De bästa kommande spelen: De mest efterlängtade titlarna till PS4, Xbox One och Nintendo Switch

Vi är redan mer än halvvägs in i 2019 och även om vi redan sett några riktigt bra spel släppas finns det fortfarande en mängd spännande spel på horisonten. Vare sig du vill ha skräckspel som får dig att gömma dig under täcket, spännande upplevelser som nästan får hjärtat att hoppa ut genom bröstkorgen eller gemytliga narrativa spel så kommer det något för dig.

Vi på TechRadar har samlat ihop till en lista på de mest lovande kommande titlarna till Playstation 4, Xbox One och Nintendo Switch. Vi kommer att uppdatera listan allteftersom nya spel utannonseras, så titta gärna in med jämna mellanrum.

Med det sagt, gör dig redo att uppdatera din önskelista med de bästa kommande spelen…

Shenmue 3

Shenmue 3 (Bild: YS Net)

När kommer det?

27 augusti 2019 (verkar det som).

Vilka plattformar?

PS4 och PC.

Vad handlar det om?

Det ser ut som om Shenmue 3 faktiskt kommer släppas i år. Den tredje delen i action-äventyrssagan kommer hela 18 år efter sin föregångare. Spelet följer på händelserna i Shenmue 2 där tonåriga kampsportaren Ryo Hazuki letar efter sin pappa i 1980-talets Kina.



Vi är inte riktigt säkra på vad vi ska förvänta oss av Shenmue III, speciellt med tanke på att det inte görs av Sega. Förhoppningsvis är väntan värt det.

Gears 5

Gears 5 (Bild: The Coalition) (Image credit: The Coalition)

När kommer det?

10 september 2019.

Vilka plattformar?

Xbox One (kanske PC?).

Vad handlar det om?

I det senaste spelet i Gears of War-serien tar kvinnan Kait huvudrollen när hon leder sin grupp på ett personligt uppdrag som fortsätter efter det känslosamma slutet av Gears of War 4.



Gears 5 kommer med ett nytt 3-spelarläge online som heter Escape, som också kan spelas i co-op online. Escape är ett paket med en specialkaraktär med Terminator-skins i en Crossover med den kommande Terminator: Dark Fate-filmen, samt en map-editor.

Vi har redan testat Gear 5:s Escape-läge och tyckte det var roligt co-op kaos.

Pokémon Sword and Shield

Pokémon Sword and Shield (Bild: Nintendo) (Image credit: The Pokemon Company)

När kommer det?

15 november 2019.



Vilka plattformar?

Nintendo Switch.

Vad handlar det om?

Pokemon Sword and Shield är det kommande spelet i Pokémons huvudserie och tar Pokemon in i den åttonde generationen med en mängd nya varelser.



De nya spelen kommer utspelas i Galar-regionen, vilket essentiellt är Nintendos version av Storbritannien. Tänk dig fotbollsarenor och pittoresk landsbygd. Vänta dig också en uppsjö nya Pokémons att sukta efter, inklusive den underbart gulliga Wooloo och melankoliska Sobble.

Borderlands 3

Borderlands 3 (Bild: Gearbox Software)

När kommer det?

13 september 2019.



Vilka plattformar?

PS4 och PC.

Vad handlar det om?

Nästan sju år efter Borderlands 2 har Gearbox bekräftat att Borderlands 3 kommer släppas senare i år.



I den fjärde delen i förstapersons Shoot and Loot-serien spelar du som en Vault Hunter som försöker stoppa elakingen Calypso Twins från att använda ”Children of the Vault” för att ta de Vaults som existerar bortom planeten Pandora, i besittning.

Förvänta dig bombastiska karaktärer, en färgglad utomjordisk planet full med liv, massvis med absurda vapen, och en rå typ av humor.

Kolla in vår förtitt av Borderlands 3 för alla smaskiga detaljer.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order (Bild: Respawn Entertainment)

När kommer det?

15 november 2019.

Vilka plattformar?

PS4, Xbox One och PC.

Vad handlar det om?

I utvecklaren Respawn Entertainments Star Wars Jedi: Fallen Order ikläder du dig rollen som Cal Kestis, en före detta Jedi Padawan som måste gömma sig efter verkställandet av Order 66, där Jedis blev överrumplade och dödade av de Clone Trooper-soldater som skulle stödja dem.

Medan den officiella avtäckningen av spelet gav oss en liten trailer som förklarade handlingen så var det mer än tillräckligt för oss att bli förväntansfulla på det nya spelet. E3 2019 gav oss en än mer matig titt på spelet, inklusive Lightsaber-strider.

Till skillnad från online-fokuserade (och numer ökända) spel som Star Wars Battlefront I och II, så tar detta spel en annan väg genom att fokusera på upplevelserna hos en spelare, vilket är mer i linje med 2008:s The Force Unleashed. Vi hoppas bara att det är så bra som det ser ut.

The Outer Worlds

The Outer Worlds (Bild: Obsidian Entertainment)

När kommer det?

25 oktober 2019.

Vilka plattformar?

PS4, Xbox One och PC.

Vad handlar det om?

