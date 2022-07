Sonos Ray vs Sonos Beam (Gen 2): vilken är den bästa lilla soundbaren för dig?

Sonos är kända för sin kvalitativa ljudteknik till rimliga priser, om än inte superlåga sådana. Den senaste ljudlimpan, Sonos Ray, bryter dock mönstret eftersom den är både plånboksvänlig och kompakt. Den stora frågan är, hur står sig Sonos Ray jämfört med Sonos Beam (Gen 2) som är i liknande storlek? I den här guiden så ska vi ställa dessa två ljudlimpor mot varandra för att hjälpa dig avgöra vad som passar dig bäst, Sonos Beam eller Sonos Ray.

Sonos Beam (Gen 2) (opens in new tab) är en ljudlimpa i mellanklassen som passar utmärkt för mindre rum. Den kommer med stöd för Dolby Atmos, HDMI eARC och en uppfräschad design jämfört med första generationen Beam från några år tidigare. Vi anser att den har ett kraftfullt ljud, större än vad den lilla storleken kan antyda och att den föga förvånande passar väl in i Sonos övriga ekosystem.

Även om Sonos Beam kanske inte är våldsamt dyr så finns det ännu billigare alternativ tillgängliga, som Sonos Ray. Precis som Beam så är det inte en optimal ljudlimpa för extravagant rumsfyllande ljud utan passar istället begränsade ytor och en mindre budget. Med det i åtanke, så är den riktigt bra på vad den gör.

Du är långt ifrån ensam om du tycker att Sonos Beam och Sonos Ray verkar liknande. Frågan är, vad är det som skiljer sig mellan Sonos Beam och Sonos Ray egentligen? I den här guiden så ska vi hjälpa dig väga för- och nackdelar mellan dessa två ljudlimpor.

Gillar du tanken på ett Sonos-system men är osäker på om ljudlimporna Beam eller Ray passar dig? Ta då och kika in vår lista över de bästa priserna och erbjudanden på Sonos-produkter (opens in new tab) överlag och se om du kan hitta något som faller dig i smaken!

Sonos Beam (Gen 2) vs Sonos Ray: pris och tillgänglighet

Nya Sonos Ray finns i butik sedan juni 2022 och har ett riktpris på 3399 kr.

Sonos Beam (Gen 2) lanserades i oktober 2021 med ett riktpris på 5349 kr, något som innebär att Ray i skrivande stund är den billigaste ljudlimpan från Sonos och som därmed kan passa alla som varit sugna på något som liknar Beam men som inte kan motivera kostnaden.

Som jämförelse kan vi även ta upp Sonos toppkandidat bland ljudlimpor, Sonos Arc som i sin tur kostar 9999 kr, om än med en hel del ytterligare finesser.

Sonos Ray är den mest kompakta ljudlimpan från Sonos (Image credit: Sonos)

Sonos Beam (Gen 2) vs Sonos Ray: design

Sonos Ray är den minsta ljudlimpan från Sonos och passar särskilt väl för TV-apparater mellan 32" och 55". Den har en minimalistisk design och avsmalnande kanter, ett stabilt val om du har platsbrist.

Sonos Ray och Sonos Beam (Gen 2) är förhållandevis lika i sin design och finns båda i svart respektive vitt. Beam (Gen 2) passar dock TV-apparater på upp till 65", något som visar på skillnaden i storlek.

Sonos Ray är 559 x 71 x 95 mm och väger in på 1,95 kg, Beam (Gen 2) i sin tur är 651 x 69 x 100 mm och väger in på 2,8 kg.

Även om båda ljudlimporna kan placeras på en platt yta eller väggmonteras så finns vissa skillnader i konstruktionen som i sin tur kan avgöra hur du använder dem.

Alla ljudelement i Sonos Ray är designade att skicka ljudet framåt, något som innebär att du med fördel kan placera den i en hylla eller TV-skåp. Sonos Beam (Gen 2) skickar däremot ljudet även sidleds för en bredare ljudbild. Trots att Beam (Gen 2) kan ge en mer uppslukande ljudupplevelse så kanske Ray passar dig bättre, för att den får plats på en mindre yta utan att ljudet begränsas alltför mycket.

På baksidan av Beam (Gen 2) så finns uttag för att koppla in strömförsörjning, HDMI, optisk anslutning samt nätverkskabel. För Sonos Ray däremot finns endast en optisk anslutning till din TV, till skillnad från den eARC HDMI-anslutning vi oftast ser i ljudlimpor. Sonos hävdar att detta är för att göra anslutningen enklare och för att säkerställa att den ska fungera med så många TV-apparater som möjligt.

Sonos Beam (Gen 2) stödjer HDMI-ljud för Dolby Atmos, något som Sonos Ray inte gör. (Image credit: Sonos)

Sonos Beam (Gen 2) vs Sonos Ray: funktioner

Sonos Ray kostar nästan hälften så mycket som en Sonos Beam (Gen 2) och det är föga förvånande att Beam då erbjuder större funktionalitet. Den kanske mest framträdande är att Beam (Gen 2) kommer med stöd för eARC, något som ger ljudlimpan möjlighet att hantera fler och mer avancerade ljudformat, inklusive högupplösta sådana.

Till skillnad från Ray så erbjuder Beam (Gen 2) stöd för Dolby Atmos för en än mer uppslukande ljudupplevelse. Det är dock värt att påtala att det saknas högtalarelement riktade uppåt som egentligen krävs för en "äkta" Atmos-upplevelse, till skillnad från den mer premiuminriktade Sonos Arc.

