Amazons Sagan om ringen-serie har premiärdatum i september 2022

Den så omtalade Sagan om ringen-serien från Amazon har äntligen fått ett premiärdatum enligt en officiell tweet: 2 september 2022.

Tweeten innehöll inte bara ett datum utan vi fick även ta del av en innehållsrik stillbild från serien. På bilden ser vi en figur i vitt på en grön kulle med utsikt över en magnifik vit stad i bakgrunden, dessutom går solen ned över vad som verkar vara två kolossala träd. Tolkien-fantaster, gör er redo!

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoAAugust 2, 2021 See more

Även om det är en besvikelse att vi behöver vänta drygt ett år till för Sagan om ringen-serien att ha premiär så stämmer det väl in på de rykten vi hört, förra månaden så meddelade seriens stjärna Benjamin Walker att serien fortfarande var under inspelning. Med tanke på kvaliteten på CGI-arbetet på bilden ovan, och budgeten som enligt uppgift ligger på 465 miljoner dollar enbart för den första säsongen, så är det ingen överraskning att Amazon behöver upp mot ett år för att digitalt bygga en värld värdig Midgård.

Analys: Det här är precis vad Tolkien handlar om

Tack vare en synopsis som släpptes i januari så vet vi att Sagan om ringen-serien från Amazon kommer behandla den andra åldern av Midgård där “stormakter smiddes, riken steg till ära och föll i ruiner, osannolika hjältar prövades, hoppet hängde på de finaste av trådar och den största skurken som någonsin kommit från från Tolkiens penna hotade att täcka hela världen i mörker.”

Den skurken är så kart Sauron och vi förväntar att serien undersöker hur han tog över manteln från sin tidigare chef Morgoth (fienden till Midgårds första ålder) för att kämpa emot den största kraften av den dödliga världen – det Atlantis-liknande mänskliga kungariket Númenor – för att sen bli tagen som fånge och förgifta det från insidan.

Det må vara lite av en spolier, men den mänskliga rasens paradisiska fall har varit en del av Silmarillion sen den publicerades första gången 1977. Vi ser dessutom efterdyningarna av denna konflikt i öppningsscenerna av Peter Jacksons Sagan om ringen-filmer.

Om vi återgår till tweeten: är det Númenor vi ser? Möjligen, strukturerna har samma vita sten och rundade utseende som Gondor avbildas med i Jacksons trilogi. Dessutom är det mest troligt att de två träden vi ser i fjärran är Telperion och Laurelin, silver- och guldträden i det himmelska Valinor som lyser upp världen dag som natt – de kan ses från ön Númenor, som låg mellan gudarnas land och Midgård.

Vem är då den vita figuren som blickar över staden och träden? Det kan vara en invånare från Númenor, möjligen Ar-Pharazôn, men är troligare snarare Sauron i egen hög person, klädd i vitt för att lättare ta sig in i folks hjärtan. Som det står i Silmarillion:

And the white figure, who gazes on the city and the trees? It could be a Númenorean – perhaps Ar-Pharazôn, the last king who conquered and then was swayed by Sauron – but no, it is probably the Deceiver himself, clad in white to ease his way into men’s hearts. As the Silmarillion reads: ”Och [Sauron] var listig, väldigt skicklig på att få vad han ville med subtilitet när våld inte kunde användas. Därför ödmjukade han sig inför Ar-Pharazôn med silvertunga; och män undrade, för allt han sa verkade rättvist och klokt."

Eller så... är det någon helt annan. Innan vi får fler officiella nyheter och bilder från Amazon så kan vi bara spekulera över vad som kommer att hända i Sagan om ringen-serien från Amazon.