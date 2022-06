En Director's Cut av Thor: Love and Thunder existerar - Marvel-fans vill att den ska släppas

Thor: Love and Thunder var ursprungligen fyra timmar lång - och Marvel-fans försöker nu få studion att lansera den längre versionen (som inte kommer att visas på bio.)



Regissören Taika Waititi har enligt Collider (opens in new tab) redan bekräftat att den kommande Marvel-filmen (opens in new tab), som släpps på bio i början av juli, ursprungligen var dubbelt så lång som filmversionen på en timme och 59 minuter. Om Thor: Love and Thunder (opens in new tab) hade släppts med en speltid på fyra timmar hade den slagit det nuvarande MCU-rekordet (som Avengers: Endgame nu innehar) med en hel timme.

Det råder alltså ingen tvekan om att den avslutande speltiden har kortats ned drastiskt. Det beror troligen på att några av historierna som de från början ville få med helt enkelt inte passar in i storyn. Waititi förklarar situationen mer i detalj:

"Det var ungefär fyra timmar [...]", sade regissören till Collider. "[...] och vi har pratat om det här många gånger, på set när du för ett ögonblick tänker "det här är det bästa någon någonsin har filmat i filmhistorien." Sedan sitter man i klippstugan och tänker "jag gillar det fortfarande". Så efter ungefär sex månader med filmen inser man att det var kul där och då, men att det inte hör hemma i filmen."

Christian Bale, som spelar skurken Gorr the God Butcher, beklagade borttagningen av några scener från den slutliga versionen, i en annan intervju med Collider (opens in new tab).

"Det finns mycket jag önskar att var med i den här filmen", sade han. "Man kan inte ha en fyra timmar lång film, för det var mycket guld som hamnade på golvet, hysteriskt roligt material och riktigt läskiga grejer, men det gjorde att filmen hamnade i ett skikt som kanske inte hade varit särskilt familjevänligt och vi ville att filmen skulle vara det hela vägen."

Gorr, i Christian Bales gestalt, kunde ha dansat till Kate Bush i Thor: Love and Thunder, om scenen inte hade klippts bort. (Image credit: Marvel Studios)

Några av scenerna som försvunnit verkar ha varit, för att använda Thors ord, värdiga att ha med. Bale berättade exempelvis för Total Film (opens in new tab) att Gorr ursprungligen skulle dansa till en Kate Bush-låt - och det skulle ha passat honom ganska bra, med tanke på att den nya Stranger Things (opens in new tab)-säsongen gjorde Running Up That Hill till en superhit ännu en gång, 37 år efter att den först härjade på topplistorna.

En andra dansscen vi hade kunnat få se var Thor som dansade till en ABBA-låt (enligt recensenten Kevin McCarthy (opens in new tab)) – en sekvens som enligt uppgift också skulle ha inkluderat Thor som skjuter blixtar från sina fingertoppar. Med andra ord verkar det som att mycket rolig galenskap har fått ge vika för mer storycentrerat innehåll i den slutliga versionen av Marvel Phase 4 (opens in new tab)-filmen.

Kommer vi någonsin att se en Director's Cut av Thor: Love and Thunder? Waititi och Chris Hemsworth skämtade om att lansera hela versionen i ovan nämnda samtal med Collider, men om något sådant någonsin kommer att bli verklighet återstår att se. Många regissörer måste argumentera i flera år för att få göra det, som exempelvis fallet med Zack Snyder och Justice League.

Kom igen nu, Marvel!

Det måste vara fler än vi som känner för fyra timmar med den härliga grabben Thor? (Image credit: Marvel Studios)

Inte överraskande har svaren från Waititi, Hemsworth och Bale varit föremål för viss uppmärksamhet från MCU-fans. Folket blev så ivriga att många nu försöker starta en kampanj för att påverka Marvel Studios, så att en Director's Cut av Thor: Love and Thunder så småningom ska se dagens ljus.

Erich Reimer, en advokat och tidigare journalist, föreslog exempelvis via Twitter att Disney+ skulle hade varit en idealisk plattform att använda för en längre version av filmen. Warner Bros. har redan bevisat att allmänheten gillar sådana projekt och att de drar folk till streamingtjänsterna. "Zack Snyder's Justice League" lanserades på HBO Max (opens in new tab) i mars 2021 och blev en hit. Varför kan inte Disney och Marvel göra detsamma med Thor: Love and Thunder?

Andra MCU-anhängare som försöker påverka Marvel inkluderar till exempel Twitter-användaren Lightning Spider (opens in new tab), som nästan tiggde på knä för att få tillgång till den fyra timmar långa versionen; medan menks101 (opens in new tab) skämtade om att fans snart kommer att ingå i gänget som lanserar officiella hashtag-kampanjer för att få filmer lanserade. Allt vi behöver nu är ett gäng människor som kastar sig över #releasethewaititicut. Ni vet vad ni måste göra.

En annan Twitter-användare, ChaosGoddess (opens in new tab), tror att vi kommer att gå miste om "[...] så många Korg-ögonblick" i den kortare versionen. TJDizzler0613 (opens in new tab) säger att han skulle ha sett "[...] varenda sekund" av en fyra timmar lång Thor-film. Det råder åtminstone ingen brist på entusiasm.

På Reddit är det många som roar sig med att försöka hitta på nya namn för den långa varianten. Unique_Unorque (opens in new tab) tycker att filmen borde heta "Thor Four: Four Hours of Thor featuring Gorr", medan PrinceNuanda01 (opens in new tab) tycker att "Thor Four: with More Thor, Gorr and Korg" låter bättre. Det råder heller ingen brist på folk som håller med om att Marvel skulle tjäna på att lansera fler varianter. Reddit-användaren HardasOoblek (opens in new tab) skriver att han skulle ha "[...] betalat mer" för att se en längre version och Dragon_yum (opens in new tab) håller med Twitter om att Disney+ skulle vara det perfekta stället att lansera en Director's Cut.

Dags att ge fans vad de vill ha, Marvel, annars blir det internetuppror!