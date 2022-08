Samsung Unpacked livestream: Så streamar du lanseringen live

Nu börjar det äntligen bli dags - nästa Samsung Unpacked 2022 går av stapeln, där vi förväntar oss att få se de nya vikbara mobilerna Galaxy Flip 4 (opens in new tab) och Galaxy Fold 4 (opens in new tab), tillsammans med nya smartklockor i Galaxy Watch 5 (opens in new tab)-serien och nya äkta trådlösa öronproppar i form av Galaxy Buds Pro 2 (opens in new tab).

Det har forsat in läckor kring samtliga dessa enheter under några månaders tid nu, så det kommer förmodligen inte att bli några allt för stora överraskningar under lanseringen - men man vet aldrig, det kan ju hända att Samsung har planerat in något extra som de lyckats hålla hemligt. Om du vill följa lanseringen är det 10 augusti, klockan 15:00 som gäller. Så här ser du lanseringen live.

Här är allt vi förväntar oss att få se på Samsung Unpacked (opens in new tab)

Så kollar du på Samsung Unpacked live

Om du vill streama lanseringen live finns det två alternativ, antingen via Samsungs officiella hemsida (opens in new tab) eller deras YouTube-kanal (opens in new tab). Samsung har ännu inte laddat upp någon länk för streamen på deras YouTube-kanal, men den kommer troligtvis att dyka upp inom kort. På hemsidan hittar du en timer som räknar ned till lanseringen och du kan även lägga till en påminnelse för evenemanget, så du kan vara säker på att du inte missar det.

Här kan du se den officiella trailern för Samsung Unpacked.

Vi på TechRadar kommer att följa lanseringen och rapportera om alla nyheter som presenteras. Så kika gärna in här efter lanseringen om du vill läsa om våra första intryck av produkterna.