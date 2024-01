Vi testkör Be Lucent Prism - en vacker eltandborste med batteritid i en klass för sig

Vi har testkört eltandborsten Be Lucent Prism.

På en ganska tuff och fullpackad marknad av eltandborstar, kanske du inte har hört talas om det relativt nya och innovativa märket Be Lucent ännu. De fokuserar på att skapa bra och prisvärda produkter för munhälsa och erbjuder bland annat UV-C-rengöring för tandborstar och eltandborstar, tandblekningskit och numera deras första eltandborste i form av Be Lucent Prism.

Vi på TechRadar har fått in denna eltandborste för test och har nu använt den i cirka två veckors tid. Direkt ur förpackning imponerades vi av den ovanligt stilrena designen på eltandborsten, men det blev snabbt klart under våra tester att denna eltandborste hade mycket mer att erbjuda än bara en vacker design. Här är vad vi tyckte om Be Lucent Prism Sonic eltandborsten.

Design

Vacker färgtoning och kristalldetaljer

LED-skärm med enkla ikoner

En knapp styr allt

Dags att packa upp Be Lucent Prism! (Image credit: Amanda Westberg)

När vi ändå redan nämnt designen - låt oss börja med den. Prism har en färgtoning som börjar med en behaglig ljusgrön längst ned på eltandborsten och som på ett mjukt sätt skiftar över till vitt upp mot borsthuvudet. Längst ned på eltandborsten sitter en kristall-liknande fot som blinkar och lyser upp under användning, för att guida dig genom borstningen på bästa sätt. Den lyser även upp i rött när eltandborsten placeras i sin laddningsstation som har en liknande design i kristallmönster som glittrar fint när det träffas av ljus.

I mitten på framsidan av eltandborsten finns en liten LED-skärm som visar information om saker som vilket borstläge du har valt, hur mycket batteritid som finns kvar och en timer på hur länge du har borstat. Skärmen är inte den mest högupplösta eller detaljerade och ikonerna som visas har en gammaldags pixelstil. Vi tycker personligen inte att detta spelar så stor roll, då det bara handlar om ett par stycken enkla ikoner som ändå är enkla att tyda samtidigt som skärmen är tillräckligt stor för att man ska kunna se dem utan problem.

Här är allt som följer med i förpackningen. (Image credit: Amanda Westberg)

Med i förpackning följer två stycken borsthuvuden som är gjorda i mjukt och hållbart Dupont-material. Borsthuvudena är enkla att fästa på eltandborsten - du klickar helt enkelt i dem. Själva borsthuvudena är något flexibla och känner av hur mycket tryck du applicerar på tänderna och kommer att tala om för dig om du trycker för hårt. Baksidan av borsthuvudena har dessutom en texturerad yta som kan användas för att skrapa och göra rent tungan. Detta är en trevlig liten detalj som till och med vissa dyrare modeller av eltandborstar saknar.

Den sista designdetaljen på eltandborsten som är värd att nämna är knappen som sitter strax ovanför skärmen. Det finns bara en knapp och det är via den du kontrollerar allt på eltandborsten. Det är bara ett fåtal kontroller du behöver känna till så det är en simpel och användarvänlig eltandborste, men mer om användning och kontroller lite längre ned.

För övrigt är eltandborsten vattentålig med en IPX8-klassning, så du behöver inte oroa dig för vattenstänk från handfatet och kan till och med borsta i duschen om du skulle vilja det! Själva handtaget på Be Lucent Prism är gjort i ett mjukt silikonmaterial som ger ett bra grepp och gör det bekvämt att hålla i eltandborsten.

Borstning & lägen

Tre olika borstlägen

Enkla knappkontroller

Borstning kan smidigt påbörjas genom att applicera tryck på borsthuvudet, vilket startar eltandborsten. Om du lyfter lite på borsthuvudet så trycket försvinner, kommer borstningen automatiskt att pausas - smidigt! När du påbörjar din tandborstning genom att applicera tryck på borsthuvudet, kommer eltandborsten att köra så länge du använder den. Om du däremot startar eltandborsten via knappen kommer den att gå efter en två minuter lång timer, innan den stängs av och du behöver trycka på knappen igen om du skulle vilja borsta lite till.

Som tidigare nämnt varnar eltandborsten om du applicerar för mycket tryck på tänderna eller tandköttet, vilket är en hjälpsam funktion, men vi tycker att den kanske var lite väl känslig - eller så är vi vana med att borsta alldeles för hårt .. Detta gjorde att vi föredrog att borsta lite längre än två minuter för att verkligen känna oss rena i munnen. Själva borsten är precis lagom hård och gör ett bra jobb med att få bort beläggningar på tänderna och återigen - tungskrapan är ett stort plus!

Stilrena detaljer på denna eltandborste. (Image credit: Amanda Westberg)

Låt oss gå igenom kontrollerna. Knappen på eltandborsten fungerar givetvis som en av/på-knapp, som görs med ett enkelt tryck. När eltandborsten är avstängd kan du hålla in knappen i tre sekunder för att låsa/låsa upp den. Du får tillgång till tre olika lägen med Be Lucent Prism - ett “Clean”-läge som är standard borstläget, ett “Sensitive”-läge som är lite skonsammare och ett “White”-läge” som är lite mer djuprengörande och tuffare mot gula beläggningar på tänderna. För att byta mellan de olika lägena startar du eltandborsten med ett tryck och håller sedan in knappen i tre sekunder.

Batteritid

Upp till 60 dagars batteritid (!)

8 timmar till full laddning

En av de bästa sakerna med Be Lucent Prism och kanske ett av eltandborstens absolut största säljargument, är dess helt otroligt långa batteritid. Med den här eltandborsten får du nämligen en batteritid på upp till 60 dagar! Det är en ganska stor skillnad jämfört med övriga konkurrenter, då eltandborstar vanligtvis har batteritider som håller i 1-2 veckor innan de behöver laddas. Så om du är en person som avskyr att ständigt behöva ladda teknikprylar, är detta eltandborsten du bör satsa på.

Värt att notera är att vi endast har haft eltandborsten inne för test i cirka två veckor, så vi kan inte själva bekräfta detta påstående från märket, men även om den inte riktigt skulle nå upp i sina påstådda 60 dagar, är batteritiden i en klass för sig.

Laddningsstationen lyser rött när Be Lucent Prism laddar. (Image credit: Amanda Westberg)

När det väl är dags att ladda eltandborsten placerar du den smidigt i den medföljande laddningsdockan som skiftar i ett gäng fina färger i standbyläge och lyser rött under laddning. Efter 8 timmars laddning har den fullt batteri.

Pris

Be Lucent Prism eltandborsten kostar 995 kronor och alla ordrar du gör via företagets hemsida är fraktfria, så det tillkommer inga extra kostnader för sådant. Det gör denna eltandborste riktigt prisvärd jämfört med många konkurrenter från sådana som Oral-B och Philips.

Visst, med den här eltandborsten får du klara dig utan en tillhörande app som loggar din borstning och ger dig tips om hur du kan förbättra dina borstningsvanor. Men ärligt talat, har vi inte tillräckligt många appar nu för tiden? Det känns som att alla företag har en app för varje pryl de säljer, så det faktum att Be Lucent Prism skippar det och ändå lyckas erbjuda alla grundläggande funktioner man vill ha på en eltandborste, kanske bara är ett plus. Åtminstone i vår bok.