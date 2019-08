Kötider till World of Warcraft Classic: Så här länge får du vänta på varje server

World of Warcraft Classic har äntligen gått live och trots att många var förberedda på en del väntetider för att komma in på servrarna, har många blivit chockade över hur långa de faktiskt är. Vi har inte sett sådana här kötider sedan World of Warcraft (eller MMORPG-genren överlag) var som allra populärast.

På sätt och vis känns det passande, nästan som en historisk tillbakablick på hur det faktiskt var att spela World of Warcraft när det var som mest populärt. Många spelare som vill bege sig ut på ett nostalgifyllt äventyr i Azeroth är tvungna att vänta upp till tre timmar för att kunna komma in på sin önskade server. Det är dock inte särskilt konstigt, med tanke på att över två miljoner spelare försöker logga in samtidigt.

I de mest extrema fallen behöver spelare sitta i kö i mer än elva timmar. Som förväntat har detta resulterat i några besvikna fans, som sett fram emot att få spela:

Ett inlägg från utvecklaren Blizzards World of Warcraft Classic-forum. (Image credit: Blizzard)

Efter det höga trycket under lanseringsdagen har Blizzard redan beslutat att släppa fler servrar, där de nya europeiska servrarna blev Nethergarde Keep (Normal), Flamelash (PvP), Mograine (PvP), Gandling (PvP) och Razorgore (PvP). Detta innebär att det åtminstone finns några servrar som i skrivande stund är helt utan köer, medan vissa andra har relativt korta kötider på 15-20 minuter.

Så vad är det bästa du kan göra, om du vill komma igång med levlandet så snabbt som möjligt i World of Warcraft Classic? Kolla in listan vi satt ihop nedan, som täcker alla de engelsktalande europeiska servrarna och deras respektive kötider.

Hydraxian Waterlords (RP) - Ingen kötid

(RP) - Ingen kötid Nethergarde Keep (Normal) - Ingen kötid

(Normal) - Ingen kötid Stonespine (PVP) - Ingen kötid

(PVP) - Ingen kötid Flamelash (PVP) - 82 minuter (köplats 5 267)

(PVP) - 82 minuter (köplats 5 267) Gandling (PVP) - 17 minuter (köplats 1 687)

(PVP) - 17 minuter (köplats 1 687) Mirage Raceway (Normal) - 19 minuter (köplats 1 682)

(Normal) - 19 minuter (köplats 1 682) Noggenfogger (PVP) - 15 minuter (köplats 1 878)

(PVP) - 15 minuter (köplats 1 878) Pyrewood Village (Normal) - 42 minuter (köplats 3 000)

(Normal) - 42 minuter (köplats 3 000) Razorgore (PVP) - 118 minuter (köplats 6 889)

(PVP) - 118 minuter (köplats 6 889) Zandalar Tribe (RPVP) - 27 minuter (köplats 1 948)

(RPVP) - 27 minuter (köplats 1 948) Firemaw (PVP) - 638 minuter (köplats 22 633)

(PVP) - 638 minuter (köplats 22 633) Gehennas (PVP) - 602 minuter (köplats 20 019)

(PVP) - 602 minuter (köplats 20 019) Golemagg (PVP) - 388 minuter (köplats 19 620)

(PVP) - 388 minuter (köplats 19 620) Mograine (PVP) - 8 minuter (köplats 12 958)

(PVP) - 8 minuter (köplats 12 958) Shazzrah (PVP) - 349 minuter (köplats 21 800)

Notera att dessa kötider med största sannolikhet kommer att variera en hel del under de kommande dagarna. Listan täcker enbart engelsktalande realms (ej tyska, franska eller ryska). Om du vill kolla in kötiderna på de amerikanska servrarna, kan du gå in här.

Vi förstår att det kan kännas tungt om du valt någon av servrarna med de allra längsta väntetiderna (exempelvis Firemaw, som har över 10 timmars väntetid just nu) och verkligen sett fram emot att få börja spela. Om du dessutom valt en server att spela på tillsammans med kompisar, är det in heller helt enkelt att bara byta server, då alla måste vara med på det. Försök dock att ha tålamod! Den största hajpvågen kommer förmodligen att lägga sig ganska snart, då kommer det bli enklare att ta sig in på servrarna.