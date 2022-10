Kort sammanfattning

Grado är inte de att skynda sig att vara först in i en ny sektor på marknaden. Men den goda nyheten är att de äkta trådlösa hörlurarna GT220 har värda all väntan.

På pappret verkar det som om GT220 inte har särskilt mycket att komma med. 3 295 kr för små, äkta trådlösa in-ears som ser ganska tråkiga ut och dessutom saknar aktiv brusreducering och kontrollapp? Även om batteritiden (totalt 36 timmar från propparna och deras laddningsfodral) är konkurrenskraftig, även om touch- och röstkontroller är mycket välkomna, och även om Grado-namnet bär på mycket trovärdighet (och följaktligen stora förväntningar) – hur är det meningen att GT220 ska sticka ut på en marknad som redan är full av alternativ i varje prisklass?

Kostar 3 295 kr

Genom att prestera med absolut tillförsikt och säkerhet. Genom att extrahera varje bit av information från digitala filer av din favoritmusik och leverera den med sådan auktoritet, och på ett så komplett och sammanhängande sätt, att det låter fräscht även om du har hört det tusen gånger tidigare.

Det är så det ska göras.

Att höra GT220 göra sin grej gör att listan över specifikationer känns helt irrelevant.

Om du vill vara helt isolerad från omvärlden medan du lyssnar, ja, du får du leta vidare. Om du vill kunna krångla med EQ-nivåer likaså - och hur som helst kommer den ljudmässiga balansen i GT220 inte att förbättras genom att du manipulerar en fembands equalizer.

Om du däremot vill ha en komplett ljudbild som är levande med detaljer och nyanser, och samtidigt spännande musikalisk, är GT220 ett gediget val. Det är därför de ingår i vår topplista över bästa äkta trådlösa öronproppar. Läs vidare för vår fullständiga Grado GT220-recension.

Grado GT220 – pris och säljstart

Tillgänglig nu

Kostar 3 295 kr

Grado GT220 äkta trådlösa in-ear-hörlurar finns att köpa nu för 3 295 kr. Det ställer dem mot några mycket välrenommerade alternativ (nya Apple AirPods Pro, generation 2 och Astell & Kern AK UW100 till exempel, som båda kostar exakt lika mycket), av vilka de flesta har bättre specifikationer på pappret än GT220.

Men tänk på att få företag – inte Sennheiser eller Bose, och definitivt inte Apple – har ett ljudrykte som är mer imponerande än Grados.

Design

8 mm polyetylentereftalat-element

Touch- och röststyrning

36 timmars total batteritid

Design är uppenbarligen knepigt för Grado, eftersom ingen byggde äkta trådlösa in-ear-hörlurar på 1950-talet – och det är 1950-talet som har verkat vara Grados förebild vad gäller designen för varje par over-ear hörlurar som man någonsin har producerat. Så utan någon gammal referenspunkt, hur ska man bäst beskriva designen på GT220?

Till att börja med är utseendet anonymt – sådana som Bose och Sennheiser kan vara glada över att få sina kunder att se lite konstiga ut när de bär sina äkta trådlösa in-ears, men det är inte så Grado tänker. GT220 är kompakta, lätat (på 5 g per öronsnäcka) och, och polykarbonathöljet ser ut och känns helt omärkligt (och inte precis värt pengarna heller). Formen lämpar sig dock för en åtsittande passform, och alla som har burit en Shure in-ear-monitor till exempel kommer att känna till GT220:s "twist/lock" passform och graden av passiv brusreducering den ger.

Det finns en stor kapacitiv beröringsyta på varje öronsnäcka, dekorerad med en "G"-logotyp som lyser upp i ett par olika färger beroende på vad öronsnäckorna har för sig. De vanliga funktionerna tillgodoses: volym upp/ner, spela upp/pausa, hoppa framåt/bakåt, svara/avsluta/avvisa samtal och tillkalla röstassistent (både Google Assistant och Siri är tillgängliga).

Mikrofoner i varje öronsnäcka säkerställer skarp samtalskvalitet och ganska snabbt svar från röstassistenten.

På insidan är GT220 försedda med ett enda 8 mm polyetylentereftalat-element i varje hölje. Anslutningen sker via aptX Bluetooth 5, vilket är mer än tillräckligt för att säkerställa att högupplösta digitala ljudfiler kan hanteras bekvämt. AAC codec-kompatibilitet ingår också. Vi kanske frågar efter för mycket, men det är ganska konstigt i en produkt som är så dyr, och från ett märke med Grados typ av ljudrykte, att det inte finns någon aptX HD-kapacitet, än mindre aptX Adaptive.

