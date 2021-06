Battlefield 2042 lanseringsdatum, trailers, spellägen och mer

Det nya Battlefield har fått det officiella namnet "Battlefield 2042" och kommer att lanseras under oktober.

Den sensate installationen i Battlefield-serien kallas "det mest ambitiösa" spelet hittills och är byggd i den senaste Frostbite-motorn, med kartor för 128 spelare tillgängligt på den senaste generationens konsoler och på PC. Du hittar dessutom en stör mängd av nya vapen, fordon och andra prylar i det nya spelet – och ja, ryktena om en robothund visade sig stämma.

Även om Battlefield 2042 inte kommer ha något kampanjläge eller det på förhand ryktade Battle Royale-läget så kommer spelare ha tillgång till tre "distinkta, enastående multiplayerlägen". Vill du veta mer? Läs då vidare för att få tillgång till allt vi vet om Battlefield 2042.

Battlefield 2042: korta fakta

Vad är det? Nästa utgåva i Battlefield-serien

Nästa utgåva i Battlefield-serien När kan jag spela det? 22 oktober 2021

22 oktober 2021 På vilka plattformar kan jag spela det? PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One och PC

Vad är Battlefield 2042?

Battlefield 2042 är utvecklat av EA DICE och är nästa utgåva i den långlivade Battlefield-serien. Battlefield 2042 är den sjuttonde utgåvan i serien och är ett multiplayerfokuserat FPS-spel. Battlefiled 2042 kommer att vara seriens officiella debut på PS5 och Xbox Series X.

Battlefield 2042 lanseringsdatum, plattformar och pris

Battlefield 2042 lanseras den 22 oktober 2021, for PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One and PC.

Det är hos vissa återförsäljare möjligt att förhandsbeställa Battlefield 2042 just nu och det finns tre utgåvor att välja på. Standardutgåvan till PC, Xbox One och PS4 och vill du ha standardutgåvan till PS5 eller Xbox Series X/S kostar det 699 kronor. Battlefield 2042 Gold Edition kostar 899 kronor till PC medan Battlefield 2042 Ultimate Edition kostar 1099 kronor till PC. Priserna för Gold- och Ultimate edition till konsol har ännu inte släppts.

De som förhandsbeställer kommer få tillgång till en öppen beta före spelet släpps – läs vidare för mer information om betan.

Battlefield 2042 trailers

EA Dice gav oss till slut en titt på hur spelet ser ut i action under Microsofts och Betshedas E3 2021-konfernes. Trailern lät oss ta del av spelets Hourglass-karta, placerad i Egypten.

Gameplay-trailern visar stridsvagnar som skjuter ned helikoptrar, som sedan kollapsar ned i sanddynerna i ett stort moln av lågor. Samtidigt som soldater kryper över hela kartan som välbepansrade myror. Trailern låter oss också ta del av Hourglass-kartans neonbeklädda skyskrapor, med hissar som tillåter spelaren att ta sig till översta våningen – och vi hoppas även att få tillgång till alla mellanliggande våningar, även om det inte visades. När en spelare når toppen av en av dessa skyskrapor så kan de använda en zipline för att ta sig till andra hustak eller använda sin vingdräkt för att sväva ned från den höga punkten.

Trailern låter oss också ta del av spelets dynamiska väder, vilket är som gjort för att skapa totalt kaos. Bilderna visar en tornado som susar fram genom Hourglass-kartan och skapar total förstörelse. Dessa slumpmässigt genererade väderfenomen kan antingen var en välsignelse eller en plåga för spelaren. Du kan i så stor mån som möjligt försöka undvika tornadon genom att gömma dig i skyskrapan, men du kan också försöka utnyttja den till din fördel för att förgöra dina fiender. Titta på trailern nedan:

Battlefield 2042 presentationstrailer

Den första officiella trailern av Battlefild 2042 visades under Battlefieldpresentationen den 9 juni. Trailern ger oss den första riktiga titten på Battlefield 2042 och för att vara helt ärlig så ser det ut att vara ett episkt äventyr som inkluderar dynamiskt väder, storslagna strider och även robothundar? Ta en titt på den nedan.

