Bedste smartevægte 2021: Spor din vægt og kropssammensætning

Vi har testet og rangeret de bedste smartvægte, du kan købe i dag. Uanset om du prøver at tabe dig, opbygge muskler eller bare bevare din nuværende kropssammensætning, vil en smartvægt gøre det let at spore eventuelle ændringer over tid og justere din kost og motion, hvis det er nødvendigt.

Smartvægte giver ikke bare flere metrics om din krop, men opretter også forbindelse til din telefon via enten Wi-Fi eller Bluetooth. Det betyder, at du kan holde øje med din vægt eller kropsfedtprocent fra din telefon, med mange apps, der giver dig mulighed for at sætte mål, kortlægge dine fremskridt over tid og dele din statistik med andre apps og tjenester.

Mange smartvægte fokuserer ikke bare på vægten, men fortæller dig alle slags statistikker, såsom din kropsfedtprocent, muskelmasse og knoglemasse. Dette er en meget bedre måde at se det store billede af dit helbred og hjælpe dig med at se ændringer, der ikke afspejles i din vægt alene.

Vi har testet hver af de smartvægte du ser nedenfor og vurderet dem baseret på, hvor lette de er at konfigurere og bruge dagligt, hvor konsekvente og præcise deres aflæsninger er i forhold til en fitness kropssammensætnings skala, hvor let det er at synkronisere målinger med mobilappen, og hvor effektivt appen præsenterer oplysningerne.

De bedste smartvægte

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 er smart, slank og forfriskende enkel at bruge, og leverer en lang række vigtige sundhedsstatistikker til din telefon på få sekunder (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 indtager vores førsteplads som den bedste smartvægt, du kan købe i dag. Den er ikke kun en leg at konfigurere, den leverer også nøjagtige og konsekvente kropssammensætnings data, som du nemt kan spore i Mi Fit smartphone appen.

Designet er slankt og minimalistisk, displayet (som kun vises, når vægten er i brug) er lyst og let at læse, mens du står op, og den skridsikre glasplatform føles robust og stabil under fødderne.

I vores test var vi særligt imponeret over enkelheden i hele processen. Hvis du kun vil se din vægt, er der overhovedet ingen opsætning påkrævet, men skalaen tillader op til seks personer at føre profiler med omfattende statistik, herunder fedt og muskelmasse, BMI og endda estimeret basalstofskifte.

Din vægt og kropssammensætnings statistik synkroniseres automatisk med Google Fit, Apple Health og Samsung Health, og hvis du ejer en Xiaomi fitness tracker som Mi Smart Band 6, er det endnu nemmere at anbefale, da alle dine sundheds- og trivselsdata vil blive indsamlet samlet ét sted.

Eufy Smart Scale C1 er let at bruge, funktionsfyldt og overraskende billig (Image credit: Eufy)

Eufy Smart Scale C1 er forfriskende hurtig og let at konfigurere. Bare installer appen, indtast dit navn, højde og køn, og du er klar til at gå på vægten og begynde at veje. Det tager kun sekunder, og skalaen kan spore op til 16 brugere (den identificerer hver person i henhold til deres vægt og kropsstatistik).

Vægt og kropssammensætnings data var i overensstemmelse med dem, der blev registreret af professionelle vægte i vores fitnesscenter, og resultaterne var konsistente på tværs af flere vejninger.

Der er ingen Wi-Fi forbindelse, hvilket betyder, at du skal have din telefon inden for Bluetooth rækkevidde for at synkronisere dine data, men det er ikke en alvorlig vanskelighed - især fordi vægten kan gemme op til 100 aflæsninger mellem synkroniseringer, hvis den er ude af rækkevidde.

Dette er en af de mindste vægte, vi har testet, med en platform, der måler 28 x 28 cm. Det gør den praktisk til små badeværelser, men hvis du nogle gange kæmper med balance, kan du måske finde en af de mange Withings Body smartvægte et bedre valg.

Læs hele anmeldelsen Eufy Smart Scale C1

Withings Body+ smartvægt giver dig et detaljeret billede af dit generelle helbred, især hvis du også ejer et Withings smartwatch (Image credit: Withings)

Withings Body+ er en anden fantastisk smartvægt med alle de væsentlige funktioner, du har brug for til at overvåge dit helbred og din vægt. Opsætningen er ikke helt så ubesværet som Eufy Smart Scale C1, men det er stadig ligetil, og hvis du har andre Withings enheder (f.eks. Et Withings Scanwatch), samles alle data fra disse med oplysninger fra din vægt i et praktisk instrumentbræt.

Appen henter også data fra tredjepartsapps som Apple Health og Google Fit, så du kan se statistik som dine aktivitetsniveauer og sammenligne dem med din ændrede vægt og kropssammensætning. Hvis du er interesseret i at få et detaljeret overordnet billede af dit helbred og udvikle bedre vaner, er det et godt valg.

Ligesom Withings andre vægte (angivet nedenfor). Er Body+ godt designet, har et særligt stort, lyst display, der er let at læse, når du står op, og en betydelig hærdet glasplatform, der gør det let at balancere. Målinger er konsistente og sammenlignelige med dem fra professionelle gymnastikvægte.

Det er ikke den billigste smarte vægt der findes, men integrationen med andre apps, enheder og tjenester er enestående og gør den let at anbefale.

Læs hele anmeldelsen Withings Body+

Hvis du allerede ejer et Garmin ur, importerer Garmin Index S2 din vægt og kropssammensætning direkte i appen sammen med din trænings- og fitnessstatistik (Image credit: Garmin)

Garmin Index S2 er en anden Wi-Fi aktiveret kropssammensætning smartvægt, og leverer præcise, konsekvente resultater. Skærmen har en særlig høj opløsning, som giver dig mulighed for at se detaljerede grafer over din vægt over tid.

