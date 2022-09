Enorm Diablo 4-läcka ger oss vår bästa titt på spelet hittills

Över 40 minuters videomaterial av Diablo 4 (opens in new tab) har läckt ut online, vilket ger oss vår mest omfattande titt på det kommande action-RPG-spelet hittills.

Hämtat från vad som ser ut som ett privat Diablo 4-testbygge, delades videorna på sociala medier. Det handlar om två videor som tillsammans klockar in på 43 minuter. Till skillnad från den senaste omgången av läckor kring GTA 6 (opens in new tab), är videorna täckta med en vattenstämpel, vilket indikerar att de hämtats från ett privat test och troligen identifierar läckan bakom videorna.

Blizzard har inte bekräftat att läckan är äkta, men videorna liknar andra förhandstittar från Diablo 4 som vi har sett tidigare (opens in new tab). Den visar en Barbarian-karaktär springa runt en dungeon, slåss mot en mängd olika fiender och utforska en öppen overworld.

Positiva reaktioner

Videorna visar exakt vad du kan förvänta dig från ett modernt Diablo-spel. Det följer den välbekanta gameplay-loopen med att utforska dungeons, slåss mot demoner och plocka upp loot.

Det ser ganska mörkt och stämningsfullt ut också. Barbarian-klassen har massor av attacker att välja mellan och spelets användargränssnitt är minimalt. Vi får till och med en kort titt på karaktärens färdighetsträd och världskartan.

Videorna är helt klart hämtade från en tidig version av spelet. Många byggnader saknar sina texturer, några ikoner har ännu inte satts in och vissa ljudeffekter saknas. Halvvägs genom den 38 minuter långa videon dyker till och med en kort feedback-undersökning upp, där spelaren får frågor om deras tankar kring spelet i dess nuvarande tillstånd. Med Diablo 4 som kommer att släppas nästa år, så räkna med att mycket mer arbete och ändringar kommer att göras innan vi kommer att kunna spela det.

Reaktioner från spelare har till stor del varit positiva, där fans berömde läckans mörka visuella stil och tunga strider. Det känns betryggande efter att en Diablo 4-läcka från förra månaden avslöjade att en kontroversiell Diablo 3-funktion (opens in new tab) gör comeback. Åtminstone vet vi att det kommande RPG-spelet inte kommer att replikera Diablo Immortals väldigt kritiserade mikrotransaktioner (opens in new tab).

Det kanske inte tar alltför lång tid innan vi får en ordentlig titt på spelet. Strax efter att de läckta bilderna dök upp tillkännagav Blizzard ett stängt betatest för Diablo 4 och uppmanade community-medlemmar att prova dess endgame-innehåll. Det kommer att vara spelets första stängda beta efter att ett alfatest (opens in new tab) för ett begränsat antal personer gick live förra månaden.

I ett blogginlägg (opens in new tab) sade Blizzard att det kommer att bjuda in ett "begränsat antal Diablo-spelare som nyligen har lagt ned betydande mängder tid med att spela endgame-innehållet av Diablo 2: Resurrected (opens in new tab), Diablo 3 och Diablo Immortal (opens in new tab)".

De kommer att kunna prova spelet på Xbox Series X (opens in new tab)|S, Xbox One (opens in new tab), PS5 (opens in new tab) och PS4. Om du tycker att du passar in i den beskrivningen, se till att gå in i avsnittet "News and Special Offers" i menyn "Privacy & Communication" i Battle.net-startprogrammet för att säkra din plats.