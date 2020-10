World of Warcraft: Shadowlands - släppdatum, beta och allt vi vet hittills

Shadowlands är World of Warcrafts åttonde expansion och kommer att fortsätta direkt från händelserna i Battle for Azeroth. Expensionen tillkännagavs ursprungligen på BlizzCon 2019 och kommer att följa Sylvanas Windrunner in i efterlivet när hon orsakar förödelse i dödsriket.

Som med alla nya expansioner av World of Warcraft kan vi förvänta oss ett helt gäng nya funktioner, men Shadowlands har också stora förändringar på gång för invånarna i Azeroth. Maxleveln kommer exempelvis att sänkas från 120 till 60, olika karaktärsanpassningsalternativ kommer att bli tillgängliga för första gången, och det kommer att finnas en helt ny level-upplevelse att njuta av.

Det finns en hel del att gå igenom, så här nedanför har vi samlat några av de viktigaste sakerna du behöver veta innan lanseringen av Shadowlands.

Men innan du dyker in kan du njuta av den fantastiska trailern för World of Warcraft: Shadowlands här nedanför.

World of Warcraft: Shadowlands - utgivningsdatum

På Gamescom 2020 meddelade Blizzard att World of Warcraft: Shadowlands skulle släppas den 27 oktober, 2020. Men nu har de gått ut och meddelat att expansionen kommer att bli försenad, då de vill finslipa de sista delarna med expansionen för att säkerställa att den lever upp till förväntningarna. De gick inte ut med något nytt släppdatum, så det kan handla om allt från några veckor till månader.

Vi fick dock ett släppdatum för expansionens prepatch, som kommer att bli tillgänglig för spelare den 13 oktober.

World of Warcraft: Shadowlands - beta

Det finns en Shadowlands beta som pågår för närvarande, men den är begränsad till spelare som fått inbjudan. Blizzard skickar ut vågor av inbjudningar varannan vecka. Du kan registrera dig som intresserad av att testa betaversionen genom att gå in på den officiella hemsidan och skrolla ner till botten av sidan.

World of Warcraft: Shadowlands-utgåvor - detta får du om du förbeställer

Shadowlands går att förbeställas redan nu och kommer med några fina bonusar, beroende på vilken version du väljer att beställa.

Base Edition (40 euro): Detta ger dig World of Warcraft: Shadowlands, samt tillgång till Pandaren och Allied Race Death Knights på en gång.

Heroic Edition (55 euro): Förutom World of Warcraft: Shadowlands, bjuder den här upplagan på en level 120 boost, Ensorcelled Everwyrm flying mount och Vestments of the Eternal Traveler transmog set quest.

Epic Edition (75 euro): Denna upplaga innehåller allt från Heroic Edition, samt Anima Wyrmling pet, en kosmetisk Wraithchill-vapeneffekt, Eternal Travellers Hearthstone och 30 dagars speltid.

Var utspelar sig World of Warcraft: Shadowlands?

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Shadowlands tar spelare bort från Azeroth som vi känner det och placerar oss i de dödas värld. Sylvanas Windrunner har förstört Helm of Domination, tillsammans med den nuvarande Lich King Bolvar Fordragon. Genom att göra det har hon rivit barriären som skiljer Azeroth och Shadowlands.

Sylvanas Windrunner har alltid varit en tvetydig karaktär, men på senare tid har hon gjort allt mer tvivelaktiga val. Detta har kulminerat i hennes uppgörelse med Saurfang framför portarna till Horde-huvudstaden Orgrimmar i den senare delen av Battle for Azeroth.

Efter att ha flytt till Icecrown och förstört barriären som skiljer Azeroth från Shadowlands har spelarna inget annat val än att följa henne. Men det här är de dödas land, så spelare kommer att kunna få hjälp av välkända allierade - och gamla fiender - för att sätta stopp för Sylvanas planer, vad de nu kan vara.

