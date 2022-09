Det är bäst att en Elden Ring DLC släpps innan denna prisbelönta soulslike lanseras

Trots ett släppdatum som var relativt nyligen i februari i år, verkar Elden Rings (opens in new tab) popularitet redan hunnit påverkat några av de stora avslöjandena som gjordes under Gamescom 2022. Detta då det kommande Lies Of P, som delar några likheter med Elden Ring, redan har hunnit få 3 stora utmärkelser.

Den kommande Soulslike-titeln imponerade publiken med sitt unika gameplay och sin mörka, mystiska atmosfär, vilket gav Neowiz Games utmärkelserna för mest efterlängtade Sony PlayStation-spel, bästa actionäventyrsspel och bästa RPG. Lustigt nog fick Elden Ring också exakt samma utmärkelser (opens in new tab) under Gamescom 2021.

Steampunk med en mörk tvist

Lies Of P är en soulslike nytolkning av berättelsen om Pinocchio. Mot en mörk viktoriansk bakgrund fylld av klockor, rör och kugghjul i mässing enligt klassiskt Steampunk-tema, påminner detta oss om något som vi inte har sett sedan America McGee's Alice: Madness Returns 2011.

Efter deras stora framgångar gick Neowiz Games ut på spelets Steam-sida (opens in new tab) för att tacka sina fans.

"Vi vill visa vår djupa tacksamhet till alla fans av Lies Of P. Vi hade inte kunnat uppnå detta utan ert stöd och kärlek. [...] Lies Of P är planerat att släppas 2023 och vi lovar att Lies Of P kommer att leva upp till allas förväntningar."

Vi blir alltså tvungna att vänta ett litet tag på spelets släppdatum, samtidigt som Elden Ring är i stort behov av nytt innehåll. Med tanke på att Tokyo Games Show bara är några veckor bort hoppas spelare på nyheter om en DLC som kommer att hjälpa till att fylla tomrummet.