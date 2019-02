Bethesda annonserade för "Prey"- och "Wolfensten"-VR-spel på E3 2018

Bethesda har under E3 bevisat att de fortsätter hålla VR-spel nära sitt bröst. Det gör de genom att annonsera för två helt nya VR-spel i två av deras största spel-serier: Wolfenstein och Prey.

Lanseringen av Prey VR kommer nästa år och det riktiga namnet på spelet är "Prey Typhon Hunter". VR-versionen (det kommer också en vanlig version) kommer vara en gratis multiplayer-uppdatering, en slags bilaga till den nära förestående Prey DLC:n som heter "Mooncrash".

Detta är ett spel där man spelar mot varandra och där Morgan Yu än en gång slåss mot mimics i en katt-och-råtta-liknande lek, där de sistnämnda försöker gömma sig eller förvandla sig till vardagliga objekt för att få tag på Yu.

Det kommer dock inte bara ett VR-läge, utan två! Det andra, "TranStar VR", är en slags "escape room"-variant där spelarna är anställda hos TranStar som måste lösa olika pussel för att de ska rymma från rymdstationen Talos I.

Mer VR än någonsin

Wolfensteins VR-läge vill i motsättning till Prey-versionen vara en helt egen titel som ges ut under 2019. Namnet på spelet är "Cyberpilot" och kommer vara ett VR-spel som utspelar sig 20 år efter "Wolfensten II: The New Colossus".

Motståndsrörelsen har blivit mycket mer tekniskt inställda och spelaren kommer därför gå in i rollen som hackaren som har fått i uppgift att förstöra för naziststyrkan i Paris med hjälp av deras eget maskineri.

De här nyheterna kommer i kölvattnet av Bethesdas framgång med VR-versioner av spel som Doom, Fallout och TES-serierna. Det lovar gott att se att de fortsätter att experimentera med plattformer. Vilka VR-headset som de här spelen kommer fungera med har inte annonserats, men Oculus Rift och HTC Vive är två troliga kandidater.