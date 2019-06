Elden Ring från George R.R. Martin kan vara Dark Souls-spelet alla Game of Thrones fans drömmer om

Gamers har redan fått se några stora nyheter under E3 2019, som bland annat Star Wars Jedi: The Fallen Order, men Microsoft bjöd även på en överraskning att se fram emot för alla gamers som inte vill bege sig ut i rymden - nämligen Elden Ring.

Det har tidigare gått rykten om det nya projektet från George R.R. Martin, men nu har Microsoft äntligen bekräftat spelet officiellt under sin presentation på E3 2019. Elden Ring är skapat av FromSoftware, som är studion bakom Dark Souls-franchisen, Bloodbourne och Sekiro: Shadows Die Twice. Därför är det sannolikt att det nya spelet kommer att kombinera brutaliteten från Dark Souls med en fantastisk handling i ren Game of Thrones-anda.

Den nya trailern för Elden Ring avslöjar ingenting vad gäller gameplay, men med tanke på att vi hann få se mer än ett svärd, ett spjut och en hammare under den korta trailern, kommer det förmodligen att vara melee-fokuserat precis som tidigare spel från FromSoftware.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Elden Ring kommer att utspela sig i en värld som skapats av FromSoftwares Hidetaka Miyazaki och George R.R. Martin. Även om vissa hoppas på Martins inflytande kommer resultera i att spelet kommer att vara mindre dystert än tidigare spel från FromSoftware, ser världen i trailern minst lika dyster ut som det vi fått se tidigare från studion.

Vi får se människor som faller ihop (och isär), och karaktärer som fäster avhuggna lemmar på sig själva innan de får nytt liv. Vi får se en röd, eldig himmel, enorma fiender och slagfält fyllda med lik.

Trailern kom med följande berättelse (engelska): "I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars giving life its fullest brilliance. The Elden Ring. Oh, Elden Ring, shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. Look up at the sky. It burns."

Även om en stor del av sakerna Microsoft presenterade under E3 redan hade ett bestämt utgivningsdatum, var inte detta fallet för Elden Ring. Det är dock klart att det kommer att släppas till Xbox One och Windows PC, något som tyder på att det kommer att släppas innan den nya Xbox Project Scarlett-konsolen släpps i slutet av 2020.