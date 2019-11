Priset för PS5 kommer inte att vara så hemskt som befarat, om vi ska tro denna läcka

We may now know the PS5 price and release date, if a new leak is to be believed.

Twitter user PSErebus recently tweeted several 'leaks' about the PS5 (via LetsGoDigital), but the most interesting was the suggestion that the PS5 release date will be November 20, 2020 in North America and that the PlayStation 5 price will be $499.

Vi kanske nu har fått reda på både pris och säljstart för PS5, om vi ska tro en ny läcka.

Twitter-användaren PSErebus tweetade nyligen flera "läckor" om PS5 (via LetsGoDigital), men det mest intressanta var påståendet att säljstart för PS5 kommer att vara den 20 november 2020 i Nordamerika och att priset för PlayStation 5 kommer att bli 499 $ (nästan 5 000 kr).

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrHNovember 19, 2019

Ge mig detaljer!

Vi visste redan att PS5 ska komma innan 2020 tar slut, så en release den 20 november låter rimligt. Som tweeten påpekar är detta datum fem dagar efter lanseringen av PS4 (sju år innan), 25 dagar efter 20-årsjubileumet för PlayStation 2 och exakt fem veckor före 25 december (dvs juldagen).

Som lanseringstitel för PS5 föreslår läckan också att Gran Turismo 7 kommer att släppas den 20 november 2020.

Men vad som kanske är mest intressant är det förmodade PS5-priset på 499 dollar. PS4 och PS4 Pro lanserades båda med en prislapp på 399 $ (4 000 kr), så att nästa generations konsol bara kostar 100 $ mer skulle vara en välkommen överraskning - särskilt med tanke på de uppgraderade specifikationerna.

Huruvida det har något att göra med den potentiella PS5-kassetten som vi har sett är fortfarande en öppen fråga, men Sony har alltid varit duktiga på att balansera pris och prestanda för sina konsoler.

Som alltid är det värt att ta denna läcka med en stor nypa salt. Men denna Twitter-användare läckte tidigare rätt släppdatum för The Last of Us 2 - så det kan mycket väl vara legitimt.