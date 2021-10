The Wheel of Time säsong ett: premiärdatum, trailer, skådespelare, handling och mer

The Wheel of Time är Amazon Primes stora fantasyserie 2021 – efter två års väntan så har vi dessutom fått en riktig titt på TV-serien. Dessutom har ett premiärdatum spikats till den 19 november 2021.

Den första trailern för serien släpptes på seriens officiella sociala media-konton den 2 september och den har ökat på vår längtan efter seriens premiär senar det här året. Du kan se de första trailern längre ned på den här sidan, så du kan kolla på den hur många gånger du vill.

Förutom den första trailerna har vi samlat ihop många andra nyheter och information om första säsongen av The Wheel of Time . Nedan så hittar du hela rolluppsättningen för serien, vad handlingen i säsong 1 kan kretsa kring, andra urtolkningar baserat på Robert Jordans värld och mer.

Tänk dock på att vi nedan går in på spoilers för bokserien The Wheel of Times nedan, så om du inte vill veta något om handlingen i böckerna och vad som kan dyka upp i serien bör du lämna denna sida nu. Om du hänger med oss nedan så får du veta allt som är värt att veta för säsong ett av The Wheel of Time

Premiärdatum för säsong ett av The Wheel of Time: November 19, 2021

Den första säsongen av The Wheel of Time har äntligen fått ett officiellt premiärdatum. Som en del av den första trailern till serien, som du kan se nedan, så bekräftade Amazon att serien har premiär den 19 november 2021

Våra uppskattningar sa att Amazon skulle släppa serien under de tre sista månaderna av året, så vi är glada över att vi lyckades pricka rätt på den punkten

The Wheel of Time säsong ett trailer: se de första bilderna från serien

Fram till nu har vi fått hålla till godo av officiella bilder och några väldigt korta teaser-trailers om karaktärer. Det har varit en lång väntan på en officiell titt på serien, men till slut fick vi en trailer att analysera.

Seriens första trailer, som du ser ovan, släpptes den 2 september och gav oss en detaljerad titt på hur exakt man efterliknat Jordans arbete.

Det finns mycket att gilla med den första trailern, med många överblicksvyer, mycket fantasyaction och även lite humor inpackat i den två minuter långa filmen. Nu ka avi börja räkna ned till seriens officiella premiärdatum den 19 november.

Handlingen ni första säsongen av The Wheel of Time: vad kretsar den kring?

Spoilers från bokserien The Wheel of Time följer.

The Wheel of Time är en invecklad verättelse. Bokserien består av 14 böcker och den avslutades av fantasyförfattarkollegan Brandon Sanderson, en författare som själv var ett fan av serien. Precis som Game of Thrones utspelar den sig på en stor mängd platser med en lika stor uppsättning stor uppsättning karaktärer, där det finns många trådar i handlingen att följa.

Handlingen är ett fantasy-epos som kommer sträcka sig över flera säsonger (mer om det senare), men vad kan vi säga om handlingen i första säsongen?

När Amazon presenterade att de skulle göra en tolkning av Jordans böcker under 2018 så kom en kort sammanfattning från Deadline om vad vi kan förvänta oss av den första säsongen av The Wheel of Time.

Serien utspelar sig i en värld som inte fått något namn (fans till böckerna kallar den för "The Randlands" eller "The World of the Wheel"), i serien får vi följa Rand al’Thor, en ödmjuk pojke som lever i en liten by vid namnet "the Two Rivers"

Efter att Rands hem har attackerats av "the Dark One", en ondskefull varelse som vill förstöra världen, så räddas han av Moiraine Damodred – en kraftfull magiker och medlem av en hemlig organisation bestående av bara kvinnor vid namn Aes Sedai.

I tron om att the Dark One letar efter "the Dragon Reborn" – en mästare av ljuset som kan besegra mörkrets herre enligt profetian – så leder Moriane Rand på en farlig resa som spänner över flera kontinenter och som kommer avgöra världens öde.

Rand är dock inte den enda karaktären som kan vara den så kallade Dragon Reborn. Hans två manliga vänner – Matrim "Mat" Cauthon och Perrin Aybara – kan också vara hjälten som Moiraine letar efter.

Med på resan, förutom Moiraine, Rand, Mat och Perrin, är Rands kvinnliga vän Egwene al'Vere, Nynaeve al'Meara (den visa kvinnan från Two Rivers) och Moiraines vaktkollega Lan Mandragoran.

Tillsammans hoppas gruppen att besegra the Dark One för gott, men deras resa kommer inte följa ett rakt spår. The Dragon Reborn har förmågan att förstöra mänskligheten istället för att befria den, så ödet för the Randland kommer avgöras oavsett vem som kommer visa sig vara ljusets mästare.

Förutom det här så är det inte mycket klart över seriens handling om du inte har läst böckerna. Om du dock tror att första säsongen enbart kommer fokusera på seriens första bok, The Eve of the World, så tror du fel.

