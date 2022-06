Apples headset kan faktiskt dyka upp mycket tidigare än väntat

Hajpen kring ett kommande Apple AR/VR-headset (opens in new tab) håller i sig och nu har en av de ledande Apple-analytikerna i branschen vägt in och sagt att enheten kan komma att presenteras så tidigt som januari 2023.

I en anteckning som 9to5Mac upptäckte, har den vanligtvis pålitliga Ming-Chi Kuo förutspått att den nya hårdvaran "sannolikt" kommer att tillkännages i januari 2023 – men han säger också att det kanske inte kommer att börja säljas till konsumenter på en gång.

Det har tidigare pratats om att Apples VR-headset skulle kunna se dagens ljus någon gång under 2022, även om nyare rykten har förutspått en lansering 2023, då Apple fortfarande finslipar tekniken och gör den redo för en fullständig lansering.

Den mest komplicerade Apple-produkten någonsin

I sin anteckning beskriver Kuo AR/VR-headsetet som "den mest komplicerade produkten som Apple någonsin har designat" och att det är en "gamechanger för headset-industrin". Han nämner också att Meta kan börja spendera mindre på hårdvara för virtuell verklighet.

"Apple har upprepade gånger har tagit upp sitt fokus på AR och jag tror att Apple AR/MR kan erbjuda en utmärkt uppslukande upplevelse", säger Kuo. "Därför kommer lanseringen av Apple AR/MR att ytterligare öka efterfrågan på uppslukande gaming och multimedia-underhållning."

Tidigare i veckan sade Apples VD Tim Cook att han "inte kunde vara mer exalterad över möjligheterna" inom förstärkt verklighet och virtuell verklighet, och att alla framtida produkter bör "sätta människan i centrum" för att lyckas.

Vad vi fått höra hittills

Apple har länge pratat om de möjligheter som förstärkt verklighet eller AR erbjuder, som lägger till digital grafik över den verkliga världen. Enligt rykten har Apple fullt upp med att arbeta på ett par lätta AR-glasögon för tillfället.

Samtidigt tros en mer komplett (och dyrare) enhet vara på gång, vilket är vad Ming-Chi Kuo pratar om här. Den kombinerar tydligen AR med virtuell verklighet eller VR – digitala världar som är mer eller mindre helt inneslutna, som vi har sett med hårdvara som exempelvis Oculus Quest 2.

Denna kombination av AR och VR, ibland kallad mixed reality eller MR, ser ut att bli nästa stora produktlansering från Apple. Enligt rykten kommer det att köra samma M1-chip som finns i Apples bärbara datorer och surfplattor, och det kommer tydligen att baseras på en ny mjukvaruplattform som heter realityOS.

Baserat på vad vi fått höra hittills kommer det att bli en premiumenhet med en prislapp att matcha. Troligen med ett pris runt 3 000 dollar (cirka 30 000 kronor direkt omvandlat). Förhoppningsvis behöver vi inte vänta alltför länge för att få reda på mer med säkerhet.