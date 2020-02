Spara 9 000 kronor på en av Samsungs just nu bästa TV-apparater - Q90R

Just nu kan du spara 9 000 kronor på Samsungs QLED TV Q90R. Det är en riktigt suverän TV som toppar våra listor över bästa TV-apparater just nu. Om du vill ha en av marknadens just nu bästa 4K TV, bör du verkligen överväga den här.

Det är HiFi Klubben som bjuder på det fina erbjudandet och det gäller 65-tums modellen av TV:n. Övriga specifikationer inkluderar Full Blacklight, Local Dimming, röststyrning, AirPlay 2, Ambient Mode, en ultra-exklusiv design i metall och One-Connect-box för en enda kabel till skärmen.

Eftersom det är en riktig toppmodell är det en ganska dyr TV, men tack vare erbjudandet har den ett riktigt överkomligt pris just nu. Så om du vill ha bland det bästa marknaden har att erbjuda och tidigare funderat på att köpa Samsung Q90R, finns det inget bättre tillfälle att slå till än nu.

Klicka in på erbjudandet nedan för att komma till HiFi Klubbens hemsida, där du kan läsa mer om TV:n eller göra en beställning. Det finns ingen information om hur länge erbjudandet gäller, så passa på innan det försvinner!

Samsung Q90R QLED TV toppar våra listor över bästa TV-apparater just nu: