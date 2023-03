Snöoväder betyder film- och seriemaraton, och som tur är finns det en hel del nytt att kolla på även den här helgen. Nytt och nytt förresten, på Prime Video är den mest intressanta nyheten den här helgen att Daisy Jones & The Six har fått tre nya avsnitt, och det samma gäller för Netflix där den fjärde säsongen av You får sin avslutning, vilket förstås inte är så illa alls.

Du som älskar kriminaldraman lär inte heller bli besviken då det släpps två riktigt intressanta serier och en efterlängtad långfilm att grotta ner sig i. Vilka de är? Fortsätt läsa så hittar du hela listan med veckans serie- och filmtips.

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (10 mars)

Daisy Jones & The Six - del 2 (Prime Video)

(Prime Video) You säsong 4 - del 2 (Netflix)

(Netflix) Luther: The Fallen Sun (Netflix)

(Netflix) Rana Naidu (Netflix)

(Netflix) Strandhotellet (Viaplay)

Fastnade du för Daisy Jones & The Six som vi rekommenderade förra veckan har du säkert gått och väntat otåligt på nya avsnitt hela veckan. Som tur är fredagen nu här så att berättelsen kan fortsätta med tre nya avsnitt där The Six har precis börjat samarbeta med Daisy och saker och ting ser ut att börja ljusna för bandet.

Daisy Jones & The Six - del 2 finns att streama nu på Prime Video

En annan serie som tog paus precis när det började bli spännande är You, men nu får vi äntligen upplösningen på den fjärde säsongen.

You säsong 4 - del 2 finns att streama nu på Netflix

Den brittiska kriminalserien Luther avslutades 2019 och många har saknat den sedan dess. Därför är fredagen den 10 mars en stor dag för alla Luther-fans då långfilmen Luther: The Fallen Sun släpps på Netflix. För regin står Jamie Payne och precis som i serien har Idris Elba huvudrollen som John Luther.

Luther: The Fallen Sun finns att streama nu på Netflix

Rana Naidu – Netflix

Rana Naidu – en indisk adaption av kriminalserien Ray Donovan – släpps som serie på Netflix under fredagen. Det ser ut bli ett actionfylld kriminaldrama om en familjefar som extraknäcker med att lösa problem för rika kändisar i Bollywood, och med "lösa problem" menar vi att han gör precis vad som helst för att skydda sina klienter från att dras in i olika skandaler.

Rana Naidu finns att streama nu på Netflix

Strandhotellet – Viaplay

Det svenska bidraget på veckan lista är kriminalserien Strandhotellet som är skapad av Camilla Läckberg. Serien handlar om två rivaliserande familjer i kuststaden Saltsjövik, och du kan räkna med förbjuden kärlek, mordgåtor och mörka hemligheter.

Strandhotellet finns att streama nu på Viaplay