Istället använder Beam (Gen 2) sig av olika tekniker som ska ge intrycket av höjd i Atmos-material och vår upplevelse är att Beam erbjuder en anmärkningsvärt bred och kraftfull ljudbild för sin storlek. Med det sagt, så saknar vi ändå den exceptionella ljudupplevelsen som går att få ur Sonos Arc.

Sonos Ray däremot är mer utan krusiduller och erbjuder inte denna typ av funktionalitet. Den kommer inte kunna ge en lika uppslukande och kraftfull ljudupplevelse som Beam (Gen 2) utan Sonos har istället arbetat med att kunna ge en känsla av bred ljudbild på andra sätt.

Genom en teknik som kallas "split waveguide" så kan Sonos Ray rikta några av de högfrekventa ljudvågorna rakt mot dig och andra mer åt sidorna, något som utökar stereoeffekten och som ska undvika intrycket av att ljudet kommer från en så pass liten låda.

Det finns touchstyrning på ovansidan av Sonos Ray, men du kommer troligen mest använda appen eller din fjärrkontroll. (Image credit: Sonos)

Både Sonos Ray och Sonos Beam (Gen 2) stödjer synkronisering av ljud med andra Sonos-produkter. Du kan exempelvis koppla ihop en Sonos Ray, ett par Sonos One som bakhögtalare och en Sonos Sub för att skapa ett 5.1-system. Kanske inte det mest naturliga användningsområdet för de som valt Sonos Ray för att spara lite pengar, men det går åtminstone om du skulle vilja det.

Både Beam (Gen 2) och Ray använder sig av Sonos TruePlay för att kalibrera ljudet utifrån rummets förutsättningar. Under kalibreringen så spelar ljudlimpan upp olika ljud över frekvensbandet. Du går under tiden omkring med din telefon och Sonos-appen som då använder telefonens mikrofon för att finjustera ljudet till att passa rummet på ett optimalt sätt.

Tyvärr är detta en funktion som endast är tillgänglig för de Sonos-användare som har en iPhone. Sonos säger att det endast är till för finkalibrering och att alla företagets samtliga ljudlimpor låter bra direkt ur kartong, men det är ändå tråkigt att detta är en funktion som saknas för användare med Android-telefoner.

En annan skillnad är att Sonos Ray saknar inbyggd mikrofon och därmed får du leva utan integrationen med Alexa och Google Assistenten.

Avsaknaden av HDMI ARC innebär även att Ray går miste om automatisk ljudkontroll via HDMI CEC. För Sonos Beam så styrs volymen via din TVs fjärrkontroll från sekunden du kopplar in den, utan behov av extra ansträngningar.

På Ray däremot så har Sonos inkluderat en funktion för att den ska lära sig fjärrkontrollens IR-signaler, något du får möjlighet att aktivera och kalibrera redan vid installationen. Detta innebär att du kan styra din Ray med fjärrkontrollen, förutsatt att det är en fjärrkontroll som arbetar med IR-signaler och att du tar dig tiden att lära Ray känna av dessa signaler under installationen.

Sonos Beam (Gen 2) ljudlimpa är något bredare och djupare än Sonos Ray. (Image credit: Sonos)

Sonos Beam (Gen 2) vs Sonos Ray: ljudprestanda

Våra tester visar att Sonos Beam (Gen 2) levererar en robust ljudbild tack vare sina fem högtalare och att den är mer än kapabel att fylla ett normalt vardagsrum med ljud.

Vi har inte alltid varit övertygade kring Beamens Dolby Atmos, den är långt ifrån lika imponerande som upplevelsen Sonos Arc bjuder på med sina uppåtriktade högtalarelement. Trots det, så ger det onekligen en bättre inlevelse än ljudlimpor som saknar Atmos-stöd.

Bredden i ljudbilden var utmärkt och det ger en bra känsla i vad som händer på TV-skärmen.

Sonos Ray är fysiskt mindre och har färre högtalarelement, något som ger vissa begränsningar i ljudbilden, föga förvånande. Den är inte lika bred, positioneringen av ljud inte lika exakt och det saknas dynamik jämfört med sitt större syskon.

Det är dock en förhållandevis rik ljudbild som med självförtroende levererar en stark bas och klar diskant, något som gör det lätt att särskilja talat innehåll. Som en grundläggande uppgradering från TVns inbyggda högtalare så gör Sonos Ray ett utmärkt jobb. Vill du ha lite mer än så, då vill du istället gå på Sonos Beam.

Jämförelse sida vid sida mellan Sonos Arc, Sonos Beam (Gen 2) och Sonos Ray. (Image credit: Sonos)

Sammanfattning

Sonos Beam (Gen 2) och Sonos Ray må se liknande ut, men det finns en prisskillnad. De av er som har en liten budget bör överväga Sonos Ray. Det är en simpel ljudlimpa med stabil ljudbild i förhållande till sin storlek och det till ett väldigt bra pris.

Vi tror det här kan vara ett utmärkt alternativ för gaming, mindre utrymmen och för de som söker en plånboksvänlig ljudlimpa för att uppgradera TVns inbyggda ljud. Allra helst med tanke på att det är enkelt att bygga på med andra Sonos-produkter över tid.

Med det sagt, så är Sonos Beam (Gen 2) en mer kraftfull ljudlimpa som ger ett bättre ljud. Även om den kanske inte har samma tryck vad gäller Dolby Atmos som sitt större och dyrare syskon Sonos Arc så erbjuder den en bred och uppslukande ljudbild som passar de flesta mindre till mediumstora rum och större TV-apparater. Under våra tester, så upplevde vi att den låter rakt igenom utmärkt.

Kan du spendera lite mer så vill vi varmt rekommendera Beam jämfört med Ray, men vill du hålla i slantarna så är Ray fortfarande ett utmärkt köp i förhållande till sitt pris.