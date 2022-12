Är du ute efter bästa eltandborste? Här är våra favoriter just nu.

Är du ute efter bästa eltandborste? Då har du kommit till precis rätt ställe, här hittar du nämligen vår topplista över bästa eltandborste just nu. Att välja vilken eltandborste du ska köpa kan vara ett svårt val, med tanke på hur många alternativ det finns att välja mellan. De största namnen inom eltandborstar just nu är Oral-B och Philips, som båda erbjuder många toppmodeller - men också några billigare budgetmodeller, så det finns något som passar alla.

I den här topplistan har vi samlat alla de bästa eltandborstarna från olika tillverkare med alla de senaste modellerna som är bäst i test just nu. Du hittar vår testvinnare högst upp i topplistan, följt av den bästa billiga eltandborsten och några andra fina alternativ. Topplistan uppdateras med jämna mellanrum för att alltid inkludera det allra senaste.

Bästa eltandborste 2022 - topplistan just nu

TESTVINNARE: Oral-B iO Series 10 - bäst i test Oclean X Pro Elite - bästa billiga eltandborste Philips Sonicare 9900 Prestige - bästa eltandborste för resan Oral-B Genius X - bästa eltandborste med app Oral-B iO Series 9 - bästa äldre eltandborste

Bästa eltandborste 2022 - bäst i test

Oral-B iO Series 10 har allt vi önskar oss av en eltandborste och är vår testvinnare, men du får betala en hel del för den. (Image credit: Oral-B)

1. Oral-B iO Series 10 - bäst i test Vår solklara testvinnare just nu. Specifikationer Lägen: 7 Notifikationer: Timer och dags att byta borsthuvud Övrigt: Resefodral, laddare, fodral för borsthuvud Anledningar att köpa + Mjuk och grundlig rengöring + Återkopplar i realtid + Detaljerade rapporter om borstningen Anledningar att låta bli - Dyr

Oral-B iO Series 10 (Öppnas i ny flik) är en solklar testvinnare i vår topplista över bästa eltandborste. Det är en otroligt välkonstruerad eltandborste, med smart teknik som hjälper dig att borsta dina tänder på ett skonsamt och effektivt vis. Tandborsten kan beräkna borstens position i din mun och på så sätt läsa av din borstningsteknik, för att sedan ge dig tips om vad du kan förbättra. Trycksensorn varnar dig inte bara om du trycker för hårt, utan även om du inte trycker tillräckligt hårt. Laddningsplattan ansluter till WiFi för att visa tid och datum.

Om du inte vill grotta ned dig i information om din tandborstning behöver du inte använda appen (även om den är förvånansvärt motiverande), utan får all information du behöver direkt på den ljusstarka skärmen på tandborsten, som även visar hur mycket batteri eltandborsten har kvar.

Kolla in hela vårt test av Oral-B iO Series 10 (Öppnas i ny flik).

Oclean X Pro Elite är en otroligt prisvärd eltandborste. (Image credit: Future)

2. Oclean X Pro Elite - bästa billiga eltandborste Det absolut bästa budgetalternativet. Specifikationer Lägen: 4 på borsten, 12 i appen Notifikationer: Timer, sensorn Anledningar att köpa + Otroligt tyst + Många lägen + Prisvärd Anledningar att låta bli - Förvirrande app

Oclean X Pro (Öppnas i ny flik) är en otroligt billig eltandborste med tanke på hur bra den är. Inte nog med att det är en av de tystade eltandborstar vi någonsin har testat, ger den även en grundlig rengöring i nivå med betydligt dyrare eltandborstar.

I borsthandtaget sitter en ljusstark pekskärm, där du enkelt kan välja mellan olika lägen och intensitet, samt hålla koll på hur länge du har kvar att borsta. Det finns också fler smarta funktioner att tillgå om du använder eltandborsten tillsammans med appen, som tyvärr är ganska förvirrande. Här finns mycket att lära av de intuitiva och superenkla apparna från Oral-B och Philips, och faktum är att Oclean X Pro är som bäst när den används på egen hand.

Kolla in hela vårt test av Oclean X Pro (Öppnas i ny flik).

Philips Sonicare 9900 Prestige är en väldigt tystgående och stilren eltandborste. (Image credit: Future)

3. Philips Sonicare 9900 Prestige - bästa eltandborste för resan En supersmidig eltandborste att packa med sig på resan. Specifikationer Lägen: 5 Notifikationer: Timer, varnar om du trycker för hårt eller rör för mycket på tandborsten Övrigt: Resefodral, laddare, kabel, skydd för borsthuvudet Anledningar att köpa + Stilren, minimalistisk design + Tyst + Guidar dig medan du borstar Anledningar att låta bli - Du behöver använda appen för att ändra lägen och intensitet

Philips Sonicare 9900 Prestige (Öppnas i ny flik) är en imponerande eltandborste som hjälper dig att borsta bättre genom att övervaka din borstning och ge dig återkoppling i realtid. Om du rör för mycket på tandborsten meddelar appen dig om att hålla den stadigare och om trycker du för hårt sänks intensiteten. Appen övervakar också borstens position i din mun och säkerställer att du rengör varje tand och varje yta i munnen lika noggrant, och allt visas tydligt på skärmen.

