Stardew Valley 1.5-uppdateringen är live på PC med mängder av nytt innehåll

Den kända indie-farmsimulatorn Stardew Valley har precis fått en enorm gratis innehållsuppdatering med patch 1.5.

Soloutvecklaren Concerned Ape (Eric Barone) tillkännagav den 11 december att några nya funktioner snart skulle bli tillgängliga i samband med den kommande Stardew Valley 1.5-uppdateringen, bara för att tweeta kort därefter att det nya gratisinnehållet redan fanns tillgängligt på PC. Du behöver inte oroa dig om du spelar på någon annan plattform, då konsolversionen är planerad att släppas någon gång "tidigt under nästa år", medan mobilversionen kommer att följa kort därefter.

The Stardew Valley 1.5 Update is out now on PC! pic.twitter.com/DJ8gUYR614 December 21, 2020

Du kommer hitta några stora nya tillägg i uppdatering 1.5, som exempelvis en idyllisk "Beach Farm" som ger nya möjligheter för fiske och samlande tack vare strandfynd. Det finns även nya matvaror, frisyrer och till och med ett co-op-läge med delad skärm.

För en lista över allt nytt innehåll, kan du kolla in patch-anteckningarna här. Concerned Ape har dessutom satt ihop en spoiler-fri lista över vad du kan förvänta dig från uppdateringen, som du kan kolla in här nedanför.

Bird's eye view of the new Beach Farm. Also a reminder to check out the new "Advanced Game Options" button on the character creation menu if you're starting a new game! pic.twitter.com/NYf374Iq7LDecember 21, 2020