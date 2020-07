Garmin ligger nere: En cyberattack är bekräftad och återhämtningen på gång

Uppdatering: 7/27: Garmin har nu medgett att avbrottet orsakades av en cyberattack. Man hävdar att det inte finns någon indikation på att användardata har komprometterats och att tjänsterna kommer att återupptas och återgå till det normala under de närmaste dagarna.

Garmin har bekräftat att avbrottet den 23 juli berodde på en cyberattack och att man snart kommer att återgå till normal funktionalitet.

Medan man ursprungligen kallade avbrottet för ett vanligt underhåll av tjänsterna stod det snart klart att detta var ett mycket större problem. Avbrottets längd och problemen för användare att ladda upp träningspass eller komma åt flygdatabaser och marin navigering var några tecken på att allt inte stod rätt till.

Garmins fullständiga uttalande följer här:

"Garmin [...] meddelar idag att vi varit utsatta för en cyberattack som krypterade några av våra system den 23 juli 2020. Som ett resultat avbröts många av våra onlinetjänster, inklusive webbplatsfunktioner, kundsupport, applikationer mot kunder och företagskommunikation.

Vi började omedelbart analysera attacken och påbörjade saneringen. Vi har inga indikationer på att någon kundinformation, inklusive betalningsinformation från Garmin Pay, varit åtkomlig, förlorad eller stulen.

Dessutom påverkades inte funktionerna för Garmin-produkter, förutom möjligheten att få tillgång till onlinetjänster.

Påverkade system återställs och vi förväntar oss att återgå till normal drift under de närmaste dagarna. Vi förväntar oss ingen väsentlig påverkan på vår verksamhet eller ekonomiska resultat på grund av detta avbrott.

När våra berörda system återställs, förväntar vi oss några förseningar när informationsbehovet behandlas. Vi är tacksamma för våra kunders tålamod och förståelse under denna incident och ser fram emot att fortsätta ge den exceptionella kundservice och support som har varit vårt kännetecken och tradition."

We’d like to thank all of our customers for your patience and understanding. For more information, please visit https://t.co/U3vwBre4U2.July 27, 2020