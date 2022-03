En Elden Ring-spelare kan ha snubblat över spelets första DLC

En Elden Ring-spelare har upptäckt ett hemligt Colosseum vid kanten av spelets karta, något som får spelare att spekulera om en framtida DLC och en möjlig tävlingsinriktad multiplayer-expansion.

Dataminern och livestreamaren Lance McDonald upptäckte den oanvända arenan genom att klippa igenom en stor, otillgänglig byggnad vid den norra kanten av Elden Rings startområde, Limgrave. Inuti denna hittade de vad som ser ut att vara en stor amfiteater - den typen man föreställer sig vara plats för blodiga dueller mellan gladiatorer.

Många spelare har besökt den cirkulära byggnaden belägen vid kanten av kartan och försökt hitta en väg in, men den verkar inte vara tillgänglig än. Om du försöker närma dig byggnaden i spelet kommer du att upptäcka att dörrarna är låsta och en spöklik krigare sjunkit ihop utanför.

Om du pratar med krigaren kommer han att säga: "All I wanted was to fight, as a warrior, to the last… So why? Why, O guidance of grace, will this door not open?”

Den dialogen, tillsammans med den Colosseum-liknande interiören av byggnaden, får många spelare att spekulera i att en PvP-fokuserad DLC kommer att släppas till Elden Ring i framtiden. Genom att använda arenan skulle spelare kunna utmana varandra i flerspelardueller.

Limgrave-byggnaden verkar inte vara den enda arenan på kartan. Spelare har hittat liknande cirkulära byggnader utspridda runt The Lands Between, som mycket väl också kan bli arenor framöver.

Kolla in det hemliga Colosseum i McDonalds video här nedanför.

Kommentar: Kan vi få se en PvP-arena?

FromSoftware har inte officiellt avslöjat några planer på att släppa en Elden Ring DLC, men vi förväntar oss att expansioner kommer att dyka upp i framtiden. Alla tre Dark Souls-spel fick extra innehåll efter utgivningen, inklusive multiplayer PvP-arenor för spelare att utmana och slåss mot varandra.

Dessa arenor lades till som en del av en betal-DLC, så vi förväntar oss något liknande här. Som ett spel i öppen värld med en enorm och varierad karta, passar Elden Ring bra för expansioner, som kan lägga till fler områden att utforska, bossar att besegra och föremål att samla. Precis som Dark Souls 3 gjorde, förväntar vi oss att en av dessa framtida expansioner låser upp de arenor som för närvarande står tomma i huvudspelet.

Det är oklart när Elden Ring får sin första DLC. Den första expansionen för Dark Souls 3 släpptes ungefär sex månader efter basspelet, så en liknande tidsram kan gälla för Elden Ring. Spelets stora popularitet och kommersiella framgång kommer säkerligen att uppmuntra utgivaren Bandai Namco Entertainment att släppa ytterligare innehåll.