EA Play 2020

Det kommande Battlefieldspelet var med i en teknisk trailer under EA Play 2020, även om vi inte visste mycket om det just då. I trailern så fick vi bara en glimt av några arbetsbilder, som visade ansiktsanimationer och en stor grupp soldater påväg in i strid.

Från de korta glimtarna vi fick se så kunde man utläsa att ansiktsanimationerna kommer vara mer realistiska än tidigare och att vi kommer få se ännu större slagfält den här gången (det sistnämnda har efter det bekräftats).

"Vi skapar episka strider i en skala och äkthet som skiljer sig från allt du har upplevt tidigare", sa EA: s chefstudioschef Laura Miele under videon. Kolla in det själv nedan, 44 minuter in i videon:

Battlefield 2042-spelvärld

Battlefield 2042 utspelar sig i en värld som är på väg mot en total förstörelse. Brist på mat, el och vatten har föranlett ”den största flyktingkrisen i mänsklig historia”, vilket lett till ett misslyckande hos många av världens nationer. I gruppen av flyktingar så finns ”Non-Patriated” (också kallade No-Pats), en grupp av familjer, lantbrukare, ingenjörer och soldater, som har lämnats utan en nation att kalla sin egen.

De två sista supermakterna som finns kvar är USA och Ryssland, som utkämpar en strid över kontroll av planetens sista resurser. För att överleva så ansluter sig specialister ur Non-Pat-gruppen till båda sidor så att de, när striden är avgjord, har ”en plats vid bordet”. Spelaren kommer ta rollen som en av dessa Non-Pat-specialister.

EA DICE har själva kallat Battlefield 2042 som en ”sann evolution” av Battlefieldserien.

Battlefield 2042 multiplayerlägen

(Image credit: EA DICE)

Battlefield 2042 kommer att innehålla tre "distinkta, enastående multiplayerlägen" enligt EA DICE, men Battle Royale är inte ett av dem.

Det första av dessa multiplayerlägen är ”All-Out War”, vilket beskrivs som nästa generation av ”Conquest” och ”Breakthrough”-lägena vi har sett tidigare i serien. Det här läget inkluderar en gigantisk karta för 128 spelare på PC, PS5 och Xbox Series X, medan PS4 och Xbox One-spelare kommer ha kartor med 64 spelare. Dessa kartor har skalats ned jämfört med den senaste generationens konsoler, men är fortfarande större än kartorna i tidigare spel i serien (du kan läsa mer om det längre ned). EA DICE har försäkrat spelare att ”spelinehåll, händelser och moment kommer upplevas för alla Battlefieldspelare oavsett vilken plattform de spelar på”.

Conquest mode är den ”klassiska allinkluderande krigsupplevelse” och låter spelarna ta dela av strider på stor skala. Enligt EA DICE så har det här läget ett växlande tempo där spelare väljer själv över vart de tar sig och hur de väljer att strida. EA DICE säger att Conquest kommer innehålla moment med många spelare vilket gör striderna till viss dela kaotiska, medan andra moment kommer vara mindre kaotiska och mer personliga.

Breakthrough åt andra sidan är en mer guidad upplevelse. Det här läget innebär en attackerande sida och en annan som försvarar sig, i ett försök att ta över områden och båda sidorna kommer mötas i massiva slag.

I tillägg till ”All-Out War” så kommer Battlefield 2042 innehålla två andra multiplayerlägen. Det ena av dessa är ”Hazard Zone”, en ”helt nytt gruppbaserat spelläge för Battlefield-serien med höga insatser”. EA DICE har betonat att det här inte är ett battle royale-läge, istället så är det tydligen ”en modern version av multiplayerupplevelsen som är speciellt för DICE, men samtidigt väldigt annorlunda från All-Out War-lägena Conquest och Breakthrough”. Vi kommer få mer information av vad det här läget innebär under de kommande månaderna.

Det tredje multiplayerläget kommer att lanseras på EA Play den 22 juli. Det här läget utvecklas av DICE LA och kommer vara ett annat helt nytt läge för serien. EA DICE har kallat denna tredje upplevelse för ”ett kärleksbrev till Battlefieldfans och ett läge som de lojala spelarna kommer kännas helt rätt”.

