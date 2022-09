BioShock 4: Allt vi vet hittills

BioShock 4 är inte den officiella titeln för det nya BioShock-spelet, men det är vad vi kallar det för tillfället. Detta tillkännagavs som under utveckling av det nya teamet Cloud Chamber Studios och avslöjades av utgivaren 2K Games.

Vi fick höra om BioShock 4 för första gången 2019, efter månader av rykten. Vid den tiden gjorde 2K Games det klart att nästa BioShock kommer att vara "under utveckling under de kommande åren." Föga överraskande har vi inte hört så mycket om det sedan dess och det är fortfarande oklart när vi kommer att kunna lägga vantarna på det.

Vi hade hoppats på att få höra mer om BioShock 4 under Gamescom Opening Night Live (opens in new tab), men det dök varken upp där eller på det efterföljande Gamescom 2022 (opens in new tab). Men det var väl mest ett önsketänkande, eftersom 2K aldrig antytt att spelet skulle dyka upp. Så vi får vänta ett tag till.

Under tiden har vi samlat alla nyheter och rykten om BioShock 4 i guiden här nedanför. Vi har också skrivit en kort lista på saker vi önskar att få se från det nya spelet i serien.

BioShock 4: Snabba fakta

Vad är det? Det fjärde tillskottet i 2K Games retrofuturistiska spelserie

Det fjärde tillskottet i 2K Games retrofuturistiska spelserie När kan jag spela det? Ännu oklart

Ännu oklart Vad kan jag spela det på? Ännu oklart (PS5, Xbox Series X/S och PC är troligt)

BioShock 4: Släppdatum och plattformar

Gillade du Rapture eller Columbia bäst? (Image credit: 2K)

Även om vi verkligen är ivriga inför nästa BioShock-spel, har vi fortfarande ingen aning om när vi kommer att kunna spela det.

I en tweet (opens in new tab) som officiellt tillkännagav att ett nytt BioShock är på gång 2019, uppgav utgivaren 2K Games att arbetet har dragit igång med nästa iteration av BioShock-serien. Utvecklare bekräftade samtidigt att det spelet "kommer att utvecklas under de kommande åren".

Det kanske inte är den mest välkomna nyheten, men i och med att väntan har varit så lång, kommer nästa spel i serien förmodligen bli tillgängligt på nästa generations plattformar. Vi räknar med att Bioshock 4 kommer att släppas på PS5 (opens in new tab), Xbox Series X (opens in new tab) och troligen även PC. Om titeln kommer släppas även på den tidigare generationens konsoler som Xbox One (opens in new tab) och PS4 (opens in new tab) är mindre säkert; det beror lite på när uppföljaren släpps.

En Nvidia GeForce Now (opens in new tab)-läcka från september 2021 föreslog att vi skulle kunna få se en lansering under 2022. Även om vi har sett många spel på den här läckta listan faktiskt bekräftas, är vi nu långt in i 2022 och tiden börjar alltså ta slut. Eftersom ett officiellt tillkännagivande ännu inte har kommit, det kan potentiellt ha blivit försenat internt, men det är för närvarande bara spekulationer.

I februari 2022 antydde en rapport från Twitter-kontot OopsLeaks (opens in new tab) att spelet stött på några problem i utvecklingen.

Enligt uppgift har spelet drabbat av ett "utvecklingsproblem", där "företaget förlorade cirka 40 anställda, inklusive potentiella kunder." OopsLeaks (opens in new tab) uppger också att 2K inte är nöjda med projektets resultat och takt. Men att döma av T2:s senaste finansiella rapport är spelet fortfarande planerat att släppas i slutet av 2024. Men varken 2K och Cloud Chamber Games har kommenterat detta, så det bör tas med en stor nypa salt.

BioShock 4: Nyheter och rykten

Vi älskade att vandra omkring i Rapture. (Image credit: 2K)

Här nedanför har vi samlat alla rykten och nyheter kring BioShock 4.

Läcka om spelets miljö?

En ny läcka kan precis ha avslöjat den planerade miljön för BioShock 4. Denna information kommer från Colin Moriarty i en Sacred Symbols (opens in new tab)-video (via VGC (opens in new tab)). Enligt denna läcka kommer BioShock 4 att ta spelare till en fiktiv stad i Antarktis på 1960-talet. Detta är en inställning som både VGC och Eurogamer (opens in new tab) har bekräftat, med hänvisning till anonyma källor. Om spelet skulle utspela sig på 1960-talet, hade det varit i linje med tidslinjen för BioShock 1 och 2, som utspelar sig i undervattensstaden Rapture. Moriarty fortsatte med att säga att den nya stadsmiljön kan kallas Borealis och att spelet kommer att kopplas till tidigare titlar i serien.