Under en frågestund på Instagram så avslutade Judkings att säsong 1 "tar sig an hela serien, inte bara "Eye of the World", vilket tyder på att vi kommer få se delar ur handlingen från andra böcker under den första säsongen.

En del från The Eye of the World som kommer inkluderas i säsong 1 är den rubinförsedda dolken. I böckerna så är det en artefakt från Shadar Logoth, en uråldrig stad som föll till ruiner efter att den omfattande mörket som dess invånare hade kämpat hårt för att avvärja.

Dolken är besatt av mörka krafter och den manipulerar vem som än kommer i dess ägo, vilket utgör en fara för en av de mest framträdande karaktärerna i serien.

I februari så släppte Amazon en teaser-trailer som visade en individ som fick sina händer på dolken. Vi kommer inte avslöja vilken karaktär på grund av spoiler, men om du vill veta vem det är så kolla in tweeten nedan:

I ett samtal med Entertainment Weekly så förklarade Judkins att staden Shadar Logoth "byggdes från grunden för bara 15 minuters sändningstid, då den var väldigt viktig för handlingen. Det må låta överflödigt, men det är nödvändigt för The Wheel of Times övergripande handling.

Vi kommer också se "Heron Mark Blade" i säsong ett. I bokserien så kan svärdsmästare dekorera sina svärd med ett heron mark, framförallt om de har bemästrat konsten i svärd mot svärd-strider.

Det här vapen har en framstående roll i serien (utan att avslöja för mycket) så att den är inkluderat är ingen överraskningen. I december 2020 så släppte Amazon en teaser om hur deras team hade tillverkat bladen för serien:

Första säsongen av The Wheel of Time: hur många avsnitt är det?

Säsong ett innehåller sex avsnitt. Det var bekräftat på hemsidan för Writers’ Guild of America West i december 2020, tillsammans med seriens namn.

Avsnitt 1 – Leavetaking

Avsnitt 2 – Shadow's Waiting

Avsnitt 3 – A Place of Safety

Avsnitt 4 – The Dragon Reborn

Avsnitt 5 – Blood Calls Blood

Avsnitt 6 – The Flame of Tar Valon

I ett separat inlägg på social media så avslöjade Judkins att avsnitten i första säsongen kommer ligga på mellan 50 och 65 minuter.

När det gäller regissörer så är Uta Briesewitz (Stranger Things, Westworld) ansvarig för de första två avsnitten. Wayne Yip (Hunter, Lord of the Rings) regisserar två och de två sista regisseras av Salli Richardson-Whitfield (NCIS, Alterd Carbon).

Judkins har skrivit pilotavsnittet medan Amanda Kate Shuman (The Blacklist) Mike och Paul Clarkson (The Haunting of Bly Manor), Dave Hill (Game of Thrones), Celine Song (hennes TV-debut) och Justin Juel Gillmer (The 100) skrivit de resterande.

Första säsongen av The Wheel of Time season 1: skådespelare

Som vi har nämnt så är det många karaktärer i The Wheel of Time, därför kommer det inte som någon överraskning att den första säsongens lista över skådespelare är rätt stor.

Nedan har vi listat huvudkaraktärerna tillsammans med de mest intressanta birollsinnehavarna i säsong ett:

Rosamund Pike som Moiraine Damodred

Josha Stradowski som Rand al’Thor

Marcus Rutherford som Perrin Aybara

Zoë Robins som Nynaeve al’Meara

Barney Harris som Matrim ‘Mat’ Cauthon

Madeleine Madden som Egwene al’Vere

Daniel Henney som Lan Mandragoran

Sophie Okonedo som Siuan Sanche

Kae Alexander som Min Forshaw

Michael McElhatton som Tam al’Thor

Alvaro Morte som Logain Ablar

Juliet Howland som Natti Cauthon

Christopher Sciueref som Abell Cauthon

Lolita Chakrabarti som Marin al’Vere

Michael Tuahine som Bran al’Vere

Alexandre Willaume som Thom Merrilin

Johann Myers som Padan Fain

Rosamund Pike (Gone Girl & I Care a Lot) är det största namnet som serien knutit till sig. Skådespelerskan spelar Moiraine, Aes Sedan-medlemmen som leder Rand och hans vänner på deras resa. Hon går också under namnet "Alys" i bokserien.

I ett samtal med Entertainment Weekly så avslöjar Pike att Rand och hans kompanjoner i början inte litar på Moiraine och lägger till: Moiraine är den guidande figuren i den här världen, den mystiska främlingen som kommer till staden och förändrar deras liv för alltid. De följer med henne på en resa som antingen kommer rädda eller förstöra mänskligheten".

Josha Stradowski (Gewoon Vrienden) porträtterar Rand i sin första stora TV-roll. Den nederländske skådespelaren får sällskap av Marcus Rutherford (Bulletproof), Zoë Robins (Black Christmas), Barney Harris (The Hollow Crown) och Madeleine Madden (Picnic at Hanging Rock), dessa spelar i tur och ordning ordning Perrin, Nynaeve, Mat och Egwene.

