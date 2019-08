Samsung har presenterat en 108 MP kamerasensor avsedd för Xiaomi-mobiler

Samsungs mobiler har sällan haft de allra bästa mobilkamerorna, men många av kamerorna som andra märken använder kommer faktiskt från Samsung. Nu har företaget presenterat ytterligare en sensor, som har ett enormt antal pixlar.

Samsung presenterade nämligen en kamerasensor designad för mobiler med 108 MP. Det är den högsta upplösningen vi någonsin sett i en mobilkamera.

Samsung presenterade en kamerasensor för mobiler med 64 MP i maj 2019, men trots att vi fått höra rykten om att den skulle göra debut på många mobiler från märken som bland annat Xiaomi, Realme och Redmi, har vi fortfarande inte sett någon produkt använda kamerasensorn.

De mobiler med den högsta upplösningen som finns ute just nu har faktiskt bara 48 MP, men det kommer förmodligen inte att dröja länge förrän en enhet bryter den barriären.

En av höjdpunkterna på Samsungs nya kamerasensor på 108 MP är att den kan ta in mycket ljus, något som innebär att kameran fortfarande bör kunna ta relativt ljusa bilder med 27 MP i svaga ljusförhållanden. Den kan dessutom spela in i 6K och 30 bilder per sekund.

Vilken mobil blir först med teknologin?

Till skillnad från Samsungs 64 MP-kamera som finns tillgänglig för alla, har sensorn på 108 MP redan lovats till ett specifikt företag, nämligen Xiaomi.

Under Samsungs tillkännagivande av sensorn, nämnde företaget deras "nära samarbete med Xiaomi Corp." och trots att det inte bekräftar att Xiaomi kommer att bli det första företaget att få tillgång till teknologin, verkar det väldigt troligt.

Det kan hända att vi får se Xiaomi Mi Mix 4 med sensorn, som Xiaomi tidigare hintat om, eller eventuellt Mi 10. Vi har dock inte fått höra särskilt mycket om den enheten ännu, så båda kan vara en bit bort.

Efter det kan vi förvänta oss att se sensorn i andra enheter - förmodligen inte på Samsung Galaxy S11 eller Note 11, då Samsung har en tendens att använda kameror med färre megapixlar på sina egna enheter, men vi kan däremot förvänta oss att företag som Realme vill lägga vantarna på teknologin så snart som möjligt.