Data fra vægten synkroniseres med Garmin Connect appen, som du allerede kender, hvis du ejer et af virksomhedens løbe ure eller fitness trackere, så du kan se alle dine sundhedsdata ét praktisk sted. Garmin Connect synkroniserer også med et væld af tredjeparts fitness- og kostapps, herunder MyFitnessPal, Nike+ og Noom for blot at nævne nogle få, så du ikke behøver at indtaste data fra dine vejninger manuelt.

Vi ville sætte pris på lidt mere kontekst omkring hver af de metrics, der vises i appen (for eksempel ville det være nyttigt at vide, om din muskelmasse er normal for din alder og køn, og hvor tæt det er på grænserne), men dette er ikke desto mindre en fantastisk smartvægt, hvis dit budget rækker til at købe den.

Læs hele anmeldelsen Garmin Index S2

Fitbit Aria Air leverer ikke data om kropssammensætning, men er en leg at bruge og synkroniserer data med Fitbit appen (Image credit: Fitbit)

Hvis du ejer en Fitbit fitness tracker eller smartwatch, bør Fitbit Aria Air være den første smartvægt, du overvejer. Stig på den, og din vægt synkroniseres automatisk med Fitbit appen på din telefon, hvilket sparer dig for at indtaste dine detaljer manuelt. Skalaen beregner også dit BMI ved hjælp af højden i din Fitbit profil, hvilket er ekstra bekvemt.

Den største ulempe ved denne smartvægt sammenlignet med de fleste andre på denne liste er, at den ikke giver data om kropssammensætning, så du ikke lærer om dit fedt, muskler, vand og knoglemasse. Men hvis du ikke er overdrevent interesseret i disse yderligere data, kan du i stedet sætte pris på bekvemmeligheden.

Da vi testede den, var vi imponeret over, hvor hurtigt og enkelt det er at konfigurere (forudsat at du allerede har Fitbit appen på din telefon, det tager kun få øjeblikke) og hvor hurtigt resultaterne leveres. Dette er en Bluetooth smartvægt udelukkende, så din telefon skal være i nærheden for at dine data kan synkroniseres, men det er ikke for meget besvær.

Læs hele anmeldelsen Fitbit Aria Air

FitTrack Dara er en af de mest overkommelige smartvægte der findes, og opretter forbindelse til din telefon på få sekunder (Image credit: FitTrack)

6. FitTrack Dara En kompakt smartvægt, der er et godt valg for familier Specifikationer Kropssammensætning: Ja Bluetooth: Ja Wi-Fi: Nej Maksimale brugere: 8 Grunde til at købe + Enkel opsætning + Kompakt design + Nøjagtige aflæsninger Grunde til at lade være - App har brug for flere detaljer

Hvis du har brug for en smart vægt til at rejse, er FitTrack Dara, der kun bruger Bluetooth, en glimrende mulighed. Den er super lille og let, og i modsætning til nogle andre vægte (f.eks. Salter Curve) kræver den ikke tidskrævende omkonfiguration hver gang den flyttes.

På trods af sit kompakte design er den solidt bygget og vil let håndtere stød og slag i daglig brug. Det er især vigtigt her, da dette er en skala bygget med familier i tankerne.

Op til otte personer kan bruge den til at spore deres vægt og kropssammensætning (den genkender hver person automatisk), og hvis du er forælder, kan du oprette separate konti til dine børn på din telefon. Fantastisk hvis du vil holde øje med deres vækst uden at de skal bekymre sig om deres vægt.

Vores eneste klage over denne fremragende lille vægt er, at dens ledsagende app ikke giver så mange oplysninger om hver måling (kropsfedt, muskler, vand, BMI osv.) Som Withings Health Mate, og ikke giver dig så mange handlingsrige råd.

Men hvis du er sikker på, at du har en anstændig forståelse af disse statistikker, og hvordan du tilpasser din livsstil, kan FitTrack Dara være den perfekte smartvægt for dig.

Læs hele anmeldelsen FitTrack Dara

Withings Body Cardio sporer ikke kun vægt og kropssammensætning; den giver dig også en idé om dine arteriers sundhed (Image credit: Withings)

Withings Body Cardio er virksomhedens mest avancerede smart skala. Den giver ikke kun en nøjagtig måling af din vægt, muskelmasse, kropsfedt og så videre, den kan også give en indikation af din generelle kardiovaskulære sundhed og hjælpe dig med at tage skridt til forbedring.

Vægten kan måle både stående puls og pulsbølgehastighed. En lavere puls er generelt et tegn på bedre kondition, mens pulsbølgehastigheden angiver, hvor fleksible dine arterier er. Stivere arterier betyder, at dit hjerte skal arbejde hårdere for at pumpe blod rundt i din krop.

Hvis det lyder forvirrende, skal du ikke bekymre dig - det bliver alt sammen klart forklaret, når dine data er synkroniseret med Withings Health Mate appen (via enten Bluetooth eller Wi-Fi). sammen med praktiske råd til at hjælpe dig med at forbedre dine aflæsninger.

Dette er ikke en skala, du ofte vil bære rundt (den er meget tungere end de andre på denne liste), men dens to-lags design uden fødder betyder, at den kan bruges på enhver type gulv. Det er en rigtig gevinst, hvis du vil veje dig selv i et rum med gulvtæppe - elektriske vægte er normalt kun egnede til hårde gulve.

Dette er en premium vægt, og den har en pris, der matcher, men hvis du er interesseret i at foretage langsigtede ændringer og forbedre din kondition i stedet for bare at tabe dig, kan det være investeringen værd.