"Det utspelar sig i en antarktisk stad från 1960 som heter Borealis," sade Moriarty. "Spelet har kodnamnet 'Parkside'... Jag har fått höra att utvecklingsteamet lägger stor vikt på att få till det precis rätt." Moriarty fortsatte med att säga: "Internt är spelet väldigt hemligt och uppenbarligen helt låst. Tydligen är alla underförstådda med att det här spelet kommer att jämföras med vad den ursprungliga BioShock-skaparen Ken Levine gjorde."

Moriarty sade att spelet tydligen är planerat för en release under 2022, men naturligtvis förblir denna rapport bara ett rykte tills något har bekräftats av spelets utgivare eller utvecklare. Om spelet verkligen är planerat för en release under 2022 bör det inte dröja allt för mycket längre förrän vi får höra några officiella detaljer.

Nvidia GeForce Now-läcka

Det dök upp en stor läcka (opens in new tab) från databasen Nvidia GeForce Now (spelstreamingstjänst) i september 2021 och den inkluderade en lista med kommande spel där "Bioshock" fanns listat för en release 2022 och som troligen syftar på Bioshock 4 som tillkännagavs under 2019.

För att ta itu med läckan, gick Nvidia ut med ett uttalande (opens in new tab) för att bekräfta att även om läckan var verklig, betyder inkluderade spel på den ingenting. Nvidia sade till Wccftech: "Nvidia är medvetna om en otillåten publicerad lista över spel, med både släppta och/eller spekulativa titlar, som endast används för intern spårning och testning. Att spel inkluderas på listan är varken bekräftelse eller tillkännagivande av något av dem.

"Nvidia vidtog omedelbara åtgärder för att ta bort åtkomsten till listan. Inga konfidentiella spelprojekt eller personlig information avslöjades.”

Sedan läckan ägde rum har 343 Industries (opens in new tab) klivit fram för att säga att en notering för Halo 5 på PC var felaktig och att spelet inte kommer till plattformen. Vilket är ett lika bra tecken som alla andra på att många av spelen som fanns med på listan (eller eventuella releasedatum kopplade till dem) bör tas med en nypa salt.

Det senaste vi fick höra var i en finansiell rapport från Take-Two i början av 2020 som sade att nästa BioShock "kommer att utvecklas under de kommande åren". Baserat på det verkar ett släppdatum under 2022 lite för tidigt, speciellt med tanke på att coronavirus-pandemin har orsakat förseningar för många studior.

Unreal Engine 5

Ett nytt jobb dök upp hos Cloud Chamber (opens in new tab), utvecklare av BioShock 4, som tyder på att teamet eventuellt kan utveckla spelet med Epics Unreal Engine 5. I annonsen för en "Senior Gameplay Programmer" står det att kandidaten kommer att "arbeta med Unreal Engine 5 med att anpassa befintliga system och bygga ny teknik för att uppfylla projektets tekniska behov och kreativa mål.”

Om BioShock 4 utvecklas med Epics senaste spelmotor, bådar det gott för hur spelet kommer att se ut, eftersom Epics senaste demofilmer (opens in new tab) av motorn som används på PS5 och Xbox Series X har varit riktigt imponerande.

Potentiellt en exklusiv titel för PS5?

Det går ett rykte (via ComicBook (opens in new tab)) om att Sony skulle kunna få BioShock 4 som en exklusiv titel för PS5 i någon kapacitet, antingen under en kort period eller permanent.

I ett avsnitt av Xbox Era-podcasten (opens in new tab) sade programledaren Nick "Shpeshal_Ed" Baker att han har hört från namnlösa källor att Sony vill ha BioShock 4 som en exklusiv titel för PlayStation. Enligt Baker fick han inte många detaljer om den aktuella situationen och kunde inte säga med säkerhet om någon deal gjordes som skulle göra spelet direkt exklusivt eller tidsbestämt exklusivt. Han nämnde dock att han skulle anta det senare.

Naturligtvis förblir detta inget annat än ett rykte för tillfället och även om Sony förhandlar om exklusivitet, finns det ingen säkerhet att någon affär faktiskt kommer att göras.

Nästa spel kommer förhoppningsvis bjuda på ett gäng nya vapen och sätt att ta sig an fiender. (Image credit: 2K Games)

Fler jobbannonser tyder på att nästa BioShock kommer att bli openworld

I ännu ett stycke spännande skvaller från en ny omgång med jobbannonser (opens in new tab), verkar det som att Cloud Chamber kommer att ta BioShock i en annan riktning den här gången, eftersom utvecklaren söker aktivt efter någon "som kan väva samman djupa, karaktärsdrivna berättelser i en öppen värld."

En annan jobbannons pekar också på att det kommande BioShock implementerar ett "urban crowd system" med en "systemic tribal ecology" uppbackad av en "ibland fientlig AI". Det sägs att personen som i slutändan får jobbet kommer att behöva "pressa gränserna för vad som är möjligt med interaktiva crowdsystem".