Vi ser enormt fram mot Obsidians nya Sci-fi-enspelar-RPG. Satt i en nyligen bosatt del av rymden vaknar du efter att ha varit nedfrusen och finner en konspiration att förstöra Halycon, en koloni som befinner sig på galaxens kant och som drivs av stora multinationella företag. Det är sen helt upp till dig hur du spelar och dina handlingar kommer påverka hur handlingen utspelar sig samt Halycons öde.

Om du blev besviken av Fallout 76 så kan det vara en idé att hålla ögonen på The Outer Worlds.

Doom Eternal

Doom Eternal (Bild: iD Software)

När kommer det?

22 november 2019.

Vilka plattformar?

PS4, Xbox One, Nintendo Switch och PC.

Vad handlar det om?

Uppföljaren till Doom från 2016 lovar att vara en hyper-våldsam, snabb Shooter med gott om demoner att ta död på.



Doom Eternal siktar helt enkelt mot större och bättre än innan och introducerar en förbättrad Doom Slayer samt ett gäng nya demoner och den här gången har invasionen spritt sig längre än Mars.

FIFA 20

FIFA (Bild: EA)

När kommer det?

27 september 2019.

Vilka plattformar?

PS4, Xbox One och PC.

Vad handlar det om?

Lika säkert som säsongerna kommer och går vet vi att det kommer ett nytt FIFA-spel under årets andra hälft.

FIFA 20 är nästa del i den vid det här laget 26 år gamla fotbollssimulatorserien, där nya funktioner som manuellt försvarande, omgjord teknik för skott samt ett ”Volta Football” gatu- och inomhusläge där du spelar 5 mot 5 lagts till.

Vet du hur FIFA blev så populärt? Vi har skrivit en artikel om hur FIFA blev kungen av fotbollssimulatorer.

Death Stranding

Death Stranding (Bild: Kojima Productions)

När kommer det?

8 november 2019.

Vilka plattformar?

PS4.

Vad handlar det om?

Vid det här laget är vi inte ens säkra på om Kojima vet… Från vad vi sett hittills involverar Death Stranding Norman Reedus från The Walking Dead, ett foster i en burk och några sorts olycksbådande skuggvarelser. Vi vet också att Mads Mikkelsen, Guillermo Del Toro och Troy Baker ska vara involverade på något sätt.

Trots att det har ett fastslaget släppdatum (och flertalet konstiga trailers), är vi fortfarande inte riktigt säkra på vad Death Stranding handlar om. Troligtvis kommer vi inte veta förrän vi spelar spelet.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 (Bild: CD Projekt Red)

När kommer det?

16 april 2020.

Vilka plattformar?

PS4, Xbox One och PC.

Vad handlar det om?

Om du på något sätt lyckats undgå att känna till Cyberpunk 2077 så ska vi upplysa dig. Cyperpunk 2077 är en dystopiskt RPG från skaparna av Witcher 3, CD Projekt Red.

Spelet är satt i en smutsig science fiction-metropol och baseras på penna-och-papper rollspelet av samma namn. Det verkar verkligen kunna revolutionera genren när det släpps nästa år.

Om det inte är tillräckligt för dig borde avslöjandet att Keanu Reeves spelar en stor roll i spelet göra dig än mer upphetsad.

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Remake (Bild: Square Enix)

När kommer det?

March 3, 2020.

Vilka plattformar?

Det har bekräftats att spelet kommer först till Playstation 4, men att det kan komma senare till PC eller Xbox One.

Vad handlar det om?

Originalet släpptes i 1997 och blev ett av de bästa Japanska RPG-spelen världen någonsin sett. Så det kommer verkligen inte som någon överraskning att utvecklarna Square Enix släpper en regelrätt Remake mer än 20 år senare.

Utvecklingen av Final Fantasy 7 Remake har inte exakt gått smidigt. Spelet utannonserades ursprungligen på E3 2015, men kommer alltså inte släppas förrän 3 mars 2020. Oavsett ser vi fortfarande extremt mycket fram mot att få tag på Square Enix:s nya version av detta klassiska Final Fantasy-spel.

Såhär är det att spela Final Fantasy 7 Remake om du aldrig spelat originalet.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing (Bild: Nintendo)

När kommer det?

20 mars 2020.

Vilka plattformar?

Nintendo Switch.

Vad handlar det om?

Nintendo har äntligen gett fansen vad de vill ha. Under en Nintendo Direct-sändning i september 2018 utannonserade företaget (via en kort trailer) att Animal Crossing: New Horizons kommer till Nintendo Switch. Ursprungligen skulle det släppas under 2019, men det har nu försenats till 2020 istället.

Vi förväntar oss att Animal Crossing till Nintendo Switch ska ha samma charm och gemytliga atmosfär som tidigare Animal Crossing-titlar, samtidigt som de förhoppningsvis lägger till några nya karaktärer, nya möbler och mer områden att utforska.

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers (Bild: Crystal Dynamics) (Image credit: Crystal Dynamics)

När kommer det?

15 maj 2020.

Vilka plattformar?

Xbox One, PS4, PC och Google Stadia.

