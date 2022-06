En Elden Ring DLC kan släppas snart: Här är 3 saker du behöver veta

FromSoftwares openworld RPG Elden Ring (opens in new tab) har verkligen haft en stor inverkan på gamingvärlden – i mitten av juni var det den mest sålda titeln i USA för 2022 (enligt dataanalytikergruppen NPD (opens in new tab)) och har därmed gått om Call of Duty: Vanguard (opens in new tab).

En av nyckelpunkterna som gör spelet till en så populär upplevelse för spelare är dess stora skala och omfattning, med en enorm karta full av spännande och utmanande möten, för att inte tala om det underbara landskapet.

Men för alla som redan har spelat igenom spelet (eller till och med hunnit spela igenom det det flera gånger), är förmodligen ivriga över att få höra lite nyheter om ytterligare innehåll som kommer att släppas i form av en DLC – mer specifikt, kommer det att släppas och i sådana fall när? Och vad kan vi förvänta oss?

Här nedanför kommer vi att titta lite närmare på möjligheterna för nedladdningsbart innehåll för Elden Ring, till stor del baserat på tidigare FromSoftware-titlar, och försöka klura ut vad vi har att vänta oss, baserat på lite ledtrådar vi fått se genom hela spelet.

Kommer vi ens att få en Elden Ring DLC?

Okej, Elden Ring DLC ​​har inte ens bekräftats officiellt av FromSoftware ännu. Även om det finns en risk att vi aldrig kommer att få någon DLC (som med studions tidigare titel, Sekiro: Shadows Die Twice (opens in new tab)), tvivlar vi på att det blir fallet.

Efter att ha blivit studions mest framgångsrika titel hittills känns möjligheten att släppa en betald DLC för att fortsätta dess momentum för lockande för att missa. Och även om Sekiro inte fick någon DLC, fick alla tre Dark Souls-titlarna det, och Elden Ring delar utan tvekan mycket mer av sitt DNA med dessa spel än med Sekiro.

I en intervju nyligen (opens in new tab) sade FromSoftware-chefen Hidetaka Miyazaki att Elden Ring kommer att fortsätta att uppdateras i framtiden och även om det finns alla möjligheter att detta bara kan inkludera patchar och buggfixar (som den senaste 1.05-patchen (opens in new tab)), misstänker vi att extra innehåll är underförstått här.

Även om du inte känner att något av ovanstående är tillräckligt för att indikera att vi kommer att få se en DLC, finns det några fler ledtrådar som kommer i form av underliga detaljer i själva Elden Ring-spelet. Vi kommer att diskutera dessa i det sista avsnittet här nedanför.

(Image credit: Bandai Namco)

När släpps en Elden Ring DLC?

Elden Ring lanserades den 25 februari 2022, så i skrivande stund har spelet varit ute i lite över 4 månader. Om vi tar en titt på släppscheman för FromSoftwares tidigare titlar och hur snart efter det deras första DLC följde, kan vi få en uppfattning om vilken tidsram de troligen kommer att följa.

Bloodborne : 8 månader

: 8 månader Dark Souls : 13 månader

: 13 månader Dark Souls 2 : 4 månader

: 4 månader Dark Souls 3: 7 månader

I genomsnitt är det 8 månaders väntetid mellan den första lanseringen och det första DLC-släppet, men det är värt att notera att vi nu har nått 4-månadersgränsen – vilket var väntan mellan lanseringen av Dark Souls 2 och dess första DLC – så en nära förestående release känns inte helt otrolig.

Detta är naturligtvis inte konkreta bevis på en färdplan för en Elden Ring DLC på något sätt, men om den faktiskt existerar är det rimligt att räkna med att den kan dyka upp när som helst under de kommande fyra månaderna, troligen runt september/oktober.

Vad kommer en Elden Ring DLC innehålla?

Innan du läser vidare, vänligen notera att följande avsnitt innehåller mindre spoilers för Elden Ring, samt vissa spekulationer.

Kort efter releasen upptäckte spelare tre distinkta colosseumstrukturer utspridda runt The Lands Between, var och en oåtkomliga för spelaren. Utanför en sådan struktur ger en NPC följande dialog: "All I wanted was to fight, as a warrior, to the last… So why? Why, O guidance of grace, will this door not open?”

Förutom denna dialog, har NPC:n på sig en rustning som för närvarande inte går att få tag på i spelet, Brave's Set (opens in new tab). Harnesken i denna rustning kan ändras för att ha antingen en röd eller blå färg – färger som vanligtvis används i PvP (Player-vs-Player) flerspelarlägen.

Av detta kan vi antingen dra slutsatsen att PvP-arenor en gång skulle vara i spelet men klipptes bort någon gång under utvecklingen (med colosseum och rustningar kvar), eller mer sannolikt kommer de att bli tillgängliga i en framtida DLC.

FromSoftware har tidigare släppt dedikerade PvP-arenor i tidigare Dark Souls-titlar som betald DLC, och när du kombinerar detta faktum med den underliga dialogen från den tidigare nämnda NPC:n, känns det väldigt troligt att Colosseums dörrar kommer att öppnas någon gång och vi kommer att få våra multiplayer stridsarenor.

Molnet i mitten kan vara plats för en kommande DLC. (Image credit: Bandai Namco / TechRadar)

Det har spekulerats mycket i gamingcommunityn om vad vi skulle kunna få se fram andra Elden Ring DLC:er ​, men med tanke på spelets enorma värld har utvecklarna otaliga möjligheter att jobba vidare på. Av dessa verkar en av de mest troliga vara relaterad till det mystiska molnet i mitten på kartan.

När man tittar på kartan över The Lands Between, visas havet som omger landmassan som omringat av moln, men ett anmärkningsvärt moln svävar också mitt över den centrala viken. Detta moln råkar vara i linje med skärningspunkten för de sex gudomliga tornen som omger det.

Själva kartan innehåller också en del oläslig skrift under molnet, liknande banderollerna som anger andra större regioner som Limgrave, Liurnia och Caelid. Även om (vanligtvis) ingenting är synligt i spelet där detta moln ligger på kartan, har några banbrytande spelare utforskat detta område med hjälp av hacks och hittat en konstig, karg och perfekt fyrkantig geometri.

Allt detta är för att antyda att något verkar vara på gång med denna region, men vi kan inte riktigt säga vad det är än. Kommer en stad uppe bland molnen dyka upp, eller kanske en strömvirvel för att komma åt ett annat underjordiskt område? Vi får helt enkelt vänta och se.