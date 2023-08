Amazon Gaming Week återvänder i augusti

I maj bjöds vi på fina erbjudanden på spelrelaterade produkter när Amazon anordnade Gaming Week – och nu är det dags igen. Week och week förresten, den här gången pågår rean mellan 21 augusti och 3 september, vilket alltså betyder att det snarare är en tvåveckorsrea det rör sig om.

Minnen och lagring, spel, gaminglaptops, skärmar, möss och handkontroller är produkter som vanligtvis dyker upp när Amazon kör Gaming Week, så håll dig till tåls några dagar till innan du uppgraderar spelriggen, är vårt råd.

För att kolla in alla erbjudanden under Gaming Week kan du surfa in på Amazon.se, eller göra det till en vana att kolla vår sida och sociala medier, där vi kommer att länka till de hetaste erbjudandena.