Vi har fått en tidigt titt på den intressanta designen på Nothing Phone (1)

(Foto: Nothing)

Nothing har avslöjat den fullständiga designen på baksidan av Nothing Phone (1) och den är ganska intressant.

Om du sett tidiga teasers på Nothing Phone (1) (opens in new tab) hade du kanske förväntat dig att den skulle få en helgalen design, men det verkar som att snacket om den genomskinliga baksidan kanske var lite överdrivet. Den första officiella bilden av mobilen visar att det mycket väl finns genomskinliga element i designen, men större delen av komponenterna är fortfarande dolda.

Det går att se några skruvar och den trådlösa laddningsspolen, men det är i princip allt. Vad som däremot är mer intressant är de vita remsorna, som ser ut som att de kan lysa upp. Om det görs på rätt sätt kan det bli riktigt snyggt, eller bli att se billigt ut som på vissa gamingmobiler. Vi får helt enkelt vänta och se.

Nothing Phone (1) ser definitivt tillräckligt annorlunda ut för att sticka ut från mängden, men vi känner samtidigt att designen är något av ett missat tillfälle. Det finns så många komponenter i en mobil och om vi hade fått se fler av dem hade vi haft en riktigt intressant design, fullpackad med detaljer att upptäcka.

Men det vi kan se i den första officiella bilden har ändå tillräckligt mycket för att sticka ut ur mängden, så vi är inte helt besvikna.

Andra detaljer som den här bilden visar upp är en dubbelkamera - vilket inte är särskilt många nuförtiden - och en vit finish, även om det fortfarande är oklart om fler färger kommer att finnas tillgängliga.

Vi bör få reda på det den 12 juli, då företaget kommer att lansera sin nya Nothing Phone (1) (opens in new tab) helt och hållet. Men vi kommer säkerligen att få höra mer om mobilen innan dess, med tanke på att företaget fortsätter att släppa lite information om den med jämna mellanrum.

Dubbelkameran kan bli en riktig höjdpunkt

Du kanske såg den där dubbelkameran och blev besviken. Det finns trots allt en mängd prisvärda mobiler med så mycket som fyra kameror idag och även om Nothing Phone (1) inte förväntas bli en avancerad mobil, kommer den åtminstone ligga i en mellanklass (opens in new tab).

Många billiga mobiler väljer dock att köra på kvantitet istället för kvalitet och erbjuder halvdana makro- och djupkameror utöver deras faktiskt användbara kameror.

Genom att endast hålla sig till två kameror, har Nothing kanske kunnat lägga större fokus på dem och deras kvalitet. Det verkar dessutom som att linserna kommer att ha hyfsade storlekar, vilket också bådar gott - men det är svårt att säga något med säkerhet vid det här laget. Vi skulle gissa att vi kommer att få en vidvinkels- och en ultravidvinkelskamera, eftersom det är standard för mobiler som endast har två objektiv. Vi håller tummarna för att vi får bättre prestanda från dem än vad vi fått från många andra mobiler med liknande priser.