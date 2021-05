Sänkt pris på Roborock S7 hos Komplett - du får hela 20% rabatt

Är du less på att behöva dammsuga hemma och har bestämt dig för att införskaffa en robotdammsugare istället? Då bör du kolla in det här erbjudandet på Roborock S7 hos Komplett just nu. Robotdammsugaren har nämligen fått ett lägre pris, som ger dig en rabatt på totalt 20%. För några dagar sedan låg priset för robotdammsugaren på 7280 kronor, men nu kan du klicka hem den för enbart 5790 kronor hos Komplett, som har det billigaste priset på robotdammsugaren just nu.

Roborock S7 finns i en svart och en vit färg och har en kompakt formfaktor med en stilren design. Den är endast 9,65 centimeter hög, så den kan komma under de flesta möbler. Du styr den via en tillhörande app, där du kan ställa in städtider, rutter, zoner och mycket mer. Den har en batteritid på upp till 3 timmar mellan varje laddning.

Om du är intresserad av erbjudandet eller vill läsa mer om Roborock S7, kan du klicka in på länken här nedanför för att komma direkt till Kompletts hemsida.

Det tidigare priset för robotdammsugaren låg på 7280 kronor, men den har nu fått sänkt pris hos bland annat Komplett, som låter dig klicka hem den för enbart 5790 kronor.Visa erbjudande