Ledtrådar från fler jobbannonser pekar på en ny miljö

När det är ont om officiella tillkännagivanden kring ett spel, kan man ibland få information från utvecklarens jobbannonser. Det har visat sig vara fallet med BioShock 4, eftersom några jobbannonser i Cloud Chamber Games som har upptäckts av Twitter-användaren MauroNL (opens in new tab) (via IGN (opens in new tab)) tyder på att spelet inte kommer att utspela sig i Rapture eller Columbia, som var platserna för tidigare spel i serien.

MauroNL säger att det är flera jobbannonser som skriver: "vi vill att du ska hjälpa oss att blåsa liv i en ny och fantastisk värld.", vilket antyder att spelet kommer att få en ny miljö och alltså inte återgå till Rapture eller Columbia. "Tillsammans kommer vi att skapa förutsättningar för en fantastisk handling och systemdriven upplevelse."

Även om detta helt klart inte är en bekräftelse på var spelet är i sin utveckling, tyder det åtminstone på att BioShock 4 kommer att ta oss till ett helt nytt ställe, vilket hade varit en välkommen förändring och skulle göra det möjligt för Cloud Chamber Games att verkligen sätta sin egen prägel på BioShock-universumet.

Finansiell rapport från Take-Two

Take-Two Interactive publicerade nyligen en finansiell rapport (opens in new tab) som nämner BioShock 4. Ett mycket litet omnämnande men ändå ett omnämnande. Enligt denna rapport kommer det att dröja ett bra tag innan vi får se BioShock 4, eftersom det "kommer att utvecklas under de kommande åren". Detta är ungefär som förväntat – även om det rapporterades att spelet redan har varit i arbete i flera år, noterades det också att dess utveckling har börjat om från början under den tiden, så det är inte förvånande att det kommer att dröja några år till innan vi får att spela det.

Columbia hade inte riktigt samma uppslukande känsla som Rapture enligt oss. (Image credit: 2K Games)

Jobbannonser

Cloud Chamber Studios jobbar på nästa BioShock-titel och några jobbannonser (via GamesRadar (opens in new tab)) som studion har lagt ut kan ge oss några små hintar om BioShock 4, eller åtminstone vad utvecklingsteamet planerar att tillföra spelet.

En lista för en Senior AI Engineer (opens in new tab) nämner "höga ambitioner" för att knyta ihop AI och berättande i detta "starkt narrativa och systemiska spel". Spelet kommer att ha "flera AI-system" för den här personen att arbeta med, inklusive ett "urban crowd system and the systemic tribal ecology of a sometimes hostile AI".

En annan jobbannons (opens in new tab) för en Lead Combat/AI-designer berättar för potentiella sökande att de kommer att arbeta med att utveckla "ett FPS-stridssystem som är tillgängligt, tillfredsställande och skapar stora möjligheter för spelare att experimentera och uttrycka sig i en mycket reaktiv värld" och att de kommer att behöva tänka "bortom direkt konflikt, täcka olika spelstilar och designa scenarion som kan lösas på olika sätt genom spelarens uppfinningsrikedom."

Det är inte så mycket att gå på, men det tyder på att ett ambitiöst tillvägagångssätt för BioShock 4 och att spelet kommer att fortsätta, och potentiellt till och med förbättra, det flexibla tillvägagångssättet som tidigare titlar har bjudit på.

Flera års utveckling

Enligt en rapport från Kotaku (opens in new tab) har ett nytt BioShock-spel varit på gång i flera år nu. "Vad 2K inte sade är att det här projektet redan har varit i arbete sedan åtminstone 2015, även om det har börjat om arbetet under den tiden", skriver Kotakus Jason Schreier.

BioShock 4: Vad vi vill se

Vi hoppas på att nästa Bioshock-spel kommer att utspela sig i en miljö med liknande atmosfär som Rapture. (Image credit: 2K)

Tillbaka till Rapture

Även om det var trevligt att få ta sig ut ur undervattensstaden Rapture i BioShock: Infinite, kändes det inte riktigt likadant. Visst fanns det några nostalgiska scener och Burial at Sea DLC:n lät oss dyka ned igen, men vi vill återvända ordentligt den här gången.

Kan BioShock 4 kanske låta oss återvända till ett nytt Rapture, ett som samhället har försökt återbygga och reparera efter händelserna i de tidigare spelen? Om inte, hade vi älskat att få se en ny stad med samma känsla och atmosfär.

Big Daddies och Little Sisters

Visst, de är lite läskiga men vi älskar dem. Ännu viktigare, de är en stor del av varför många av oss älskar BioShock, men inte inte riktigt var lika stora fans av BioShock: Infinite. Vi hoppas få se dem göra en comeback i nästa spel.

Kunna utforska handlingen mer

Även om det kan vara förvirrande ibland, är BioShocks historier och berättelser spännande och vi älskar näten som har vävts över de tidigare spelen. Vi hoppas att 2K strävar efter att bygga vidare på det och kanske slänga in några fler tvister.

Nya Vigors

En stor del av det som gör BioShock så roligt är Vigors du kan leka runt med. Även om det skulle vara fantastiskt att se några av våra favoriter återvända, vill vi gärna se några nya Vigors att testa och kombinera också.