Vad handlar det om?

I Marvel’s Avengers spelar du som din favorit-superhjälte i en helt ny historia som utspelas i Marvel-universumet. Du spelar som en av jordens mäktigaste hjältar och ditt uppdrag är att rädda dagen från ondskefulla styrkor - vardag för superhjältar.

Det tillkännagavs officiellt under E3 2019 och det avslöjades också att spelet kommer ha ett multiplayer-läge utöver Singelplayer-kampanjen. Multiplayer-läget visades dock inte upp under E3.

Vad vi har hört från utvecklaren Crystal Dynamics i en genomgång av spelet bakom stängda dörrar är att spelare samlas i lag om 4 online, konfigurerar sina karaktärer och kämpar sedan tillsammans genom olika scenarier. Crystal Dynamics säger att Multiplayer-innehållet kommer vara gratis och kommer att släppas kontinuerligt.

Halo Infinite

Halo Infinite (Bild: 343 Industries) (Image credit: Xbox)

När kommer det?

Runt jul 2020.

Vilka plattformar?

Xbox One och Xbox Project Scarlett (kanske PC).

Vad handlar det om?

Det sjätte spelet i den huvudsakliga Halo-serien utannonserades på Microsofts E3 2019-presentation. Microsoft utannonserade också att spelet kommer bli en lanseringstitel för deras nästa generations-konsol Project Scarlett (eller Xbox Two) som kommer framåt julen 2020.

Även om vi inte vet jättemycket om vad vi ska förvänta oss av Halo Infinite, vet vi ändå att Master Chief är tillbaka och att han ser helt fantastisk ut på nästa generations hårdvara (trailern fick oss att gråta).

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima (Bild: Sucker Punch Productions)

När kommer det?

Ej bekräftat.

Vilka plattformar?

PS4.

Vad handlar det om?

Vi vet inte jättemycket om Ghost of Tsushima än, förutom att det är ett Open World-action-äventyr som utvecklas av Suckerpunk Studios och ges ut av Sony, vilket betyder att det blir exklusivt till Playstation 4.

Ghost of Tsushima utspelas i Japan år 1274, under den första Mongoliska invasionen, där du ikläder dig rollen som den sista samurajen på Tsushima Island. Där har du bestämt dig för att försvara ditt hem och dina traditioner.

Dragon Age 4

Dragon Age (Bild: BioWare)

När kommer det?

Ej bekräftat.

Vilka plattformar?

Troligen PS4, Xbox One och PC.

Vad handlar det om?

Efter att ha varit en hemlighet alla kände till har Dragon Age 4 nu äntligen bekräftats av BioWare och vi har till och med fått en kort trailer som inte säger så mycket.

För tillfället kallar vi spelet Dragon Age 4, men titeln är inte bekräftad. Det kommer utan tvekan ta ett par år innan vi ser den fjärde delen i den populära RPG-serien Dragon Age. Vi väntar oss en större Open World, ännu fler karaktärer att förföra samt att Cliffhangern (ni vet alla vad vi pratar om) utforskas ytterligare.

The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 (Bild: Bethesda)

När kommer det?

Ej bekräftat.

Vilka plattformar?

Troligen PS4, Xbox One och PC.

Vad handlar det om?

Vi har ingen aning om vad det handlar om och i vilket fall kommer The Elder Scrolls 6 definitivt inte släppas under 2019, men det är svårt att ignorera denna jätte inom spelvärlden, så vi hoppas på 2020.

The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 (Bild: Naughty Dog)

När kommer det?

Ej bekräftat.

Vilka plattformar?

PS4.

Vad handlar det om?

I The Last of Us 2 har Ellie blivit flera år äldre än när vi såg henne senast. Inte nog med att hon hänger sig till romantiska äventyr, hon har också blivit mycket mer våldsam (läs: badass) i hennes kamp för att överleva.

Vi vet inte mycket om handlingen än, men Joel har inte dykt upp i något av de material vi sett hittills. Vi vet dock att Troy Baker (Joels röstskådespelare) är involverad, så Joel kommer definitivt dyka upp på något sätt.

Metroid Prime 4

Metroid Prime 4 (Bild: Nintendo)

När kommer det?

Ej bekräftat.

Vilka plattformar?

Nintendo Switch.

Vad handlar det om?

Ett helt nytt Metroid Prime-spel kommer till Nintendo Switch. Dock kan det ta ganska lång tid eftersom Nintendo kände sig tvungna att helt avbryta projektet och börja om i januari 2019.

På grund av dessa problem i utvecklingen vet vi inte mycket om vad Metroid Prime 4 kommer handla om eller när vi får se det, men vi ser verkligen fram emot det.

Starfield

Starfield (Bild: Bethesda)

När kommer det?

Ej bekräftat.

Vilka plattformar?

Troligen PC, PS4 och Xbox One.

Vad handlar det om?

Vi vet inte vad Starfield handlar om än, Bethesda har inte sagt mycket om sitt kommande Singelplayer-RPG. Vi vet att det utspelas i rymden och att det kommer ta ett tag innan det släpps. Det är allt.