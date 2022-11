Är det dags att ta uppehåll från Black Week-shoppandet och koppla av med en bra film eller serie? Den här helgen har vi valt ut fem nya titlar och det blir lite skräck, lite jul, lite fräck humor och en hel del tecknat. Jo, vi ska villigt erkänna att den här helgen inte går till historien som den bästa för våra kära streamingtjänster, men de kan ju inte alltid bjuda på storpremiärer.

Med det sagt är det dags att lägga sig till rätta i schäslongen, placera chipsskålen försiktigt på magen och bläddra fram någon av veckans bästa nysläppta tv-serier och filmer på Prime Video, Netflix och Disney Plus.

Nya tv-serier och filmer att kolla på i helgen (18 november)

The People We Hate At The Wedding (Prime Video)

(Prime Video) Falling for Christmas (Netflix)

(Netflix) 1899 (Netflix)

(Netflix) Cuphead Show: säsong 3 (Netflix)

(Netflix) Musse: Historien om en mus (Disney Plus)

I helgen landar en helt färsk komedi på Prime Video, som bjuder på familjedrama, bröllop, pinsamheter och en hel del vin. Har du hört titeln The People We Hate At The Wedding förr beror det på att filmen är baserad på en bok med samma namn från 2016.

The People We Hate At The Wedding finns att streama nu på Prime Video.

Falling For Christmas (Netflix) (Öppnas i ny flik)

En fin november- och decembertradition på Netflix är att de spottar ur sig romantiska filmer med jultema så det räcker ända fram till dopparedagen. En av årets första kandidater heter Falling For Christmas, och Lindsey Lohan spelar huvudrollen som en bortskämd arvtagerska som tappar minnet efter en skidolycka. Så fram med knäcken och skämskudden, nu blir det julmys!

Falling for Christmas finns att streama nu på Prime Video.

1899 (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Nu är skaparna av Dark tillbaka med den nya serien 1899, som balanserar lika delar drama, mystik och skräck, samt en hel drös karaktärer som talar olika språk att hålla reda på. Storyn kretsar nämligen kring en grupp europeiska, på väg med båt till New York och drömmen om ett bättre liv. Plötsligt under resan dyker en annan som båt som varit försvunnen i månader dyker upp på det öppna havet. Detta blir starten på en minst sagt intrikat och mystisk berättelse.

1899 finns att streama nu på Prime Video.

Nu släpps ett gäng nya avsnitt av Cuphead Show, och du som hängt med ett tag vet att vi lämnades med en stor cliffhanger i senaste säsongen, som nu förhoppningsvis får en lösning.

Cuphead Show: Part 3 finns att streama nu på Netflix.

Musse: Historien om en mus (Disney Plus)

Den senaste originaldokumentären på Disney Plus handlar om ingen mindre än Musse Pigg själv. I Musse: Historien om en mus berättas historien från början om hur tre cirklar blev till en världsomspännande ikon.

Musse: Historien om en mus finns att streama nu på Disney Plus.