Tidig video avslöjar nästan allt om den genomskinliga Phone (1)

Lite från ingenstans har Nothing Phone (1) blivit en av de mest omtalade kommande mobilerna. Medan de flesta mobiltillverkare har fokuserat på mobiler med vikbara skärmar och blixtsnabb laddning, vill denna nya startup lägga till en tvist till den befintliga gamla designen.

Även om vi redan hade en ganska bra uppfattning om vad vi kommer att få se från mobilen, tack vare ett gäng officiella teasers som har byggt upp hajp kring enheten, har den senaste videon som lades upp av Youtubern MKBHD gett oss en närmare titt på mobilen. Vi får inte bara en tjuvtitt på designen och den intressanta användningen av LED-belysning i mobilen, utan videon visar oss också hur framsidan av mobilen kan se ut för första gången. Om du inte har sett videon än kan du kolla in den här.

Vi kan snabbt se att mobilen kommer att ha en platt skärm med ett skärmhål i det övre vänstra hörnet. Ramarna runt skärmen verkar vara symmetriska, vilket är goda nyheter. Mobilen har även platta sidor och en platt baksida. Den övergripande designen liknar iPhones, men där slutar likheterna.

Marques har fått tillgång till information under embargo som begränsar honom från att dela alla tekniska specifikationer och åsikter om mobilens prestanda, men han gav oss en detaljerad beskrivning av Phone (1) stjärnfunktion – nämligen dess LED-lampor.

Eftersom den bakre panelen är genomskinlig har företaget tagit tillfället i akt för att göra något som verkligen sticker ut och LED-lamporna reagerar på laddning av mobilen, inkommande samtal och aviseringar. Mobilen kommer också att levereras med ett gäng ringsignaler som LED-lamporna kommer att reagera på.

Detta är dock inte helt nytt och unikt. Alla 80- och 90-talister där ute minns förmodligen att några Nokia-mobiler kom med inbyggda LED-lampor. Det fanns till och med stick-on RGB LED-remsor som lyste upp om någon ringde eller skickade ett meddelande. Om du undrar var det här eran före 2G/3G. När det gäller Phone (1) kommer dessa lampor att vara användbara vid närbildsfotografering eftersom de är tillräckligt ljusa för att lysa upp motivet ordentligt.

Om man jämför Nothing Phone (1) med dess befintliga konkurrenter, är designen definitivt unik och kommer att hjälpa mobilen att sticka ut från mängden av liknande mobiler. Implementeringen av en aviseringslampa för att tala om när kameran används är också en mycket genomtänkt funktion. Om du tänker att ett skal eller ett fodral kommer att göra hela designen värdelös, kan det hända att företaget till och med skickar med ett genomskinligt fodral för att lösa det problemet.

Design är inte allt

Nothing kommer av uppenbara skäl alltid att jämföras med OnePlus. Eftersom hjärnan bakom arbetet med att göra OnePlus till en publikfavorit nu sitter bakom spakarna för detta nya märke.

Vi pratar såklart om Carl Pei, vars senaste stora framträdande för OnePlus var när han pratade med MKBHD om OnePlus Nord.

Det faktum att Nothing Phone (1) har delats med en av de mest inflytelserika rösterna inom teknikvärlden långt före lanseringen, kommer hjälpa till att göra mobilen och dess design bekant för en stor mängd användare. Utan dessa tidiga teasers hade många troligen blivit fundersamma och shockade över den ovanliga designen, vilket i sin tur hade kunnat påverka försäljningen negativt.

Detta ger också Nothing möjlighet att ta hajpen till nästa nivå genom att avslöja mobilens specifikationer i rätt tid, vilket förmodligen resulterar i att priset blir det enda kvar att avslöja under lanseringen.

Kamerorna och enhetens övergripande prestanda beror helt på vilken typ av hårdvara företaget valt att använda och mitt i all denna hajp kring den genomskinliga designen, har hårdvaruspecifikationerna hamnat något i skymundan. Vi blir helt enkelt tvungna att vänta på mobilens lansering för att kunna bedöma dess prestanda och vi hoppas på att det inte bara är ytterligare en Android-mobil med en lite snyggare baksida.