Trots sina mycket blygsamma dimensioner håller öronsnäckorna 6 timmars laddning, och 42 g-laddningsfodralet (som kan laddas trådlöst från vilken Qi-laddningsplatta som helst) ger dig ytterligare fem fulla laddningar. Så om du inte spelar med skrämmande volym hela tiden, får du totalt 36 timmar. Två timmars laddning räcker för att få GT220 från 0 till 100.

Ljudprestanda

Anmärkningsvärt detaljerat, insiktsfullt ljud

Skala och dynamik till övers

Timing, tonalitet och integration imponerar

I själva verket är "vrid för att låsa"-åtgärden som Grado rekommenderar inte särskilt intuitiv och du kan behöva investera lite mer tid än du kanske förväntar dig för att få GT220 sitta i örat som du vill. Fortsätt kämpa, eftersom dessa är bland de mest framgångsrika låtande äkta trådlösa in-ears du kan köpa. Det finns helt enkelt ingen aspekt av musikskapande som GT220 inte överträffar.

En genomlyssning av en MQA-driven Tidal Masters-fil av Bob Marley & The Wailers Turn Your Lights Down Low räcker för GT220 att etablera sina omfattande meriter. Den tonala balansen, från de djupa, detaljerade, strukturerade lägsta frekvenserna till de skarpt attackerande högsta, bedöms utsökt. I mellanregistret har sången mer än tillräckligt med andrum längst fram på ljudscenen för att kommunicera med råge.

Genomgående är detaljnivåerna skyhöga – GT220 ägnar kriminalteknisk uppmärksamhet åt attacken och avklangen av individuella ljud, till den grad att ljudet av Marleys mun när han avslutar en ton och förbereder sig för nästa blir uppenbart. Inte överdrivet, bara observerat och kommunicerat.

Det finns så mycket utrymme på scenen att det är möjligt att identifiera de individuella positionerna för I-Threes när de levererar bakgrundssång. Varje del av inspelningen existerar faktiskt i sin egen ficka av utrymme, säkert isolerad från resten av inspelningens strängar även när GT220 integrerar dem alla tillsammans.

När det gäller låtens tröga tempo och lätt hackiga rytm, beskriver GT220 dem båda med absolut positivitet – det är inte lätt att hålla en så behagligt smäktande låt som den här framåt utan att ge intrycket av att skynda på det, men Grado hanterar det med full tillförsikt.

Dynamiskt är det inte mycket av "tyst/HÖGT/tyst" som pågår i den här inspelningen, men Grado hanterar den mindre skala, andrastegsdynamiken i harmonisk variation lika säkert som de hanterar alla andra aspekter av detaljer -hämtning. Om det är insikt i en inspelning du längtar efter, en korrekt förståelse av varje diskret element samt en översikt över hur de alla hänger ihop, kommer GT220 att glädja dig.

Och denna attityd av nästan avslappnad, men ändå fullständig, trohet överförs till vilken annan musikgenre du kanske vill lyssna på. Från Aphex Twins Come On You Slags! till Princess Chelsea's No Church På söndag, från Duke Ellingtons inspelning av Rhapsody in Blue till Mos Defs Ms. Fat Booty, är Grado oförstående. De diskar upp detaljerna utan att låta analytiska, de individualiserar specifika delar av en inspelning utan att någonsin låta mindre än enhetliga, de har skalan för att hantera även de största ensemblestyckena utan larm, och de kunde inte bry sig mindre om vilken typ av musik du gillar att lyssna på.

Ska jag köpa Grado GT220?

Köp dem om …

Du vill ha hela (ljud-)bilden

GT220 kommer att titta djupt in i en låts mix och extrahera varenda informationsbit.



Du lyssnar på många olika musikgenrer

Grado gillar alla olika typer av musik du gillar – vilket är trevligt.

Du värdesätter diskretion

Det finns inget uppseendeväckande med hur dessa öronsnäckor ser ut, med en diskret design.

Köp dem inte om ...

Du gillar att pilla med EQ-inställningar

Det finns ingen kontrollapp här, och följaktligen ingen justering av ljud tillgänglig. Det är inte heller nödvändigt, för att vara helt ärlig.

Du gillar aktiv brusreducering

Sättet som GT220 sitter i öronen erbjuder en viss grad av passiv isolering, men Boses QuietComfort Earbuds eller Apple AirPods Pro är vad du vill ha när det gäller aktiv brusreducering.

Du vill att alla ska veta att du har dyra hörsnäckor

Grado är onekligen värda sina pengar, men det syns inte alls.