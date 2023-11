Sonos Arc 2 lanseras 2024 med ny högtalarteknik och en rejäl prislapp

Premiumhörlurar, en sprillans ny Roam, en Roku/Apple TV-typ och nu, en avancerad soundbar, som alla förväntas dyka upp under 2024.

Vi fick nyligen höra att Sonos äntligen planerar att lansera sina efterlängtade hörlurar, men det är inte allt. Vi fick nyligen se en Bloomberg-rapport som avslöjade ett par andra saker. Planer som nämns i rapporten inkluderar en Roku- eller Apple TV-konkurrerande set-top-box, en uppdatering av Sonos Era 100, en ny Sonos Roam-iteration, en ny Sub utöver Sub Mini, takhögtalare och en soundbar i toppklass, enligt källor som är bekanta med ämnet.

Bloombergs rapport lyder: "En soundbar med kodnamnet "Lasso" kommer senare under 2024, med bättre bas och förbättrad ljudkvalitet jämfört med den befintliga Arc-modellen."

Och uppenbarligen planerar företaget att prissätta den till "cirka 1 200 dollar" (cirka 12 000 kronor direkt omvandlat), vilket är en ganska brant höjning jämfört med priset på 8 400 kronor för den nuvarande (och enda) Sonos Arc – Sonos fristående soundbar-alternativ på flaggskeppsnivå.

(Image credit: Sonos)

Så var kommer all denna förbättrade bas och ljudkvalitet ifrån? Det kommer att vara den efterlängtade skörden av Sonos' förvärv av högtalartillverkaren Mayht Holding BV, som du kan läsa mer om i TechRadars intervju med Brandon Holley, Product Creation Lead för Sonos förra året.

Slutligen planerar Sonos en ny avancerad förstärkare som har fått kodnamnet "Premier" – avsedd för professionella hemmabioinstallationer (cirka 3 000 och 4 000 dollar per enhet) under andra halvan av 2024, nytt 8-tumshögtalare för tak och ett subwoofer med kodnamnet "Lotus" (som troligen kommer att kallas Sonos Sub Gen 4) för att inkludera "uppdaterade funktioner som stöd för Wi-Fi 6", enligt meddelandet.

Så ja, det ser ut som att vi har mycket att se fram emot från Sonos framöver.