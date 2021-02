Just nu kan du klicka hem Philips The One Soundbar med hela 2500 kronor rabatt

Just nu får du 2500 kronor rabatt på Philips The One Soundbar hos Komplett.

Är du ute efter en ny soundbar till ditt vardagsrum och vill komma undan relativt billigt? Då bör du kolla Kompletts suveräna erbjudande på Philips The One Soundbar, som de just nu rear ut med hela 2500 kronor rabatt! Det innebär att du får ett riktigt överkomligt pris på en gedigen soundbar.

Philips The One Soundbar har stöd för Dolby Atmos, HDMI eArc, Spotify Connect, DTS Play-Fi och kan ansluta till röstassistenter som exempelvis Alexa. Den har 2-1-kanaligt ljud som gör att denna soundbar har ett fylligt och dånande ljud som kompletteras av surroundljud och Dolby Atmos som hjälper till att höja dramatiken oavsett vad du kollar på. Soundbaren kostade tidigare 4990 kronor, men just nu kan du alltså klicka hem den för enbart 2490 kronor, vilket innebär att du sparar hela 2500 kronor.

Om du är intresserad av erbjudandet eller vill läsa mer om soundbaren, kan du klicka in på länken här nedanför för att komma direkt till Kompletts hemsida.