Enligt Judkins så var Rutherfords Perrin Aybara den svåraste karaktären att anpassa till formatet, märkligt nog. Enlig en frågestund på Instagram så avslöjade Rudkins varför Perrin var så svår att få rätt:

Enligt seriens IMDB-sida så är den enda andra återkommande karaktären i serien Sophie Okonedo (His Dark Materials, Ratched). Hon spelar en annan Aes Sedai i form av Sidan Sanche, även kallad "Suki" och "Mara" i böckerna. Siuan dyker först upp i den andra boken, The Great Hunt, vilket innebär att den första säsongen kommer att innehålla fler böcker, precis som vi diskuterade tidigare.

Kan Alexander (Fleabag, Infinite) spelar Min Farshaw i tre av säsongens sex avsnitt. I Jordans böcker är Min en av Rands älskare, men det är inte klart om Amazons tolkning kommer hålla sig till den delen av berättelsen. Vi tror den kommer det, om Alexander dyker upp regelbundet i säsong 1.

Det finns även många andra skådespelare i första säsongen av The Wheel of Time. De flesta kommer dock bara att göra ett framträdande i ett enda av snitt och de som listats nedan är de viktigaste i resten av ensemblen.

Daniel Henney (Criminal Minds) spelar Lan Mandragoran, en okrönt kung (och ensam överlevare) av Malkier och Moiraines Warder. I böckerna så är Warders bundna till Aes Sedai genom saidar – den kvinnliga komponenten av the One Power, källan till Aes Sedais magi – för att vara deras livvakter.

Michael McElhatton (Game of Thrones) porträtterar Rands adopterade pappa Tam, Alvaro More (Money Heist) spelar en Asha'man från Black Tower vid namn Logain Albar, Alexandre Willaume (Deep State) har fått rollen som Thom Merrilin, en bard som följer med Moiraines grupp.

Juliet Howland (Doctors) och Christopher Sciueref (Cardinal Burns) spelar Mats föräldrar Natti och Abell Cauthon, Lolita Charabarti (Silent Witness) och Michael Tuahine (The Time of Our Lives) porträtterar Egwenes mamma och pappa. Slutligen så spelar Johann Myers (Snatch) Padan Fain, en sekundär antagonist i böckerna.

Det är fortfarande inte känt vem som kommer inta rollen som den onda Dark One än, men då seriens antagonist är en levande och kosmisk kraft är det troligt att serien enbart behöver en röstskådespelare för den rollen.

Första säsongen av The Wheel of Time season: kommer det finnas fler säsonger och eventuella filmer?

Ja, tillsammans med Judkins presentation av trailern på JordanCon så har The Wheel of Times officiella sociala media-kanaler avslöjat att man börjat filma säsong 2:

När det gäller hur många säsonger som serien kommer innehålla kommer det inte vara 14 (mer om det nedan). Som vi sa tidigare har Judkins bekräftat att varje säsong kommer kombinera flera böcker från Jordans verk då det skulle ta för lång tid att avsluta TV-serien givet komplexiteten i handlingen:

Hur många säsonger kan vi få se då? The Wheel of Time innefattar 14 böcker totalt, men det finns också en prequel och två ytterligare sidoböcker.

Med 17 böcker totalt för det här fantasyeposet så skulle vin inte vara förvånade om två eller tre böcker används per säsong. Om vi skulle få rätt i den spekulationen så skulle Amazons Wheel of time kunna ta sex eller sju säsonger för att nå upplösningen.

Det kreativa teamet bakom The Wheel of Time har redan börjat lägga till ytterligare skådespelare. På seriens officiella Instagram-sida så avslöjades det att den danska skådespelerskan Salle Salée har tagits in för en roll som ännu inte avslöjats. det är bara att börja spekulera i vem hon kan tänkas spela.

Slutligen, enligt Hollywood Reporter, så är en filmtrilogi om The Wheel of Time också på gång. Enligt THRs artikel från den 13 juli ska Zack Stent (X-Men: First Class & Thor) skriva en handling över tre filmer baserat på Jordans "Age of Legends"-böcker från Wheel of Time-serien.

Age of legends-trilogin kommer utspela sig flera millenium före handlingen i TV-serien, i något som heter "the Second Age". Filmerna kommer följa Aes Sedai (och deras manliga motsvarighet) närmare och fokusera på the One Power, som är källan för all magi i Wheel of Time-universumet.

När en allsmäktig ondska släpps ut över landet så drivs manliga kanalisatorer (The Wheel of Times magiska wielders) vansinniga och använder the One Power för att försöka förgöra världen. Det är upp till en liten grupp kvinnor, som förenar sig under White Tower, att stoppa dem.

Det är inte klart hur Rosamund Pikes Moiraine kommer spela in i det här (om ens alls) eller om Amazon kommer köpa rättigheterna till filmtrilogin.

Just nu finns det ingen studiopartner eller distributör kopplad till Age of Legends-filmerna, men de kommer komplettera Amazons TV-satsning och vara en del av The Wheel of Times värld. Vi kommer uppdatera er på när vi vet mer.