Nya zoner i World of Warcraft: Shadowlands

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Som med alla expansioner i World of Warcraft kommer det att finnas nya ställen att utforska och Shadowlands erbjuder spelarna fem nya zoner att questa i.

Oribos, Eternal City, kommer att fungera som huvudnavet för båda fraktionerna och det är dit du kommer fram när du först kommer in i Shadowlands. Sedan har du Bastion, Ardenweald, Maldraxxus, Revendreth och max level-zonen, The Maw.

Om Shadowlands fungerade som det skulle, hade varje ny själ som kommit dit skickats till den relevanta zonen - och dess Covenant - som bestäms av själens upplevelser och prestationer i livet. Men Shadowlands vi anländer till befinner sig i ett kaos och alla själar skickas direkt till The Maw, en plats reserverad för de allra värsta själarna.

Och det är här du kommer in. Fyra av de fem nya zonerna har Covenants knutna till sig.

Bastion styrs av Kyrian Covenant. Kyrian söker efter dem som har utfört stora gärningar i livet och vill stiga upp för att bli en del av dess Covenant och allt det står för.

Ardenweald är kopplad till The Night Fae Covenant och letar efter dem som har en koppling till naturen. Night Fae hämtar Anima från dödliga själar och vill väcka slumrande andar och få kunskap om det gamla.

Revendreth är plats för Venthyr Covenant och letar efter de själar som levde ett liv i synd. De delar ut domen om själarna är värda försoning i Shadowlands.

Maldraxxus styrs av Necrolords Covenant och söker stridshärdade själar och de som var starka i livet. Svagare själar som inte riktigt duger blir bränsle för Maldraxxus' egna vapen.

När du når level 60 i Shadowlands måste du välja vilken Covenant du vill gå med och stödja. Varje Covenant kommer att erbjuda spelaren unika förmågor, uppgraderbara mounts och andra endgame-funktioner och -aktiviteter.

Utöver detta kommer varje Covenant att erbjuda ett antal Soulbinds att välja mellan som gör att du kan förbättra dina färdigheter.

Ny animerad kortfilm som förklarar Shadowlands' olika Covenants

Blizzard släpper ett gäng animerade kortfilmer för att förklara de fyra olika Covenants i Shadowlands, varav den första hade premiär på Gamescom 2020, som introducerar Bastion.

Fler animerade kortfilmer kommer att släppas i takt med att vi närmar oss lanseringen av expansionen.

Endgame-innehåll, inklusive Torghast - den nya endless dungeon

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Förutom olika nya raider och five-man dungeons, kommer Shadowlands att introducera Torghast, Tower of the Damned, ett slumpmässigt genererad dungeon för en till fem spelare.

Fyra nya dungeons kommer att finnas tillgängliga medan du spelar igenom innehållet i Shadowlands. Dessa är The Necrotic Wake, Plaguefall, Mists of Tirna Scithe och Hall of the Atonement. Ytterligare fyra dungeons kommer att låsas upp när du når level 60 och de är Theatre of Pain, The Other Side, Spires of Ascension och Sanguine Depths.

Den första raiden, Castle Nathria, är belägen i Revendreth-zonen och kommer också att anlända strax efter lanseringen av Shadowlands.

Så här fungerar Torghast: I takt med att spelare tar sig igenom de slumpmässigt genererade nivåerna blir innehållet allt svårare och med tanke på hur denna dungeon är designad, kommer varje runda man kör vara annorlunda, vilket gör det svårt att planera för. Det finns ingen tidsgräns för Torghast-innehåll, så att du kan ta din tid när du tar dig igenom dessa nivåer antingen ensam eller med en grupp vänner.

Nya max leveln 60 och levling i Shadowlands

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Det nuvarande max leveln för Battle for Azeroth är 120, men den maximala nivån som spelare kan nå kommer att reduceras till nivå 60 i Shadowlands. När Shadowlands startar kommer spelare på 120 att skickas ned till level 50 och måste därifrån ta sig upp till level 60 för att få tillgång till endgame-innehåll.