EA DICE har också avslöjat att Battlefield 2042 kommer innehålla ett ”battle pass” för varje säsong som kommer ha en gratisnivå och en premiumnivå. Premiumnivån kommer dock bara innehålla kosmetiska ändringar och nyare kartor.

Enligt utvecklarna så kommer varje säsong ta världsberättelsen framåt och inkludera nytt innehåll. Battlefield 2042 är planerat att ha fyra säsonger under sitt första år – med fyra nya specialister som kommer introduceras, precis som nya platser.

Battlefield 2042 kartor

Battlefields All Out War-multiplayerläge kommer till lanseringen med sju kartor. Tack vare storleken på dessa kartor så är varje karta uppdelad i tydliga sektorer, med flera olika mål i de respektive sektorerna som är arrangerade i kluster. Kluster är områden där objekt och mål är fokuserade på en plats, såsom en by, stadium eller oljeplattform. Dessa sektorer förändrar hur du tar kontroll över områden, där du behöver uppfylla alla mål inom en sektor för att ta över den.

Läs mer om det nedan:

Kaleidoscope

Den här kartan tar plats i Songdo, Sydkorea, och du kommer strida över att ta kontroll över en desinformations-central. Kartan innehåller stora skyskrapor med flera olika våningsplan, kanaler som inkluderar amfibiska fordon, en Tv-station och ziplines som låter dig flytta dig mellan olika tak.

Manifest

Den här kartan tar plats på Branai Island, Singapore, och du kommer strida över att ta kontroll över försörjningskedjor. Kartan innehåller ett massivt containerområde med automatiserade lyftkranar som lyfter och flyttar containers under tiden du spelar. Spelaren får också tillgång till skepp som innehåller platser att ta över. Striderna i den här kartan ska tydligen vara ”intensiva”.

Orbital

Den här kartan tar plats i Kourou, Franska Guyana, och du kommer strida om en raketuppskjutningsplats där en ”kontroversiell raketuppskjutning innebär en kamp mot klockan”. Kartan innehåller mycket action runt raketuppskjutningen och dess omgivning, raketen kan också lyfta, men tydligen så går det inte alltid som planerat…

Discarded

Den här kartan tar plats i Alang, Indien, och du kommer strida om att komma över kärnkraftstillgångar. Kartan innehåller gigantiska strandade skepp, skepp som strandade på grund av förändrade vattennivåer, ett av skeppen heter ”Colossus” och gömmer en u-båt innuti sig.

Renewal

Den här kartan tar plats i den östra öknen, Egypten, och du kommer strida om att ett banbrytande jordbruksteknikcenter i den egyptiska öknen. Kartan är uppdelad i två delar: en del som är frodigt och grönt och det andra är rena ökenödemarken.

Hourglass

Den här kartan tar plats i Doha, Watar, och du kommer strida om en förlora konvoj. Kartan är en ”stad förlorad i tiden” och en av de större kartorna. Du hittar en Neonfylld stad, med skyskrapor som lyser upp massiva sandstormar som passerar staden, en stadion som fyllts med sand och en gigantisk motorvägskorsning där konvojen har stannat.

Breakaway

Den här kartan tar plats på Drottning Mauds land, Antarktis, och du kommer strida om olje- och gasreserver. Kartan är den största i spelet med sina 5,9 km2. Du hittar en exploderande silon, och tydliga stridszoner.

Battlefield 2042-specialister

Spelaren kommer ta rollen som en specialist i Battlefield 2042, soldater med sina egna specialegenskaper och specialitet, men med full anpassningsbarhet – så du kan använda vilket vapen du vill.

Specialiteterna kan ta formen av en gripkrok som låter Assualtspecialisterna vira sig upp till högre platser, en OV-P-drönare som tillåter Reconspecialisterna att upptäcka mål eller en S21 Syrettepistol, som tillåter Supportspecialisterna att skjuta hälsoflaskor till de som behöver det.

