The Incredible Hulk finns äntligen tillgänglig att streama – men inte på Disney Plus

Äntligen, efter många år utan en streamingplattform att kalla hem, har The Incredible Hulk landat på en av världens största streamingtjänster – men det blev inte Disney Plus.

Den ofta bortglömda Marvel-filmen kommer inte att göra sin streamingdebut på Disneys plattform. Istället kommer The Incredible Hulk att slå sig in på HBO Max – åtminstone i de länder där Warner Bros streamingtjänst är tillgänglig.

Decider var först med att rapportera om det överraskande avslöjandet i sin artikel om nyheter som kommer till HBO och HBO Max i april 2022. TechRadar har sedan dess verifierat att The Incredible Hulk faktiskt kommer att lanseras på HBO Max den 1 april, med ett pressmeddelande med HBO-innehåll i april 2022 som bekräftar att det är fallet.

The Incredible Hulk är inte den första icke-Marvel Studios-filmen som inte blir tillgänglig på Disney Plus. Sonys Spider-Man-filmer är det inte heller – i stället innebär olika tredjepartslicensavtal att Spider-Man-filmer med Tom Holland, Tobey Maguire och Andrew Garfield är spridda över många andra streamingtjänster.

The Incredible Hulk släpptes 2008 och är tekniskt sett det andra bidraget i Marvel Cinematic Universe (MCU). Studion gjorde om Bruce Banner före Avengers Assemble från 2012, då Mark Ruffalo ersatte Norton som den elaka, gröna monstret – men The Incredible Hulk anses fortfarande kanon i MCU. Det beror på att Robert Downey Jrs karaktär Tony Stark och den framlidne William Hurts karaktär General Thaddeus "Thunderbolt" Ross dök upp i en scen i eftertexterna och satte igång händelser för det enormt framgångsrika MCU som följde.

Kommentar: Varför blev det HBO Max?

Det är en knepig fråga att svara på. Sony innehar officiellt rättigheterna till Spider-Man och varje karaktär i karaktärens lysande historia, vilket är anledningen till att Marvel Studios var tvungna att ingå ett partnerskapsavtal med Sony för att få in honom i MCU.

Detta är dock inte fallet för Hulken. Ja, Universal Pictures är studion som har distribuerat båda Hulk-filmerna hittills – det vill säga den Ang Lee-regisserade liveactionfilmen från 2003 och Louis Leterrier-filmen från 2008– men de äger inte rättigheterna till Hulk-karaktären.

Som avslöjats i boken The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe (via CBR.com), avslöjade den tidigare studiochefen David Maisel att Universal bara har "förköpsrätten att distribuera framtida solo Hulk-filmer". Det är anledningen till att vi inte har sett en Hulk-solofilm med Mark Ruffalo under de senaste 10 åren, och anledningen bakom hans biroller i Thor: Ragnarok, andra Avengers-filmer och Disney Plus' kommande She-Hulk TV-serie.

Men med tanke på att Marvel äger rättigheterna till Hulken kan vissa fans tycka att det är konstigt att The Incredible Hulk inte finns tillgänglig att streama på Disney Plus. Marvel Studios är trots allt ett dotterbolag till Disney, så det skulle vara mer meningsfullt för The Incredible Hulk att kunna streamas på den sistnämndas tjänst.

Men eftersom Universal fortfarande äger distributionsrättigheterna till Hulken, har det ett stort inflytande över var The Incredible Hulk blir tillgänglig att titta på. Om inte Disney ger Universal ett erbjudande som det inte kan tacka nej till, finns det ingen anledning för Universal att släppa The Incredible Hulk till Disney Plus.

Det verkar alltså som att WarnerMedia har gjort ett avtal med Universal för att streama The Incredible Hulk på HBO Max under en ännu obestämd tid. För tillfället måste alltså Marvel-fans acceptera det faktum att The Incredible Hulk fortfarande inte är tillgänglig att streama tillsammans med nästan alla andra MCU-filmer.

För mer Marvel-baserat innehåll, kan du kolla in alla släppdatum och nyheter kring kommande filmer och TV-serier i vår MCU fas 4-artikel.