilket kamera du skal vælge.

10. Nikon D780 En super mix af DSLR og spejlløs ydelse Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 24,5 MP Autofokus: 51-punkters AF Skærm: 3,2" vippbar berøringsskærm, 2359 K punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 12 fps Video: 4K ved 30p Brugerniveau: Mellem Grunde til at købe + Flot billedkvalitet + Hurtig forhåndsvisning + Super batterikapacitet Grunde til at lade være - Ikke indbygget billedstabilisering (IBIS) - Stort og tungt - Dyrt

På trods af rygterne er DSLR ikke død, noget Nikon D780 bekræfter. Dette er et af de bedste fuldformatskameraer, du kan købe. Det giver dig en fantastisk fotooplevelse af den slags, der også skal appellere til DSLR-entusiaster, samtidig med at det tilbyder mange moderne funktioner, der er velkendte for brugere af spejlløse kameraer. Kamerahuset er lavet af en magnesiumlegering og er solidt og vandtæt, men det er også stort og tungt - hvilket giver dig et solidt og godt greb.

Billedkvaliteten på D780's 24,5 MP-sensor i fuldformat er helt fantastisk, hvilket til dels skyldes Nikons billedprocessor EXPEED 6. Eksponeringen er velafbalanceret takket være et enkelt måle- og genkendelsessystem lånt fra D850, mens 273- punkt-fasedetekteringssystem (som du også kan finde den spejlfri Z6) giver hurtig og pålidelig autofokus, når du bruger Live View på vippe-skærmen. Det er en skam, at der ikke er nogen integreret billedstabilisering, men du får til gengæld en super batterikapacitet. Dette er et fremragende og alsidigt, men også dyrt, allround-kamera.

10. Canon EOS RP Canons spejlløse kamera imponerer Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 26, 2 MP Autofokus: 5655-punkters AF Skærm: 3-inch vinklet berøringsskærm, 1 040 000 punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 5 fps Video: 4K Brugerniveau: Hobby Grunde til at købe + Meget for pengene + Lille og let kamerahus Grunde til at lade være - Begrænset udvalg af tilhørende objektiver - Begrænsninger i 4K video

Canons første spejlfri full-frame kamera, EOS R, var på nogle områder en fornøjelse og på andre områder en frustrerende oplevelse. Her gør EOS RP et mere positivt indtryk. Teknisk set er det en knap så avanceret model. Men det mindre og lettere hus og en langt mere behagelig pris gør det mere tilgængeligt for mange, der har haft et håb om at tage springet op til et spejlløst kamera, men ikke ønsker at kaste sig over EOS R.

Når forskellen mellem de to kun er 4 MP, er der ikke meget, du ofrer, når det kommer til sensoropløsning. Derudover gør den responsive berøringsskærm, hurtig autofokus og store buffer kameraet til en fornøjelse at bruge i alle mulige situationer. Så kan vi håbe, at Canon supplerer udvalget af linser med nogle mindre og billigere varianter. For dem, du kan få lige nu, er ikke optimale.

11. Panasonic Lumix S1R Har du lyst til at tage billeder på 187 MP? S1R giver dig denne og mange andre muligheder Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 47,3 MP Autofokus: 225-punkters AF Skærm: 3.2-tommers vendbar berøringsskærm, 2 100 000 punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 9 fps Video: 4K Brugerniveau: Ekspert Grunde til at købe + Fantastisk søger + Virkelig god videokvalitet Grunde til at lade være - AF kun kontrastfølsom - Stort og tungt

S1R giver dig nogle af de bedste teknologier i et overlegent, robust kamerahus. Med sin 5,7 millioner punkter er søgeren utvivlsomt det bedste, du kan finde på markedet i øjeblikket. Så gør det ikke noget, at du også får strålende videokvalitet, god billedstabilisering og en stor buffer.

Da kameraet blev lanceret, havde sensoren med sin 47,3 MP den højeste opløsning af alle spejlløse fuldformatskameraer, selvom den nu er blevet slået af Sony A7R IV. Dens vigtigste funktion er dog muligheden for at oprette 187 MP-billeder. Det er måske ikke så tit, du har behov for at tage billeder, der er på størrelse med et mindre land, men det giver dig bare store muligheder for ekstrem beskæring, forstørrelse af alle formater og fokus de små, fine detaljer i motivet.

Vi har nogle forbehold med hensyn til autofokus-systemet, og formatet er lidt over stort. Men med sin kombination af konstruktion, funktioner og det gennemførte design scorer S1R højt.