Den tillhörande appen är välgjord, men kräver tyvärr att du justerar lägen och intensitet via appen istället för direkt på eltandborsten, vilket kan kännas lite drygt. Men när du väl har hittat rätt inställningar är det inget större problem. För övrigt har eltandborsten en stilren design och är en av de tystaste eltandborstar vi har testat. Det medföljande fodralet håller eltandborsten laddad, vilket gör den perfekt att ta med sig på resor.

Kolla in hela vårt test av Philips Sonicare 9900 Prestige (Öppnas i ny flik).

Oral-B Genius X kan användas med den smarta appen – eller utan. (Image credit: Future)

4. Oral-B Genius X - bästa eltandborste med app En suverän och billig eltandborste med en utmärkt app. Specifikationer Lägen: 6 Notifikationer : Timer, varning om du trycker för hårt Övrigt: Stöd för app Anledningar att köpa + Kan användas med eller utan app + Grundlig rengöring + Utmärkt laddningsfodral Anledningar att låta bli - Låter ganska mycket

Oral-B Genius X (Öppnas i ny flik) är ett utmärkt alternativ om du vill ha en eltandborste med en app till ett lite billigare pris. Ett extra plus är att eltandborsten kan användas både via appen eller direkt via eltandborsten. Appen hjälper dig att förbättra din tandborstning och motiverar dig även genom att dela ut poäng när du borstat klart. Om du skulle tröttna på appen går eltandborsten som nämnt att använda fristående, då använder den sig av en trycksensor som talar om för dig om du trycker för hårt och när det är dags att byta till nästa del av munnen.

Prismässigt ligger Oral-B Genius X en bra bit under de mer avancerade modellerna som du hittar i denna topplista, men i våra tester kunde vi konstatera att den ger en bra och grundlig rengöring. Det medföljande laddningsfodralet är också värt att lyfta fram, då det gör det enklare att hålla tandborsten laddad när du är på resande fot.

Kolla in hela vårt test av Oral-B Genius X (Öppnas i ny flik).

Oral-B iO Series 9 är fortfarande en eltandborste i toppklass. (Image credit: Future)

5. Oral-B iO Series 9 - bästa äldre eltandborste Den tidigare toppmodellen håller fortfarande hög nivå. Specifikationer Lägen: 7 Notifikationer: Timer, trycksensor Anledningar att köpa + Grundlig rengöring + Tystgående och mjuka rörelser + Feedback i realtid + Detaljerade borstningsrapporter Anledningar att låta bli - Fortfarande ganska dyr - Borsthuvuden är dyra

Oral-B iO Series 9 (Öppnas i ny flik) är en tidigare toppmodell från Oral-B som nu har ersatts av Series 10, som du hittar högst upp i vår topplista över bästa eltandborste. Men denna lite äldre modell håller fortfarande en riktigt hög nivå och har dessutom ett lite billigare pris nu, även om du fortfarande behöver lägga ut en hel del för den. Om du vill ha en eltandborste på toppnivå, men inte behöver det absolut senaste, är detta eltandborsten du bör välja.

Oral-B iO Series 9 är en användarvänlig eltandborste med ett runt borsthuvud som använder smart teknik som skickar ut mikrovibrationer för att tala om när du trycker för hårt eller för löst mot tänderna. Den passar perfekt för dig som vill ha något som är enkelt att använda, samtidigt som du får tillgång till en del smarta funktioner som en tillhörande app och en färgskärm.

Kolla in hela vårt test av Oral-B iO Series 9 (Öppnas i ny flik).

Bästa eltandborste: Köpråd och vanliga frågor

Vilken eltandborste är bäst? Oral-B iO Series 10 (Öppnas i ny flik) är vår testvinnare, med sin avancerade teknik som mäter din borstning och ger dig återkoppling i realtid. Det här enligt oss den mest väldesignade eltandborsten på marknaden i dag, som dock har en ganska hög prislapp. Vill du ha ett billigare alternativ rekommenderar vi Oral-B Genius X (Öppnas i ny flik) och Oclean X Pro Elite (Öppnas i ny flik).

Kan eltandborsten skada tandköttet? Moderna eltandborstar har sensorer som känner av om du trycker för hårt och kan skicka ut en varning. De bästa eltandborstarna har även appar som mäter din borstning och kan ge dig tips på hur du ska borsta så skonsamt som möjligt. Om du ska börja använda en eltandborste för första gången, kan det även vara en bra idé att rådgöra med din tandläkare om vilken inställning som du bör använda på din eltandborste. En lägre inställning ger en mjukare och skonsammare borstning.

Hur borstar man med eltandborste? Vinkla eltandborsten 45 grader, slå på den och flytta den från tand till tand. Du ska inte trycka hårt eller röra tandborsten upp och ned, utan låt borsten göra jobbet själv. Fortsätt att flytta tandborsten längs framsidan av tänderna, bakom och i tuggytorna. Precis som med en manuell tandborste bör du ägna omkring två minuter åt att borsta med eltandborsten, morgon och kväll.