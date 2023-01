Vi är halvvägs in i januari och oavsett om du behöver en paus i hårdträningen (för du har väl inte redan svikit nyårslöftet?) eller bara tillbringar mycket tid inomhus eftersom det bara är grått och regnar hela tiden, så finns våra kära streamingtjänster alltid där för oss.

Den här helgen spanar vi in The Menu, en av förra årets mest hyllade biofilmer, som nu har hittat till Disney Plus, den andra säsongen av Hunters där världens mest ökända nazist ska jagas och förstås premiären av The Last of Us – även den om den tekniskt sett faktiskt släpps tidigt nästa vecka och inte i helgen. Men vem kommer egentligen att gå och lägga sig på söndag när ett av tidernas bästa Playstation-spel får sin premiär som tv-serie?

Hur som helst hittar du de bästa nya titlarna från Prime Video, Viaplay, Disney Plus, HBO Max och Netflix nedan. Trevlig helg!

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (13 januari)

Hunters säsong 2 (Prime Video)

(Prime Video) Den som dräper – Mörkret säsong 3 (Viaplay)

(Viaplay) The Menu (Disney Plus)

(Disney Plus) The Last of Us (HBO Max)

(HBO Max) Vikings Valhalla säsong 2 (Netflix)

Det är återigen dags för jägarna att samlas i den andra säsong av Prime Video-serien Hunters. Den här gången är måltavlan Adolf Hitler, som tros gömma sig i Sydamerika.

Hunters säsong 2 finns att streama nu på Prime Video (Öppnas i ny flik).

Viaplays originalserie Den som dräper – Mörkret är inne på en ny säsong och på söndag släpps det tredje avsnittet. Natalie Madueño återvänder i huvudrollen som Louise Bergsten, och ny för säsongen är Simon Sears (Riket Exodus!) i rollen som den luttrade utredningsledaren Frederik Havgaard.

Den som dräper – Mörkret säsong 3 finns att streama nu på Viaplay (Öppnas i ny flik).

The Menu (Disney Plus)

En av förra årets mest hyllade biofilmer The Menu finns nu tillgänglig på Disney Plus.

I denna mörka thrillerkomedi (vi skulle antagligen kunna sätta två-tre ytterligare etiketter på filmen) spelar Ralph Fiennes en kändiskock vars exklusiva avsmakningsmeny gör att gästerna Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Judith Light och John Leguizamo får en upplevelse som minst sagt är något utöver det vanliga. Och då pratar vi inte om den kulinariska.

The Menu finns att streama nu på Disney Plus.

Tekniskt sett kommer du inte att kunna se den här serien i helgen, då den faktiskt inte har premiär i Sverige förrän den 16 januari, alltså på måndag. Vi lär ju dock inte vara ensamma om att sitta bänkade när klockan passerar midnatt på söndagskvällen, för att streama det första avsnittet av The Last of Us. Serien kommer att bestå av nio avsnitt totalt, som släpps veckovis på HBO Max. De flesta som redan har fått se det första avsnittet av serien, inklusive TechRadars Axel Metz (Öppnas i ny flik), är imponerade över hur trogen The Last of Us är sin spelförlaga och menar att Pedro Pascal och Bella Ramsey är perfekta i huvudrollerna som Joel och Ellie.

The Last of Us kan streamas från den 16/1 på HBO Max (Öppnas i ny flik).

Vikings Valhalla säsong 2 (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Leif Eriksson och de andra återvänder i den andra säsongen av Vikings Valhalla – vikingaserien som utspelar sig omkring hundra år efter Vikings. Åtta pinfärska avsnitt ligger nu ute på Netflix, redo att sträckkollas under helgen.

Vikings Valhalla säsong 2 finns att streama nu på Netflix (Öppnas i ny flik)