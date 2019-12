Spotify testar en Instagram-liknande Stories-funktion för artister

Det är inte särskilt konstigt att andra sociala plattformar som Instagram, Facebook, Messenger och till och med Twitter ville börja med sina egna versioner av Snapchats Stories-funktion, efter deras enorma framgång med funktionen. Vissa av de nya versionerna blev till och med populärare än originalet.

Nu är det Spotifys tur att prova på den populära funktionen, då musikjätten diskret börjat rulla ut en testversion till utvalda användare som de kallar för Storyline.

Bild: TechRadar (Image credit: Image credit: TechRadar)

Även om formatet liknar det som används på Instagram och Snapchat, är den huvudsakliga skillnaden att Spotify vill använda funktionen för att göra det möjligt för artister att kommunicera med sina lyssnare via en serie av "kort" som går att bläddra igenom.

Storyline-funktionen dyker upp under kontrollerna för en låt och ger dig ytterligare information om själva artisterna efter att du svept uppåt. Du hittar den antingen ovanför eller under den sedan tidigare befintliga "Behind the Lyrics"-sektionen, där du hittar texter och information som hämtats från Spotifys partner Genius.

I kontrast till Behind the Lyrics, gör Storyline det möjligt för användare att bläddra sig genom korten i sitt eget tempot, istället för i takt till musiken. Det är dessutom information som Spotify fått direkt från själva artisten, även om det inte verkar finnas något verktyg för att skicka in information från artisters instrumentpanel ännu, något som tyder på att det bara är utvalda artister som fått privilegiet för närvarande.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Funktionen dyker upp för utvalda användare på både iOS och Android (enbart på mobilappar för tillfället) i ett flertal olika regioner, även om vi inte hört något officiellt från Spotify om exakt vilka som blivit utvalda.

Det finns ingen garanti på att Storyline-funktionen kommer att rullas ut till alla användare, men om testerna går bra kommer vi förmodligen att få se fler artister använda sig av funktionen som ett verktyg för att få en närmare kommunikation med sina fans.