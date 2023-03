Efter förra helgens torka levererar äntligen streamingtjänsterna igen, så den som vill vältra dig i film- och seriepremiärer hela helgen kan skatta sig lycklig. Förutom att fredagen bjuder på två nya avsnitt av Daisy Jones and The Six blir det premiär för Class of '07 och Swarm på Prime Video. I helgen släpps också Netflix första grekiska produktion, Maestro in Blue, för en internationell publik, och på C More är det premiär för Beck - Quid Pro Quo – den fyrtioåttonde filmen i ordningen.

Detta är bara några av de nya titlar som väntar på dig hos de stora streamingtjänsterna från och med i dag, fredagen den 17 mars. Nedan hittar du hela listan över de filmer och serier som vi tycker är extra sevärda den här helgen.

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (17 mars)

Class of '07 (Prime Video)

(Prime Video) Swarm (Prime Video)

(Prime Video) Sky High: The Series (Netflix)

(Netflix) Maestro in Blue (Netflix)

(Netflix) Havsfilosofen (Viaplay)

(Viaplay) Beck - Quid Pro Quo (C More)

Komediserien Class of '07 har en minst sagt udda premiss, då den handlar om ett gäng 28-åringar som har en klassåterträff och plötsligt befinner sig mitt i apokalypsen, eller "the poco" som de australiensiska karaktärerna kallar den.

Class of '07 finns att streama nu på Prime Video (Öppnas i ny flik)

Swarm är helgens andra premiär på Prime Video. Dramaserien är skapad av Donald Glover och Janine Nabers och handlar om den unga kvinnan Dre, som är sjukligt besatt av en stor popstjärna.

Swarm finns att streama nu på Prime Video

Den spanska kriminalserien Sky High: The Series (Hasta el cielo: La serie på originalspråket) är en uppföljare till filmen Sky High som släpptes 2020. Serien är en av Netflix mest efterlängtade originalserier i år, och nu är det alltså äntligen dags för premiär.

Sky High: The Series finns att streama nu på Netflix (Öppnas i ny flik)

Maestro in Blue (Netflix) (Öppnas i ny flik)

I höstas gick Maestro på grekisk tv i höstas, men gör nu internationell debut på Netflix, där den döpts om till Maestro in Blue. Detta är den första grekiska serien som plockas upp av streamingtjänsten, och den handlar om en musiker som flyttar till en ö där det visar sig finnas gott om invånare med mörka hemligheter. Gillar du kärlekstrianglar, dysfunktionella familjer och brott i pittoreska byar är det här en serie för dig.

Maestro in Blue finns att streama nu på (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Havsfilosofen (Viaplay) (Öppnas i ny flik)

Den svenske långseglaren Sven Yrvind, 83 år gammal, har blivit världskänd för sina ensamseglingar. I den här dokumentären följer vi Sven under en femårsperiod, då han bygger en segelbåt som ska klara ännu en ensamsegling, den här gången mellan Irland och Nya Zeeland, utan stopp.

Havsfilosofen finns att streama nu på Viaplay (Öppnas i ny flik)

Långkörarnas långkörare Beck är tillbaka med film nummer 48. Den här gången har det skett ett mord på en loppmarknad i Stockholm, men det som först ser ut att ha varit ett rån med dödlig utgång visar sig snart vara något mer mystiskt.

Beck - Quid Pro Quo finns att streama nu på C More (Öppnas i ny flik)