Resonemanget bakom detta beslut är delvis att spelarnas levels började kännas lite för höga och även om det inte tar alltför lång tid att levla upp en karaktär från grunden just nu, kan det enorma antalet levels som krävs kännas nedslående för många potentiella spelare.

Själva levlingsprocessen kommer också att ses över. För närvarande skalas vissa områden och zoner upp eller ned enligt din nuvarande level, så att du har lite valmöjligheter när det gäller var du vill questa i Azeroth. Och eftersom det finns så många expansioner att potentiellt spela igenom, ger det dig en hel del val men betyder också att det är osannolikt att du kommer att spela igenom och slutföra hela spelets storyline. Detta leder till en ojämn levling-upplevelse, speciellt för nykomlingar som kanske inte känner till allt som har hänt under de senaste 15 åren.

Som en lösning på detta problem kommer du att kunna välja en av de tidigare expansionerna att levla igenom för att nå början av Shadowlands-innehållet på nivå 50. Så om Wrath of the Lich King var din favorit, kommer du att kunna välja att questa genom Northrend, eller om du tyckte särskilt mycket om Legion, kommer du att kunna levla din karaktär genom Broken Isles' storyline.

World of Warcraft: Shadowlands kommer att ha förbättrad karaktärsanpassning

Karaktärsskapandet i World of Warcraft har inte sett så många förändringar genom åren. Olika raser har fått lite tweaks och förbättringar av deras övergripande visuella utseende och spell-animationer, men själva skapandet av karaktärerna har i stort sett varit detsamma.

I Shadowlands kommer ett gäng förbättringar av karaktärsskapandet att släppas, inklusive nya hudtoner, frisyrer och alternativ för ansiktshår för de flesta raser. En intervju med Eurogamer avslöjar dessutom att spelare inte längre kommer behöva betala för att ändra deras karaktärs kön, då detta kommer att finnas tillgängligt via frisörsalonger i spelet.

Det finns också några rasspecifika förändringar som är värda att lyfta fram.

Humans får många fler anpassningsalternativ, inklusive ansiktsformer och hudtoner.

Både Blood Elves och Void Elves kommer att kunna ha blå ögon, något som alltid har associerats med High Elves i Warcraft lore. Void Elves kommer dessutom att kunna välja samma hudtoner som deras Horde-kusiner, Blood Elves.

Undead karaktärer kommer att kunna välja deras nivå av förruttnelse. För närvarande är Undead ganska otäcka skelettliknande karaktärer med ben som sticker ut och ser väldigt, ja, odöda ut. I Shadowlands kommer du att kunna välja en lite mer mänsklig version, eller om du föredrar kan du välja något mellan de två ytterligheterna.

Varje ras kan vara en Death Knight i Shadowlands

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Death Knights introducerades först i Wrath of the Lich King som första hero class och har alltid varit begränsade till de ursprungliga raserna. Detta har uteslutit både Pandarens och de nya Allied Races som introducerades i Battle for Azeroth.

Men i Shadowlands - eller om du redan har förbeställt nästa expansion - har denna begränsning tagits bort och alla raser kommer att kunna spela som en Death Knight.

World of Warcraft: Shadowlands borde vara en fantastisk upplevelse för både nya och gamla spelare

World of Warcraft: Shadowlands kommer bjuda på vad som möjligen är den största uppdateringen vi har sett för MMO-spelet sedan Cataclysm-expansionen 2010.

Vi får såklart det nya innehållet och systemen som vi förväntar oss av en ny expansion. Men Shadowlands för även med sig stora förändringar för samtliga spelare med level-förändringarna, karaktärsanpassningar och hur spelare kommer att levla dessa karaktärer genom Azeroths stora värld.

Så om du har varit borta från World of Warcraft ett tag, eller om du blivit avskräckt av den höga max leveln, bör Shadowlands markera en fantastisk möjlighet att hoppa in spelet och skapa den där söta (men dödliga) Pandaren Death Knight du har alltid drömt om.