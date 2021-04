Google IO 2021 drar igång den 18 maj och kommer vara ett gratis online-evenemang

Inbjudningar har skickats ut för Google IO 2021, vilket bekräftar att det kommer att bli ett virtuellt evenemang i år och öppet för alla att följa, inklusive presentationer och utvecklarsessioner mellan den 18-20 maj.

Den som letar efter Google IO 2021-registreringen, kan göra det med ett Google-konto på Google IO-hemsidan. Som bilden ovan säger är det gratis för alla, från huvudpresentationerna till de olika nisch-utvecklarsessionerna, även om det eventuellt kan bli vissa restriktioner för vissa.

...and we're back:) Join us May 18-20 for #GoogleIO live, online, and free for everyone. https://t.co/763eVjWpYE pic.twitter.com/Sk3tUnLme0April 7, 2021 See more

Detta kommer att bli det första IO-evenemanget sedan Google IO 2019 - fjolårets Google IO 2020, som var planerat att äga rum mellan den 12-14 maj, avbröts direkt i slutet av mars 2020 på grund av coronavirusutbrottet. De vanliga stora tillkännagivandena som skulle ha presenterats under evenemanget, som exempelvis Android 11 och Google Pixel 4a, presenterades istället online lite senare på året.

Vi förväntar oss att få höra allt om Android 12, Google Pixel 5a som förmodligen kommer under mitten av året och Google Pixel 6 som kommer lite senare på året, tillsammans med andra Google-produkter och spännande tillkännagivanden efter mycket två händelserika år sedan vi senast samlades på Shoreline Amphitheater 2019.

Kryptiskt pussel

Under ett vanligt år håller Google vanligtvis tyst om sina planer kring sitt IO-evenemang, men den här gången har de släppt ett kryptiskt pussel, som gjort folk på internet ivriga över att räkna ut årets tema och evenemangsdatum.

Med tanke på den dystra tonen i det pågående coronavirusutbrottet släppte Google helt enkelt information om evenemanget via offentliga inbjudningar. Men det finns fortfarande ett pussel kvar, och vi väntar ivrigt på att det ska lösas - hittills ser pusslet ut som ett berömt citat med tomma luckor vid namnet: "It matters little who first arrives at an idea, rather what is significant is how far that idea can go."

Häng med och försök lösa pusslet här: