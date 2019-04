Halva priset på snygga och stilrena mobilskal till iPhone

Behöver du köpa ett skal till din iPhone X för lite extra skydd eller för att bara variera dess utseende med något nytt och fräscht? Då bör du kolla in dessa snygga skal från iDeal of Sweden, som du just nu kan klicka hem för halva priset!

Det är Teknikmagasinet som bjuder på detta suveräna erbjudande och du hittar en rad olika designer, som bland annat stilrena skal med marmormönster och lite färggladare varianter med blommor och naturteman.

Teknikmagasinet bjuder på fri frakt vid köp över 299 kronor, något som innebär att du får hem ditt paket helt gratis om du väljer att köpa två skal. Den stora rabatten innebär att du får två skal till priset av ett - det är riktigt billigt!

Du får 30 dagars öppet köp och leveranstiden är 1 till 3 dagar. Det står ingenting om hur länge erbjudandet räcker, så passa på innan det försvinner!

Klicka in på erbjudandet nedan om du vill ha mer information om skalen eller vill göra en beställning.