Nothing Phone 2: Då släpps uppföljaren till fjolårets mest hajpade mobil

Det tisslades och tasslades en hel del inför lanseringen av Nothing Phone 1 förra året – var det här mobilen som skulle ruska om en mobilmarknad som gått i stå? Svaret var nja, kanske inte riktigt, men med en förvånansvärt väldesignad och prisvärd mobil i mellansegmentet kändes ändå Nothing Phone 1 som en mindre succé för Carl Pei och hans uppstickarbolag.

Drygt ett år senare är det dags för Nothing Phone 2, och det mycket tyder på att det inte blir någon blygsam uppgradering av telefonen från förra året, utan att Nothing nu är redo att ta klivet in i premiumsegmentet. Det betyder mer imponerande prestanda och högst troligen också en dyrare mobiltelefon. Än så länge kan vi dock mest gissa, men det gör vi ju så gärna. Här är allt du behöver ha koll på inför det stundande släppet av Nothing Phone 2.

Släpps i juli

När Nothing Phone 2 släpps behöver vi inte spekulera om, för det är nämligen ristat i sten. Mobilen kommer att presenteras den 11 juli. Det är alltså bara lite mer än ett år sedan fjolårets presentation, så kanske kommer det bli en tradition av Nothing presenterar sina nya mobiler mitt i sommaren framöver.

Kostar antagligen mer än Nothing Phone 1

Vi gillar verkligen att Nothing Phone 1 bjuder på en design som känns premium, med kul funktioner och en hyfsat strömlineformad användarupplevelse, till ett pris som inte överstiger 5 000 kronor för grundmodellen. Det gör att telefonen fortfarande är ett bra val för alla som letar efter en prisvärd mobil så här ett år senare. Vi köper därför ryktena som gör gällande att Nothing Phone 2 i stället vill fylla den tomma premiumplatsen, med stora uppgraderingar både prestanda- och designmässigt. Det hade onekligen varit roligare än en lättare uppgradering av Nothing Phone 1. Ofrånkomligen kommer detta dock leda till att Nothing Phone 2 kostar mer än sin föregångare.

Hur blir designen?

Nothing Phone 1 stack ut med sin halvtransparenta baksida och Glyph-belysningen, som dock kändes mer som en rolig effekt än något riktigt användbart. Hur Nothing har valt att utveckla designen ska bli väldigt intressant att se, men av teasertrailern att döma har de inte gett upp idén med blinkande ljus på baksidan av telefonen. På vilket sätt bläckfisken kommer in i bilden vet vi dock inte – men vi är väldigt nyfikna.

Nothing Phone 2: Specifikationer

Vi vet faktiskt en del om vad Nothing Phone 2 får för specifikationer, baserat på vad VD:n Carl Pei har kommunicerat. Under Mobile World Congress 2023 sa han exempelvis att processorn kommer att bli en i Snapdragon 8-serien, och senare uttalanden tyder på att det handlar om 8+ Gen 1. Vi vet också att Nothing Phone 2 kommer att ha ett 4700 mAh-batteri, vilket är en uppgradering från Nothing Phone 1, där batteritiden var en av de saker vi var besvikna på. Nedan har vi sammanställt skillnaderna mellan Nothing Phone 1 och Nothing Phone 2, där den senares specifikationer dock till stor del är baserade på rykten, så ta det med en nypa salt.

Swipe to scroll horizontally Nothing Phone 1 vs Nothing Phone 2 Nothing Phone 1 Nothing Phone 2 (ryktade specifikationer) Mått: 159.2 x 75.8 x 8.3 mm 161 x 74.5 x 8.3 mm Vikt: 193.5 g 200 g Huvudskärm: 6.55", 1080 x 2400, 120 Hz, HDR10 + 6.67", 1080 x 2400, 120Hz Chipset: Snapdragon 778G+ Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8GB / 12 GB 8GB / 12 GB Lagring: 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB OS: Nothing OS 1.5.3 (Android 13) Nothing OS 2.0 (Android 13) Huvudkamera: 50 MP, f/1.9, 24 mm, OIS 50 MP Ultravidvinkel: 50 MP, f/2.2, 114 grader 50 MP Telefoto: - 50 MP Selfiekamera: 16 MP, f/2.5 32 MP Batteri: 4,500 mAh 4,700 mAh Laddning: 33 W kabel, 15W trådlöst 67 W kabel Färger: Vit, svart Vit, svart

Nothing Phone 2 kommer att presenteras under ett livesänt evenemang klockan 17:00 den 11 juli. Här kommer du att kunna se presentationen (länk till Nothing).