Læs hele vores test af Panasonic S1R

12. Nikon D850 Et super spejlreflekskamera Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 45,4MP Autofokus: 153-punkters AF, 99 krydstype Skærmtype: 3,2-tommers vendbar berøringsskærm, 2 359 000 punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 7 fps Video: 4K Brugerniveau: Ekspert Grunde til at købe + Utrolige resultater + Fantastisk ydelse Grunde til at lade være - Live View AF kunne være hurtigere - SnapBridge trænger til forbedringer

Det er ganske vist dyrt, men Nikon D850 er blandt de allerbedste spejlreflekskameraer, du kan købe i øjeblikket, og sandsynligvis det mest fuldendte, vi nogensinde har set i vores test. Det er en stor udmelding erklæring, men kig på specifikationerne, så ved du hvorfor. 45,4 MP fuldformatsensor leverer detaljerede billeder med fabelagtigt dynamisk kontrast og enestående støjreduktion ved høj ISO, og det avancerede 153-punkts AF-system er svært at slå. Du får desuden 7 fps serieoptagelser, en bundsolid konstruktion og nem brug. Hvis du har brug for at fotografere ting i bevægelse, er D850 simpelthen et forrygende kamera, som ikke vil skuffe dig.

13. Sony Alpha A9 II Det bedste spejlløse kameraet til sport og action Specifikationer Type: Spejlløst Sensor: 24,2 MP bagbelyst fuldformat CMOS Objektiver: Sony FE Skærm: 3,0 vippbar berøringsskærm, 1 440 000 punkter Autofokus: 693-punkters AF Video: 4K Tilkobling: Wi-Fi, NFC og Bluetooth Batterikapasitet: 500 bilder Vekt: 678 g Grunde til at købe + Super AF-ydelse + Søgeren går ikke i sort Grunde til at lade være - Rodet menu system - Begrænset kontrol via berøringsskærmen

Sony A9 er den største spejlløse konkurrent til Canon 1DX Mark III og Nikon D6 til professionelle sportsfotografer og bygger på det formidable fundament, der blev lagt af dens forgænger. Den rummer mange forbedringer, som samlet set gør det til et af de bedste kameraer, vi har testet. De vigtigste forbedringer er det store greb og kontinuerlig optagelse med en mekanisk lukker ved 10 fps. Derudover er 693-punkts AF-systemet forbedret til at give bedre objektsporing end den originale Sony A9 og er fremragende til sport og udendørs fotografering. Selvfølgelig er det ikke billigt, men det er svært at finde et bedre spejlløst kamera.

14. Leica SL2 En dyr men god fuldformatopplevelse Specifikationer Sensor: Fuldformat CMOS Opløsning: 47 MP Autofokus: 225-punkters AF Skærm: 3,2" fast berøringsskærm, 2100 K punkter Maksimal kontinuerlig fotohastighet: 20 fps Video: 5K ved 30p Brugerniveau: Hobby/ekspert Grunde til at købe + Karakteristisk Leica look og feel + Konkurrencedygtige specifikationer Grunde til at lade være - Dyrest i klassen - Fast berøringsskærm

SL2 er det Leica-kameraet, der appellerer til det bredeste publikum, og men det hverken føles som eller ligner nogle af de andre spejlløse kameraer.

Det er et tungt dyr, men med et redesignet greb og et nyt layout på kontrolpanelet er ergonomien glimrende. Det er suppleret med flere diskrete knapper, der kan tilpasses fuldstændigt til brugerens ønsker og med opdateret brugergrænseflade. Det er godt i brug og giver virkelig en førsteklasses følelse. Den ydre skal er lavet af en legering af magnesium og aluminium.

Der er sket flere forbedringer inden i kameraet: Leica SL2 har en ny 47 MP-sensor, en ny Maestro III-processor, et nyt 225-punkts autofokussystem og en ny elektronisk søger. Alt i alt giver dette et kamera, der er lige så hurtigt og præcist som de japanske konkurrenter. Her får du knivskarpe billeder, stort dynamisk kontrast og fremragende farvegengivelse.

Med integreret billedstabilisering (IBIS) og 5K-optagelse ved 30p og 4K DCI i fuld bredde og UHD ved 50p er SL2 et utroligt alsidigt værktøj. Prisen afspejler både kameraets kvalitet og den karakteristiske Leica-oplevelse. Samtidig er SL2 også meget nemt at bruge, og resultaterne taler for sig selv.

Usikker på om du skal vælge spejlrefleks eller spejlløs? Se videoen nedenfor.