Bästa actionkameror 2019: GoPro och alla de andra

Actionkameror är, till skillnad från andra typer av kameror, utformade för att fästas på hjälmar, surfbrädor, bilar och andra föremål, och de är små, tuffa och enkla att använda, med ett objektiv som fångar världen i HD och med ett rejält vidvinkelperspektiv.

Den lilla storleken och dramatiska perspektiv har gjort dem populära hos utövare av extremsport, som dokumenterar sina äventyr genom att fästa kameror på sig själva eller sin utrustning. De används också vid TV-produktioner där det är omöjligt att använda en vanlig videokamera.

Du behöver dock inte vara adrenalinstinn eller ha din egen tv-show. Actionkameror är också mycket roliga för familjen, särskilt vid utflykter eller på semestern när du helt enkelt bara vill trycka på inspelningsknappen och dokumentera er tid tillsammans.

Vem gör då den bästa actionkameran? GoPro är utan tvivel marknadsledande – de uppfann faktiskt hela kategorin. De är dock inte längre ensamma på marknaden – det finns en hel del nya konkurrenter som kan vara frestande att titta närmare på.

När det gäller nyckelfunktioner på actionkameror kan de flesta nu filma i 4K, även om vissa gör det bättre än andra, med smidigare bilduppdateringshastigheter som ger bättre filmer. De allra bästa kamerorna har funktionella bildstabiliseringssystem som lyfter nivån ytterligare.

Även om actionkameror huvudsakligen är avsedda att filma med, tar de bästa kamerorna också ganska bra stillbilder, men förvänta dig inte bättre resultat än med en enkel kompaktkamera.

Andra funktioner att tänka på när man letar efter den bästa actionkameran är Wi-Fi, GPS och pekskärm. Dessa funktioner höjer priset, och medan de är ovärderliga i vissa situationer, kan du fortfarande få bra bilder utan dem.

Innan vi tittar på våra topplista över de bästa actionkamerorna du kan köpa just nu, kan vi meddela att GoPro precis annonserat tre nya actionkameror.

Flaggskeppet GoPro Hero7 Black ersätter Hero6 Black och är vår bästa actionkamera för tillfället. Vi rekommenderar till och med att du nu undviker Hero6 Black. Missförstå oss rätt, det är inte en dålig actionkamera alls, den är väldigt bra, men då priset på den äldre modellen bara ligger några tior under den nya Hero7 Black, är du bättre att spendera dina pengar på den nyare modellen.

Vikt: 118g | Vattentålig: 10m | 4K video: Upp till 60fps | 1080: upp till 240fps | 720: upp till 240fps | Bildupplösning: 12 MP | Batteritid: cirka 1-3 timmar

Fantastisk 4K-video

HyperSmooth är mycket effektiv

Röstkontroll fungerar inte riktigt bra

Pekskärmen svarar inte alltid

Medan den delar många av specifikationerna från Hero6 Black, vilken den ersätter, erbjuder Hero7 Black ett antal stora förbättringar. Den viktigaste är tillägget av GoPros helt nya bildstabiliseringsteknik – HyperSmooth Vi blir väldigt imponerade över de mycket jämna videofilmerna. TimeWarp-video är en ytterligare ny funktion, som kombinerar den vanliga tidsförskjutningen (som du fortfarande kan göra separat) med HyperSmooth – i huvudsak en stabiliserad hyperförskjutning. Användargränssnittet har fått en översyn och ger mycket bättre användarupplevelse. Hero7 Black, med sina superjämna filmer i 4Kär den bästa actionkamera du kan köpa.

The world’s best value action camera

Vikt: 93g | Vattentålig: Nej (extra skydd tillgängliga) | 4K video: upp till 60fps | 1080: upp till 120fps | 720: upp till 240fps | Bildupplösning: 12MP | Batteritid: Upp till 2 timmar

Skarp video i 4K/60fps

Enkel app med många funktioner

Medföljer inga fästen

Inte vattentålig

Om du är intresserad av vattensport och -lek eller om du behöver veta exakt var och hur fort det går när du filmar köper du en GoPro Hero7 Black. Men om du är mer intresserad av att spara pengar för funktioner du ändå inte vill ha, är Yi 4K + Action Camera en av de enklaste och bäst utformade prylarna på marknaden. Alla som funderar på att köpa en actionkamera bör titta på Yi 4K + Action Camera eftersom den ofta är lika bra som och, på något sätt, ibland ännu bättre än en GoPro.

Vikt: 118g | Vattentålig: 10m | 4K video: upp till 30fps | 1080: upp till 60fps | 720: upp till 60fps | Bildupplösning: 10MP | Batteritid: cirka 1-3 timmar

Enkel att använda

Bra video i 4K

Begränsade kontroller

Artefakter synliga i bildresultatet

Medan Hero 7 Black är på toppen av GoPro-högen hittar vi Silver-versionen strax under och även om den inte helt klarar av alla fina tricks som sin storebror kan, prissätts den mycket aggressivt, speciellt när man ser hur mycket teknik du fortfarande får. Detta inkluderar stabiliserad 4K videoinspelning, vattentätning ner till 10 m, en 2-tums pekskärm på baksidan och Voice Control som låter dig instruera kameran att utföra nästan alla huvudfunktioner utan att du behöver lyfta ett finger. Ett bra val för förstagångsköparen.

Vikt: 118g | Vattentålig: 10m | 4K video: upp till 30fps | 1080: upp till 120fps | 720: upp till 240fps | Bildupplösning: 12MP | Batteritid: cirka 1-3 timmar

Röstkommandon

Fantastiska resultat i 4K

Pekskärmen är svår att använda

Få accessoarer inkluderas i köpet

Den kan ha blivit överskuggad av Hero6 Black och uppföljaren Hero7 Black, men Hero5 Black har fortfarande mycket att erbjuda. Den filmar i 4K i upp till 30fps, att filma är extremt smidigt och att fotografera i RAW-format ger dig mer flexibilitet. Kameran är vattentålig ner till 10 meters djup utan att behöva ett skyddande fodral. Den är också enkel att använda. Tillägget av en pekskärm på baksidan, röstkommandon och gps gör den till en av de mest funktionsspäckade kamerorna på marknaden just nu.

Vikt: 94g | Vattentålig: Nej (extra skydd tillgängliga) | 4K video: 30fps | 1080: upp till 120fps | 720: upp till 240fps | Bildupplösning: 12MP | Batteritid: Upp till 2 timmar

Detaljerad 4K

Större pekskärm än GoPro

Inget röstkommando

För enkel att slå på och av

Hur ofta tar använder du en actionkamera under vatten? Om svaret är "inte så ofta", så kan Yi 4K Action Camera vara något för dig. Det finns visserligen ett valfritt tillbehör i form av ett vattentåligt skall till kameran, men själva kameran är inte vattentät. Den har en stor och snabb pekskärm, ett stort batteri och snabb filöverföring, och även om den kanske saknar några finesser – vi skulle gärna se objektivförvrängningskorrigering och bildstabilisering – ger Yi 4K Action Camera fortfarande stort värde i alla äventyrares väska.

Back to basics, and all the better for it