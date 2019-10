Nu har Instagram ett mörkt läge för iOS och Android - så här aktiverar du det

Utrullningen av mörka lägen är i full gång, där allt fler appar och tjänster ger användarna möjlighet att aktivera mörkare versioner. Den senaste appen att hoppa på trenden är Instagram, som nu rullar ut sitt mörka läge till både Android- och iOS-användare.

Det mörka läget har tidigare testats i både alfa- och beta-versioner av appen, men rullar nu alltså ut till alla användare i en stabil och färdig version.

Det är dock värt att notera (precis som Instagram-chefen Adam Mosseri nämner i ett inlägg på Twitter) att du behöver köra den senaste versionen av det mobila operativsystemet - det vill säga Android 10 eller iOS 13, för att kunna använda det mörka läget:

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀October 8, 2019