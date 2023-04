Det händer grejer på streamingmarknaden. Nyligen lade Prime Video till kanalprenumerationer, som gör det möjligt för alla med Prime-medlemskap att prenumerera på valfria kanaler som Mubi, Hay och MGM till en extra månadskostnad.

I veckan blev det också klart att HBO Max slår sig ihop med Discovery Plus och att de från och att den nya tjänsten Max kommer att ersätta HBO Max under nästa år. Under samma tillkännagivande bekräftades även ett rykte som cirkulerat ett tag, nämligen att det kommer en ny Harry Potter-serie, där varje bok i serien kommer att föräras med en hel säsong, alltså totalt sju. På Max kommer även en spinoff-serie av The Big Bang Theory och en prequel till Game of Thrones att dyka upp så småningom, så det finns mycket att se fram emot nästa år.

Här och nu råder det inte heller någon brist på saker att titta på – i helgen ser vi fram emot de första avsnitten i den femte och avslutande säsongen av The Marvelous Mrs. Maisel på Prime Video, Netflix-filmen Seven Kings Must Die som blir en avslutning på The Last Kingdom och ett gäng andra intressanta serier och filmer.

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (14 april)

The Marvelous Mrs. Maisel säsong 5 (Prime Video)

(Prime Video) Greek Salad (Prime Video)

(Prime Video) The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (Netflix)

(Netflix) Phenomena (Netflix)

(Netflix) #BringBackAlice (HBO Max)

Midge är tillbaka för en femte och sista säsong av The Marvelous Mrs. Maisel. Strävan efter det stora genombrottet fortsätter – är det nu det händer? De tre första avsnitten av nio släpps på Prime Video under fredagen.

Den femte säsongen av The Marvelous Mrs. Maisel finns att streama nu på Prime Video (Öppnas i ny flik)

Greek Salad är en ny fransk serie på Prime Video, där syskonen Tom och Mia ärver ett hus av sin farfar i Aten, där Mia studerar. När Tom, som är en ung entreprenör med drömmar om att starta ett eget företag i New York, kommer till Aten för att förvalta egendomen upptäcker han att hans syster i själva verket inte alls pluggar, utan är en antikapitalistisk aktivist som sätter käppar i hjulet för uppdelningen av arvet.

Greek Salad finns att streama nu på Prime Video

Du som följt serien The Last Kingdom har något alldeles extra att se fram emot den här helgen, då filmen The Last Kingdom: Seven Kings Must Die släpps på Netflix. Filmen är en direkt uppföljare till serien och kommer att ge historien sitt definitiva avslut.

The Last kingdom: Seven Kings Must Die finns att streama nu på Netflix (Öppnas i ny flik)

Phenomena (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Phenomena, eller Fenomen som den logiskt nog heter på svenska, är en film om tre medelålders kvinnor som under 90-talet bildar Hepta-gruppen, vars syfte är att undersöka paranormal aktivitet. Verklighetsbaserad spansk skräck med Ghostbusters-vibbar – vi ger den en chans!

Phenomena finns att streama nu på (Netflix) (Öppnas i ny flik)

I helgen släpps även miniserien #BringBackAlice på HBO Max, åtminstone de första två avsnitten av sex, som sedan släpps veckovis. Serien utspelar sig i Trippelstaden i Polen, där en populär influencer försvinner. Ett år senare återvänder hon, men hon minns ingenting om var hon har varit eller vad som har hänt.

#BringBackAlice finns att streama nu på HBO Max (Öppnas i ny flik)