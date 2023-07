Kommer The Sims 5 att bli gratis att spela?

The Sims 5 kommer att vara gratis att spela, enligt en numera raderad jobbannons som kort dök upp på utgivaren EA:s egna hemsida. Jobbannonsen tog snabbt bort, men inte innan internet hann se och ta skärmdumpar av hemsidan och annonsen, som du själv kan se på Wayback Machine.

Nyheten upptäcktes av uppmärksamma medlemmar i Sims Community och rollen som söktes var en chef för intäktsgenerering och marketplace till "Project Rene", som är det kända kodnamnet för The Sims 5, där uppgifterna inkluderade intäktsprognoser och att skapa färdplaner för alla viktiga områden för intäktsgenerering för ett "free-to-enter-spel".

Som du kanske förstått är det den sista punkten som gör fans glada eftersom den tyder på att den femte utgåvan av den hittills ganska dyra spelserien kommer att vara gratis att spela – åtminstone till att börja med.

The Sims 5 har ännu inte fått något exakt släppdatum eller ens något bredare släppfönster. Detta beror till stor del på att det nyligen tillkännagavs och fortfarande kallas Project Rene under sin prototypfas.

Fans har höga förväntningar

Sims 5 har mycket att leva upp till med tanke på att det första spelet blev ett av de största PC-spelen någonsin och är en favorittitel bland många gamers än idag. Från vad vi har sett hittills, borde det bjuda på djupare och mer omfattande anpassningsalternativ och potentiellt en övergång mot en del flerspelarfunktioner, även om detaljerna kring dessa fortfarande är ganska hemliga.

Under Behind The Sims Summit Stream-evenemanget i oktober 2022 bekräftade Maxis att nästa generation av The Sims var i ett tidigt utvecklingsstadium. "Under de kommande åren kommer vi att fortsätta att dela uppdateringar med er alla om Project Rene", sade Sydnay Pearson, VP för franchisecreative för The Sims, i presentationen då. Dessa uppdateringar kommer att släppas tillsammans med early access-versioner som kommer att bli tillgängliga för utvalda grupper av spelare längre fram.