3 nyheter på Prime Video och Netflix att kolla på i helgen (1 september 2023)

Den andra säsongen av The Wheel of Time har premiär på Prime Video den 1 september.

Med en ny säsong av The Wheel of Time på intåg kickar Prime Video i gång september på bästa tänkbara sätt. Netflix vill inte vara sämre och släpper samtidigt Fares Fares regidebut En dag och en halv. Det ser med andra ord ut som att du som vill tillbringa helgen i favoritfåtöljen har underhållningen kirrad.

Läs mer om helgens film- och serietips nedan!

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (1 september)

The Wheel of Time, eller Sagan om drakens återkomst på svenska, gör just återkomst på Prime Video. De första tre avsnitten släpps samtidigt klockan 02:00 den 1 september, och resterande fem kommer sedan att läggas ut veckovis, fram till säsongsavslutningen den 6 oktober.

The Wheel of Time säsong 2 släpps 1 september på Prime Video

Filmen Meter i sekunden har funnits tillgänglig att hyra och köpa ett tag, men den 2 september ingår den i Prime Videos vanliga utbud. Här har vi att göra med en komedi där huvudpersonen Marie flyttar från Köpenhamn till den lilla byn Velling, med kulturkrock som följd. En slags omvänd Crocodile Dundee i nutida Danmark?

Meter i sekunden släpps den 2 september på Prime Video

Den nya Netflix-filmen En dag och en halv trycker gasen i botten direkt, då en man kliver in på en vårdcentral och kidnappar sin ex-fru i ett desperat försök att återförenas med sin dotter. Polisen Lukas (spelad av Fares Fares, som också regidebuterar här) tar upp jakten.

En dag och en halv släpps den 1 september på Netflix