Det nya Battlefieldspelet kommer med 10 specialister, där alla tillhör de traditionella klasserna: Engineer, Assault, Support eller Recon. Ännu så har vi fått ta del av fyra specialister:

Wikus “Casper” Van Daele

Födelseplats: Sydafrika

Klass: Recon

Specialitet: OV-P Recon Drone

Egenskap: Rörelsesensor

Webster MacKay

Födelseplats: Kanada

Klass: Assault

Specialitet: Gripkrok

Egenskap: Vig

Maria Falck

Födelseplats: Tyskland

Klass: Support

Specialitet: S21 Syrettepistol

Egenskap: Fältkirurg

Pyotr “Boris” Guskovsky

Födelseplats: Russia

Klass: Engineer

Specialitet: SG-36 Sentry Gun

Egenskap: Sentryoperatör

Specialister kan ändra sin vapenkonfiguration under tiden tack vare det nya ”plussystemet” i Battlefield 2042 – som tillåter dig att ändra scope, undertype, barrel och ammotyp under tiden. Spelare kommer även ha tillgång till en vingdräkt så de kan glida från höga byggnader på kartan.

Spelare kommer också få tillgång till nya vapen, däribland M5A3, K30 och AV9. I tillägg så kommer fordon spela en stor roll i detta spel, där spelare har tillgång till tanks, fighterplan, helikotrar och mer – dessa kan begäras när som helst på vilken plats som helst. Enligt EA DICE så kommer fordon i Battlefield 2042 vara ”plattformar för fantastiskt lagspel”. Varje fordonssäte har en viktig roll att fylla, så att ha fler personer i ditt fordon gör det till ett mer effektivt vapen.

Battlefield 2042 spelupplevelse

Battlefield 2042 kommer vara mer av en sandboxupplevelse jämfört med tidigare titlar i serien. Kartorna kommer ha ett dynamiskt väder vilket kommer ge spelarna valet att undvika, eller utnyttja väderfenomen som sandstormar och tornados. I tillägg till detta så innehåller Battlefied 2042 förstörbara miljöer och terräng, markdeformation och utjämning. Det kommer även finnas ”mindre sätt” att interagera med världen. Såsom att höja eller sänka pollare och broar för att förhindra fordon från att passera.

För den som inte vill möta andra människostyrda spelare, eller vill lära sig grunderna över Battlefield innan de ansluter till de matcherna, så finns det möjlighet att ta del av multiplayerupplevelsen mot AI-spelare. Du kommer också kunna spela mot en blandning av mänskliga och AI-kontrollerade spelare. Dessa AI-spelare kommer anpassa sig till en spelares skicklighet och AI-spel kommer bidra till spelarens framsteg.

Battlefield 2042: tekniskt speltest

Om du vill få tag på Battlefield 2042 innan lanseringen i oktober så kan du ha möjlighet till det. EA DICE kommer ha ett tekniskt speltest i juli för personer som har blivit identifierade som veteraner till spelserien (endast för spelare i Nordamerika och Europa). Dessa spelare kommer bli inbjuda på en stängd plats under ett tystnadsavtal.

Det kommer dessutom finnas tillgång en öppen beta för de som förhandsbeställt Battlefield 2042. Detaljer om hur den här öppna betan kommer att fungera har ännu inte avslöjats.

Battlefield 2042-nyheter

Inga planer för en Battle Royale

EA DICE bekräftade under en virtuell förhandstitt på Battlefield 2042 att utvecklaren inte har några planer att inkludera ett Battle Royale-läge vid lansering.

EA rekryterar en Call of Duty-chef

EA har rekryterat en tidigare Call of Duty-chef för att hjälpa till att få Battlefieldserien att växa. Företaget bekräftade nyligen att de har anställt den tidigare General Managern för Call of Duty, Byron Beede, som General Manager och Senior Vice President för Battlefield (via IGN). EA säker att anställningen ”signalerar ett strategiskt och långsiktigt engagemang för att få serien att växa”.

Men det är Beedes erfarenhet som är det mest intressant. Beede har tidigare arbetat som General Manager för både Call of Duty- och Destiny-spelen. Det som är värt att notera att han arbetade med Call of Dutys livetjänster, Call of Duty Mobile och Call of Duty: Warzone.

Även om Beede främst ska fokusera på framtiden av för Battlefieldserne så är hans kunskap om livetjänster förmodligen ett stort lyft för Battlefield 2042.