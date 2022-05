Lord of the Rings: Gollum är fortfarande på rätt bana för sitt släppfönster hösten 2022

En ny FAQ på The Lord of the Rings: Gollum Steam-sidan har bekräftat spelets släppfönster.

The Lord of the Rings: Gollum-utvecklaren, Daedalic Entertainment, har bekräftat ett släppfönster under "hösten 2022" för spelet.

I en ny FAQ som publicerades på spelets Steam-sida, säger utvecklaren; "Vårt nuvarande mål kring släppfönster för spelet är hösten 2022", vilket stämmer överens med fönstret som avslöjades i en trailer i juli 2021. Lord of the Rings: Gollum har drabbats av förseningar tidigare, efter att ha skjutits upp från 2021 till 2022 i januari förra året, därför känns denna upprepning av släppfönstret som ett lovande tecken på att saker och ting är på rätt spår.

För övrigt bekräftar FAQ-sidan att "alla delar" i spelet har "godkänts av Middle-earth Enterprises (de exklusiva rättighetsinnehavarna för film, media, merchandise, tjänster och andra rättigheter för Sagan om ringen- och Hobbit-böckerna) för att säkerställa att spelet stämmer överens med Tolkiens kärnmaterial."

När det gäller var spelet hamnar i kanon, utspelar sig dess historia "parallellt med de tidiga kapitlen av Sagan om ringen från Gollums tid i Mordor, när han tillfångatogs av Sauron och förhören av Gandalf."

Men spelet försöker samtidigt att skapa sin egna plats, skilt från andra Sagan om ringen-projekt. Gollum kommer exempelvis inte att se ut som Peter Jacksons version av karaktären och FAQ förklarar att teamet "ville skapa sin egna unika tolkning av världen och dess karaktärer. På så sätt blir The Lord of the Rings: Gollum-spelet unikt, samtidigt som det är troget till det litterära källmaterialet."

När The Lord of the Rings: Gollum så småningom lanseras senare i år kommer det att kunna spelas på PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S och PC.

Så vad blir det härnäst?

Det känns som att tillkännagivanden gällande förseningar är ganska vanliga för tillfället - senast fick vi höra Bethesdas tillkännagivande att Starfield och Redfall skjutits fram till 2023. Därför känns det trevligt att se ett släppfönster bekräftas, speciellt när det handlar om ett spel som är så pass nära lansering.

Vad gäller ett exakt släppdatum kan vi fortfarande inte vara säkra. Vi närmar oss dock en hektisk period för nyheter och uppdateringar inom spelbranschen med Summer Game Fest som kommer att dra igång i juni, vilket för med sig en mängd spännande streams från utvecklare och utgivare.

Vi vet inte om vi kommer att se fler uppdateringar kring Lord of the Rings: Gollum under den månaden, men på FAQ-sidan står det att fler nyheter om spelet kommer "snart" och lovar att sidan kommer att uppdateras med mer information "under de kommande veckorna" vilket bådar gott.

Teamet har inte direkt varit blyga med spelet under det senaste året – senast fick vi en ny trailer under Game Awards i december förra året och innan dess dök spelet upp med lite gameplay under Future Game Show i mars 2021.

Det officiella Twitter-kontot The Lord of the Rings: Gollum avslöjade också att spelet presenterades för press och andra inbjudna vid Nacons Big Ben Week tidigare denna månad, med ett löfte om att "fler detaljer kommer att delas snart" så det känns verkligen som en uppdatering kan vara precis runt hörnet.